Neptune annonce les résultats du premier trimestre de l'exercice 2020

Prête pour une croissance significative avec la progression des opérations d'extraction

L'équipement de la phase II sera mis en service au cours des prochaines semaines afin d'alléger les contraintes de capacité au Canada

LAVAL, QC, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou « la Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2019. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants corporatifs :

Le 7 juin 2019, Neptune a annoncé un contrat de trois ans avec Tilray Inc. pour l'extraction de cannabinoïdes de la biomasse de cannabis et de chanvre. Tilray s'est engagée à fournir des volumes de biomasse d'au moins 125 000 kg sur une période de trois ans.

Le 12 juin 2019, Neptune a annoncé un contrat de trois ans avec The Green Organic Dutchman (« TGOD ») pour un minimum de 230 000 kg de biomasses de cannabis et de chanvre. Neptune fournira à TGOD des services d'extraction et des solutions clé en main pour la formulation et l'emballage d'une large gamme de produits finis.

Le 17 juin 2019, la filiale à part entière 9354-7537 Québec Inc. de Neptune a reçu les amendements à sa licence couvrant des salles supplémentaires où Neptune fera l'encapsulation et l'extraction à l'éthanol froid, ce qui permettra à Neptune d'augmenter sa capacité annuelle d'extraction de biomasses de 30 000 kg à 200 000 kg.

Le 8 juillet 2019, Michael Cammarata , un entrepreneur accompli et un innovateur dans l'industrie des solutions de bien-être, a été nommé à titre de chef de la direction et membre du conseil d'administration de Neptune. Jim Hamilton s'est retiré de son rôle de chef de la direction et d'administrateur, mais demeure un conseiller auprès du Conseil.

, un entrepreneur accompli et un innovateur dans l'industrie des solutions de bien-être, a été nommé à titre de chef de la direction et membre du conseil d'administration de Neptune. s'est retiré de son rôle de chef de la direction et d'administrateur, mais demeure un conseiller auprès du Conseil. Le 18 juillet 2019, Neptune a annoncé la réalisation d'un placement privé de 41 millions de dollars US, dont 12 millions de dollars US ont servi à financer la contrepartie en espèces initiale pour l'acquisition des actifs de SugarLeaf Labs.

Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune a déclaré : « Depuis que j'ai joint Neptune, j'ai écouté les principaux intervenants et évalué la Société, sa stratégie et sa vision. J'ai été impressionné par notre propriété intellectuelle que nous pouvons appliquer à l'industrie du cannabis en pleine effervescence. Notre expertise en matière d'extraction nous permet de nous démarquer alors que nous accélérons la production de matières premières et de produits finis. J'ai récemment mis en oeuvre des initiatives pour faire face aux contraintes opérationnelles et de capacité à court terme qui ont eu une incidence sur la croissance de nos services d'extraction de cannabis, et j'ai mis en place plusieurs composantes pour soutenir cette croissance, notamment le financement par placement privé et l'augmentation de la production à l'usine de Sherbrooke. Nous nous attendons à ce que ces mesures aient des effets positifs au cours du second trimestre. »

« Nous prévoyons que nos nouveaux contrats avec Tilray et TGOD offriront des revenus solides et constants au cours des trois prochaines années. Le marché de la santé et du bien-être offre une opportunité importante dans laquelle les extraits de cannabis et de chanvre joueront un rôle important dans la satisfaction des besoins des clients pour une meilleure qualité de vie. Neptune Bien-Être est bien positionnée pour profiter de cette vaste opportunité de marché mondial, et nous continuerons à relever la barre en matière de transparence, de qualité et de normes industrielles, » a poursuivi M. Cammarata.

« Mario Paradis, vice-président et chef de la direction financière, a décidé de quitter Neptune. Nous sommes très reconnaissants à Mario pour tout le travail acharné qu'il a accompli au sein de la Société. Nous avons commencé les recherches pour trouver un nouveau chef de la direction financière et Mario restera chef de la direction financière de Neptune pour aider à la transition. Nous sommes prêts pour une forte croissance et je ne doute pas que nous trouverons le talent approprié pour nous aider à atteindre cette croissance. »

Résultats financiers

Le total des produits a atteint 4,4 millions de dollars pour les trois mois terminés le 30 juin 2019, en baisse par rapport aux produits de 5,2 millions de dollars l'an dernier. La majorité des produits du trimestre proviennent du secteur nutraceutique. La baisse du total des produits s'explique par le calendrier des contrats dans le secteur nutraceutique. La production commerciale d'extraits de cannabis au cours du trimestre a été affectée par les contraintes opérationnelles et de capacité d'extraction.

Neptune a déclaré une perte nette de 6,5 millions de dollars pour les trois mois terminés le 30 juin 2019, en hausse par rapport à une perte nette de 4,1 millions de dollars l'an dernier.

Pour les trois mois terminés le 30 juin 2019, le BAIIA ajusté1 s'est traduit par une perte de 3,6 millions de dollars, comparativement à une perte de 2,3 millions de dollars l'an dernier. L'augmentation de la perte au titre du BAIIA ajusté1 est attribuable aux investissements effectués pour soutenir la croissance des activités liées au cannabis.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se sont élevés à 5,4 millions de dollars au 30 juin 2019. Sur une base pro forma, y compris le produit net du placement privé réalisé le 18 juillet et la contrepartie en espèces initiale versée pour l'acquisition de SugarLeaf, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Neptune auraient été de 39 millions de dollars au 30 juin 2019.

Clôture de l'acquisition de SugarLeaf

Le 24 juillet 2019, Neptune a annoncé la clôture de l'acquisition des actifs de SugarLeaf Labs et Forest Remedies LLC (collectivement, « SugarLeaf »), une entreprise américaine de transformation du chanvre. La contrepartie initiale versée à la clôture se composait de 18 millions de dollars US ou 12 millions de dollars US en espèces et 6 millions de dollars US en actions ordinaires. En atteignant certains objectifs annuels de BAIIA ajusté et d'autres objectifs de rendement, une contrepartie supplémentaire pouvant atteindre 132 millions de dollars US serait versée au cours de chacun des trois prochains exercices sous forme d'espèces et d'actions pour un prix d'achat global maximal pouvant atteindre 150 millions de dollars US, reflétant un multiple d'évaluation inférieur à 5 fois le BAIIA.

La capacité d'extraction de SugarLeaf devrait atteindre 1 500 000 kg de biomasses par an d'ici la fin de 2019, avec la possibilité d'accroître encore sa capacité. La Société utilise une technologie de pointe de traitement de l'éthanol à froid pour produire des extraits à large spectre de haute qualité et des extraits raffinés à spectre complet. SugarLeaf a établi un approvisionnement stratégique et bien diversifié, avec de multiples partenaires locaux et grands producteurs régionaux de chanvre, assurant la traçabilité du produit fini directement aux fermes. L'acquisition de SugarLeaf, combinée à Neptune crée une plateforme d'extraction nord-américaine de premier plan, dotée d'une capacité importante pour desservir les clients au Canada et aux États-Unis. L'acquisition offre également l'opportunité de participer aux marchés B2B et B2C d'extraits de chanvre à base de CBD aux États-Unis.

Lancement de Neptune Ventures

Aujourd'hui, Neptune Bien-Être annonce la création de Neptune Ventures, une branche d'investissement stratégique et un incubateur technologique qui devrait stimuler l'innovation et les partenariats dans l'industrie du cannabis et du bien-être. Neptune Ventures soutiendra la croissance de Neptune sur le marché grand public en investissant dans Forest Remedies, la marque grand public de SugarLeaf, qui comprend des baumes et des huiles provenant d'extraits de chanvre à base de CBD.

« Nous sommes ravis de lancer Neptune Ventures, qui nous permettra d'investir aux côtés de nos clients dans de nouveaux produits et technologies innovants afin d'offrir une valeur ajoutée à nos clients et actionnaires, » a déclaré M. Cammarata. « Notre branche d'investissement sera l'occasion de nous rapprocher de nos clients en développant de nouvelles propriétés intellectuelles, des innovations et des solutions créatives. »

Perspectives

Au Canada, les contraintes de capacité à court terme devraient être résolues en septembre avec la mise en service de l'équipement d'extraction d'éthanol, ce qui devrait faire passer la capacité de Neptune des niveaux actuels de 30 000 kg de biomasse à 200 000 kg de biomasse traitée annuellement. De plus, la phase d'expansion IIIA progresse comme prévu et devrait être terminée avant la fin de l'année civile 2019, et l'homologation de Santé Canada est prévue par la suite. Avec la phase d'expansion IIIA, Neptune s'attend à avoir les coûts d'extraction les plus bas de l'industrie, ce qui se traduira par une marge potentiellement saine.

Aux États-Unis, la capacité de notre usine SugarLeaf devrait atteindre 1 500 000 kg d'ici la fin de décembre, ce qui procurera à Neptune une capacité substantielle pour fournir à nos clients B2B des ingrédients et des produits finis d'extraits de chanvre. SugarLeaf devrait contribuer à la croissance des produits de Neptune à compter du deuxième trimestre de l'exercice 2020.

Notre division nutraceutique a récemment connu une augmentation de la demande pour l'approvisionnement et les formulations à base de CBD, ce qui pourrait stimuler les ventes au cours du deuxième semestre de l'exercice 2020.

« Une fois les phases d'expansion terminées, nous prévoyons que les deux installations d'extraction de Neptune auront un potentiel de rentabilité impressionnant. Étant donné que nous venons tout juste d'acquérir SugarLeaf et que nous sommes toujours en train d'intégrer ces activités, nous estimons que, selon un scénario prudent d'utilisation de la capacité de 50 %, nos deux installations pourraient générer des produits annuels supérieurs à 450 millions de dollars. De plus, nos activités hautement automatisées devraient se traduire par de faibles coûts de production au profit des marges, qui pourraient dépasser 40 % au niveau du BAIIA. En mettant l'accent sur la commercialisation durable de produits de la plus haute qualité, nous croyons que ces développements peuvent nous aider à atteindre et à surpasser ces scénarios. Il n'y a aucune assurance, cependant que l'intégration de SugarLeaf va être réussie, que l'utilisation de notre capacité atteindra les niveaux anticipés ou que nos coûts de production et nos marges de profit vont bénéficier de ces développements tel qu'anticipé à ce moment. » a conclu M. Cammarata.

_________________________________ 1 Voir les sections « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » et « Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté et de la perte nette et du BAIIA ajusté » ci-après.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. 9354-7537 Québec Inc., une filiale à part entière de Neptune, détient une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. Avec l'acquisition récente de SugarLeaf Labs, la Société a maintenant une chaîne d'approvisionnement de chanvre basée aux États-Unis et une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord. Neptune et SugarLeaf mettent à profit dans l'industrie du cannabis et du chanvre plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique, la Société se consacre à l'élaboration de produits novateurs destinés aux marchés canadien, américain et mondial du cannabis et du chanvre. Les activités de Neptune comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clé en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une riche gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

La Société utilise deux mesures financières ajustées, le bénéfice sectoriel ajusté avant les intérêts, l'impôt et les amortissements (BAIIA sectoriel ajusté) et le bénéfice ajusté avant les intérêts, l'impôt et les amortissements (BAIIA ajusté) pour évaluer sa performance d'exploitation. Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont issues directement des états financiers de la Société et sont présentées de manière uniforme. La Société utilise ces mesures afin d'évaluer sa performance financière historique et future, ainsi que sa performance par rapport à ses concurrents. Ces mesures aident également la Société à planifier et à faire des projections pour les périodes futures ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. La Société est d'avis qu'en rendant cette information disponible aux investisseurs, en plus des mesures conformes aux IFRS, elle permet à ceux-ci de voir les résultats de la Société du point de vue de la direction, et ainsi de mieux comprendre sa performance financière passée et future.

La réglementation en matière de valeurs mobilières exige que les sociétés avertissent les lecteurs du fait que les résultats et autres mesures établis selon un autre référentiel que les IFRS n'ont pas de sens normalisé et qu'il est peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée. La Société utilise le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté pour mesurer sa performance d'une période à l'autre sans les variations découlant de certains ajustements qui pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de sa performance d'exploitation et parce que la Société estime que ces mesures fournissent de l'information pertinente sur la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société. La méthode de calcul du BAIIA sectoriel ajusté et du BAIIA ajusté de Neptune peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés.

Neptune calcule son BAIIA sectoriel ajusté en ajoutant les amortissements et la rémunération à base d'actions au bénéfice sectoriel (à la perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives. Neptune calcule son BAIIA ajusté en ajoutant au bénéfice net (à la perte nette) les charges financières nettes et les amortissements et en soustrayant le recouvrement d'impôt sur le résultat. D'autres éléments tels que la rémunération à base d'actions, les provisions pour litiges, les frais d'acquisition et les indemnités et coûts reliés sont sans incidence sur la performance d'exploitation de la Société et sont également ajoutés puisqu'ils peuvent varier de manière importante d'une période à l'autre. L'ajustement de ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » ainsi que l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué comprend entre autres tout renseignement ou énoncé concernant notre capacité à développer, à produire, à fournir, à promouvoir ou à générer quelque revenu découlant de la vente de produits à base de cannabis et à base de chanvre dans le marché légal.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

Détails de l'appel conférence

Neptune tiendra une conférence téléphonique le 14 août 2019, à 8h30, heure avancée de l'est, afin de commenter ses résultats du premier trimestre terminé le 30 juin 2019.

Date : Mercredi le 14 août 2019



Heure : 8h30, heure avancée de l'est



Appel : 1 (888) 231-8191 (Canada et États-Unis)

1 (647) 427-7450 (hors Canada et États-Unis)



Code d'accès : 3696157



Webdiffusion : Une webdiffusion audio en direct incluant une présentation des résultats peuvent également être accessibles à :

http://neptunecorp.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/

La téléconférence sera disponible pour rediffusion peu après l'appel et ce jusqu'au 14 septembre 2019. La rediffusion sera disponible en ligne et accessible à partir du site Web de Neptune dans la section Investisseurs, sous le répertoire Événements et Présentations. C'est également sous ce répertoire que se trouvera une version archivée de la webdiffusion, ainsi que la présentation qui s'y rattache.

Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté1 et de la perte nette et du BAIIA ajusté1 (en milliers de dollars)









Période de trois mois terminée le 30 juin 2019









Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 4 293 38 30 4 361 Profit brut 1 349 (2 091) 30 (712)









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (92) (250)

(342) Frais de vente, généraux et charges administratives (1 012) (349)

(1 361) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 245 (2 690) 30 (2 415)









Dépenses non attribuées







Dépenses corporatives générales et administratives



(3 969) (3 969) Charges financières nettes



(119) (119) Recouvrement d'impôt sur le résultat



51 51 Perte nette





(6 452)









Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 245 (2 690)



Ajouter :







Amortissements 168 794



Rémunération à base d'actions 117 273



BAIIA sectoriel ajusté1 530 (1 623)













Rapprochement du BAIIA ajusté1







Perte nette





(6 452) Ajouter (déduire):







Amortissements





1 084 Charges financières nettes





119 Rémunération à base d'actions





857 Provisions pour litiges





81 Frais d'acquisition





367 Indeminités et coûts reliés3





412 Recouvrement d'impôt sur le résultat





(51) BAIIA ajusté1





(3 583)









Total des actifs 23 449 51 387 12 517 87 353 Trésorerie, équivalents de trésorerie et placement à court terme 38 - 5 337 5 375 Fonds de roulement2 3 090 (17) 414 3 487

_____________________________ 1 Voir la section « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS ». 2 Le fonds de roulement est présenté à titre d'information seulement et représente une mesure de la santé financière à court terme de la Société surtout utilisée par le milieu financier. On obtient le fonds de roulement en retranchant les passifs courants des actifs courants. Comme il n'y a pas de méthode normalisée par les IFRS, le résultat peut ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes. 3 Coûts reliés à la nomination du nouveau Chef de la direction.

Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté1 et de la perte nette et du BAIIA ajusté1 (en milliers de dollars)









Période de trois mois terminée le 30 juin 2018









Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 5 168 -

5 168 Profit brut 1 493 -

1 493









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (87) (1 589)

(1 676) Frais de vente, généraux et charges administratives (1 088) (496)

(1 584) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 318 (2 085)

(1 767)









Dépenses non attribuées







Dépenses corporatives générales et administratives



(2 268) (2 268) Charges financières nettes



(148) (148) Recouvrement d'impôt sur le résultat



83 83 Perte nette





(4 100)









Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 318 (2 085)



Ajouter :







Amortissements 186 515



Rémunération à base d'actions 129 268



BAIIA sectoriel ajusté1 633 (1 302)













Rapprochement du BAIIA ajusté1







Perte nette





(4 100) Ajouter (déduire) :







Amortissements





753 Charges financières nettes





148 Rémunération à base d'actions





1 025 Recouvrement d'impôt sur le résultat





(83) BAIIA ajusté1





(2 257)









Total des actifs 25 227 44 384 26 063 95 674 Trésorerie, équivalents de trésorerie et placement à court terme 2 379 - 20 486 22 865 Fonds de roulement2 3 337 (1 031) 19 645 21 951

_____________________________ 1 Voir la section « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS ». 2 Le fonds de roulement est présenté à titre d'information seulement et représente une mesure de la santé financière à court terme de la Société surtout utilisée par le milieu financier. On obtient le fonds de roulement en retranchant les passifs courants des actifs courants. Comme il n'y a pas de méthode normalisée par les IFRS, le résultat peut ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes.

