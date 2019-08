La Vie en Rose poursuit son importante croissance





Le leader canadien de la vente au détail de lingerie ouvrira une première boutique en territoire chinois, dans la ville de Guangzhou

MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Avec aujourd'hui plus de 360 boutiques, dont 95 situées à l'extérieur du Canada, dans 15 pays différents, la Vie en Rose continue son expansion avec l'ouverture d'un premier point de vente en Chine, dans la ville de Guangzhou, au sud du pays, dans le centre commercial PO park. La date envisagée pour l'inauguration de celle-ci à ce jour est le 30 août 2019. Cette ouverture sera parallèlement accompagnée de l'arrivée des produits la Vie en Rose sur la plateforme chinoise de vente en ligne Tmall. La compagnie a d'ailleurs fait appel à l'agence canadienne Web Presence In China pour la soutenir dans ses démarches, cette dernière qui se spécialise notamment en commerce en ligne et en marketing digital sur ce territoire.

Rappelons que, jusqu'à maintenant, les magasins internationaux à l'extérieur du Canada de la Vie en Rose étaient exploités par le biais d'un modèle de franchises. L'entreprise, dont le siège social et le centre de distribution sont toujours basés à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, avait débuté sa croissance à l'international en 2004, 8 ans après son acquisition par l'actuel Président et Directeur général, François Roberge.

« C'est un défi que nous étions prêts à relever que d'installer notre premier pied à terre en territoire chinois. Les 2 premières années de notre présence sur le territoire, on les voit comme une réelle période d'apprentissage. C'est très important de bien comprendre comment le marché fonctionne pour pouvoir monter les assises de notre expansion », mentionne François Roberge, Président et Directeur général de la Vie en Rose.

« D'ici les deux prochaines années, nous comptons ouvrir plusieurs boutiques physiques dans la ville de Guangzhou et prendre de l'expansion en Chine à partir de là », explique Aurélie Daoust-Lalande, Vice-présidente, stratégies et développement à la Vie en Rose. « Nous avons l'ambitieux objectif de doubler la taille et la rentabilité de l'entreprise d'ici 2022 et l'expansion à l'extérieur du Canada jouera assurément un grand rôle dans ce projet. »

À propos de la Vie en Rose

La Vie en Rose est le chef de file canadien des détaillants spécialisés en lingerie et en maillots de bain s'adressant aux femmes de 25 à 45 ans. Reconnue comme spécialiste des soutiens-gorge, la Vie en Rose offre également de la lingerie, des tenues de nuit et de détente, ainsi que des maillots de bain, des vêtements de plage et des accessoires. En 1996, François Roberge, Président et Directeur général, fait l'acquisition de la chaine, qui compte aujourd'hui plus de 265 boutiques au Canada et 3 000 employés. Depuis son expansion à l'international en 2004, la Vie en Rose a ouvert près de 100 boutiques dans 15 pays. Basée à Montréal, la Vie en Rose est un véritable exemple de réussite canadienne et poursuit sa croissance à l'échelle mondiale.

