Trois PME du Bas-Saint-Laurent pourront améliorer leur productivité grâce au soutien de Développement économique Canada pour les régions du Québec





Appui de plus de 1,8 M$ du gouvernement du Canada aux projets innovants des entreprises Moulage sous pression A.M.T., Cotech/Xmétal et Technologie InovaWeld

LA POCATIÈRE, QC, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises de l'acier et de l'aluminium sont des joueurs importants de notre économie et de nos chaînes d'approvisionnement puisqu'elles offrent de bons emplois à des milliers de Canadiens de la classe moyenne.

Aujourd'hui, la députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé l'attribution de contributions non remboursables totalisant 1 849 102 dollars à Moulage sous pression A.M.T. inc., 9091-4532 Québec inc. (Cotech/Xmétal) et Technologie InovaWeld inc., trois entreprises du Bas-Saint-Laurent oeuvrant dans ce secteur.

Grâce à un soutien financier de 1 000 000 $, Moulage sous pression A.M.T. inc. pourra faire l'acquisition de technologies de pointe, dont une cellule de moulage de nouvelle génération, des automates, des protocoles et des interfaces performantes pour l'utilisation de ces nouvelles technologies, en vue d'améliorer sa capacité de production.

Pour sa part, Cotech/Xmétal bénéficiera d'une aide financière de 628 000 $ afin d'optimiser sa capacité de production et sa productivité grâce à l'acquisition de cellules robotisées pour la fabrication des godets de pelles mécaniques, des bennes de chargeurs sur roues, ainsi que de logiciels spécialisés.

Enfin, Technologie InovaWeld inc. pourra améliorer sa productivité et optimiser sa capacité de production en faisant l'acquisition et l'installation d'une cellule robotisée pour former des couvercles, ainsi que d'un robot emballeur et d'un système automatisé de découpe grâce à un appui financier de 221 102 $.

Ce financement est accordé en vertu de l'Initiative pour l'acier et l'aluminium du programme Croissance économique régionale par l'innovation, dont l'annonce a eu lieu en mars 2019.

Administrée par les agences de développement régional (ADR), cette initiative fournit un appui ciblé à des petites et moyennes entreprises canadiennes des secteurs de l'acier et de l'aluminium. Des contributions non remboursables permettront à ces PME d'adopter des technologies innovantes visant à améliorer leur productivité ou leur compétitivité et de créer des emplois hautement spécialisés.

« En se dotant d'une stratégie pour appuyer les entreprises oeuvrant dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium, notre gouvernement a choisi de soutenir les entreprises canadiennes innovantes qui cherchent à atteindre de nouveaux marchés. Le soutien financier accordé à ces trois entreprises du Bas-Saint-Laurent est un appui concret à des entreprises qui ont démontré leur savoir-faire et leur volonté d'assurer leur croissance en plus de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Notre gouvernement appuie les travailleurs canadiens des secteurs de l'acier et de l'aluminium, ainsi que des entreprises qui jouent un rôle important dans l'économie des régions. Nos investissements soutiennent les PME canadiennes qui produisent ou utilisent ces métaux et les aident à innover pour augmenter leur productivité, prendre de l'expansion, conquérir de nouveaux marchés et créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional (ADR).

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional (ADR). Les ADR contribuent à soutenir l'innovation canadienne, tout comme le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux du Canada .

. Le programme CERI renforce les objectifs du Plan pour l'innovation et les compétences en fournissant aux entreprises un soutien uniforme à l'échelle nationale, mais adapté à l'échelle régionale, pour favoriser leur productivité et leur expansion et améliorer les grappes technologiques et les écosystèmes d'innovation dans toutes les régions.

En 2018, l'industrie de l'acier et de l'aluminium employait plus de 33 500 Canadiens. Sa contribution au produit intérieur brut était de 8,9 milliards de dollars.

