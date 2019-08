42Gears nommée Visionnaire dans le Magic Quadrant de Gartner pour les solutions unifiées de gestion des noeuds d'extrémité 2019





FREMONT, Californie, 15 août 2019 /PRNewswire/ -- 42Gears Mobility Systems, l'un des principaux fournisseurs de solutions unifiées de gestion des noeuds d'extrémité, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée par Gartner, Inc. « Visionnaire » dans le Magic Quadrant pour les solutions unifiées de gestion des noeuds d'extrémité (UEM) 2019, et ce, pour la deuxième année consécutive.

42Gears a transformé les espaces de travail numériques dans plusieurs secteurs, aidant les entreprises à gérer et à sécuriser leurs appareils mobiles, leurs PC et de nombreux autres types de terminaux. La solution UEM de 42Gears prend en charge les déploiements à grande échelle et offre aux entreprises un niveau granulaire de contrôle de leurs appareils.

Les noeuds d'extrémité tels que les machines de points de vente, les imprimantes réseau et les casques Bluetooth, qui ne fonctionnent pas sur des systèmes d'exploitation standards via une passerelle IdO hébergeant un agent UEM, peuvent également être gérés avec sa technologie de gestion des objets (TMT). La plateforme prend également en charge les API Windows Autopilot et Microsoft Graph pour la gestion des applications O365 via Intune MAM.

« Étant reconnus comme l'unique Visionnaire dans le Magic Quadrant de Gartner pour les solutions unifiées de gestion des noeuds d'extrémité 2019, nous pensons que notre approche aide les entreprises non seulement à surmonter les défis auxquels elles sont actuellement confrontées, mais également à garantir qu'elles se sentent protégées à l'avenir, à mesure de leurs déploiements technologiques », a déclaré Onkar Singh, fondateur et PDG de 42Gears Mobility Systems. « L'innovation est un mode de vie chez 42Gears, un esprit qui anime toutes nos activités et une motivation pour développer de meilleurs produits. Nous avons récemment lancé Things Management Technology qui, nous l'espérons, va révolutionner le regard que portent les entreprises sur la gestion des noeuds d'extrémité. »

Plus tôt cette année, 42Gears a également été reconnue comme le Choix des clients de Gartner Peer Insights pour ses solutions unifiées de gestion des noeuds d'extrémité

À mesure que les organisations réalisent la nécessité de passer d'une combinaison de solutions CMT et EMM à un outil UEM complet, 42Gears est prête à se démarquer avec sa plateforme centrée sur l'utilisateur qui peut désormais aider à gérer les noeuds d'extrémité « pas très intelligents », en plus des smartphones, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des ordinateurs durcis et des appareils technoportables.

Source : Gartner, Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools, Chris Silva et al., 6 August 2019

Avis de non-responsabilité

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et conseille aux utilisateurs de technologie de ne sélectionner que les fournisseurs ayant les meilleures notes ou une autre désignation. Les publications de recherche de Gartner offrent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner exclut toute garantie, explicite ou implicite, associée à cette recherche, y compris toute garantie implicite de valeur commerciale ou d'adaptation à un usage particulier.

