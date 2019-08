Embassy Office Parks REIT annonce les résultats du premier trimestre de l'exercice 2019-20 et une distribution trimestrielle de 4,167 millions Rs





BENGALURU, Inde, 13 août 2019 /PRNewswire/ -- Embassy Office Parks REIT (NSE: Embassy) (BSE: 542602) (« Embassy REIT »), la première fiducie de placement immobilier (FPI) en Inde, qui couvre la plus grande superficie en Asie, a publié aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2019.

Distribution

Lors de sa réunion qui s'est tenue plus tôt dans la journée, le conseil d'administration d'Embassy Office Parks Management Services Private Limited (EOPMSPL), gestionnaire d'Embassy REIT, a annoncé une distribution trimestrielle de 4,167 millions de roupies indiennes (Rs), soit 5,4 Rs par part. La date de référence pour la distribution est le 21 août 2019 and la distribution sera versée le 27 août 2019 ou avant.

Michael Holland, président-directeur général d'Embassy REIT, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer nos premiers résultats trimestriels après notre cotation en bourse le 1er avril 2019 et nos premières distributions en tant que FPI cotée en bourse. Nous avons connu de bons débuts pour l'exercice 2019-20, nos produits d'exploitation et notre revenu net d'exploitation ayant tous deux augmenté de 19 % par rapport à l'exercice précédent. Ces résultats ont pu être atteints grâce à notre engagement résolu en vue de fournir aux entreprises des solutions de bureaux personnalisées et de premier ordre. Nos performances reflètent également la qualité et l'envergure de notre portefeuille, qui continue d'enregistrer une croissance organique spectaculaire. Nous disposons d'une solide base d'actifs de faible volatilité et présentant un potentiel considérable de marché à marché, d'une filière de développement à risques réduits et d'un programme de gestion des capitaux marqué par la prudence. »

Faits marquants au niveau des activités

Les nouveaux contrats de location signés au cours du trimestre ont totalisé 56 000 m 2 , avec des marges de relocation de 50,6 %

, avec des marges de relocation de 50,6 % Au 30 juin 2019, le taux d'occupation était de 94,3 % pour le portefeuille de bureaux achevés d'une superficie de 2,23 millions m 2

Les projets de développement de bureaux à court terme à Embassy Manyata et Embassy Oxygen, d'un total de 130 000 m 2 , enregistrent tous deux une avance de deux trimestres par rapport à la date de livraison prévue

, enregistrent tous deux une avance de deux trimestres par rapport à la date de livraison prévue Une surface de 22 900 m 2 (soit 42 % de la superficie louable) en cours de construction à la Embassy Oxygen Tower 2 a récemment été réservée pour location à une société d'assurance figurant parmi les 50 entreprises les plus performantes

(soit 42 % de la superficie louable) en cours de construction à la Embassy Oxygen Tower 2 a récemment été réservée pour location à une société d'assurance figurant parmi les 50 entreprises les plus performantes Le nouvel hôtel Four Seasons comptant 230 chambres à Embassy One a été inauguré en mai 2019 et le développement des projets d'hôtels Hilton et Hilton Garden Inn comptant 619 chambres à Embassy Manyata est en cours pour une fin prévue au troisième trimestre de l'exercice 2021-22

Faits marquants au niveau financier

Les produits d'exploitation du trimestre ont augmenté de 19 % pour atteindre 5,351 millions Rs par rapport à 4,494 millions Rs pour le trimestre clos le 30 juin 2018, sous l'effet de la dynamique continue des locations dans l'ensemble du portefeuille

Le revenu net d'exploitation pour le trimestre a augmenté de 19 % pour atteindre 4,528 millions Rs par rapport à 3,818 millions Rs pour le trimestre clos le 30 juin 2018 avec une marge d'exploitation de 85 % pour le trimestre

Levée fructueuse de 30 milliards Rs en obligations cotées non convertibles, libellées en roupies indiennes, à échéance au mois de juin 2022, avec un rendement à échéance de 9,4 %

La FPI continue de maintenir un bilan prudent avec une dette nette de près de 11 % de la valeur de l'entreprise

Vikaash Khdloya, président-directeur général adjoint et directeur d'exploitation d'Embassy REIT, a déclaré : « Les paramètres fondamentaux de notre entreprise demeurent solides, avec une dynamique de location vigoureuse pour des bureaux de qualité institutionnelle. C'est ce qu'ont démontré nos activités de location pour ce trimestre ainsi que nos projets sains couvrant près de 46 000 m2 pour le trimestre à venir. Nous restons concentrés sur la livraison anticipée de nos projets de développement à court terme avoisinant 130 000 m2 autour de la capitale et à Bengaluru, sur la réalisation de nos initiatives liées à la gestion des actifs et sur un nouvel accroissement de l'efficacité opérationnelle, autant d'éléments qui devraient augmenter la valeur de notre portefeuille. »

Documents destinés aux investisseurs et détails de l'appel trimestriel aux investisseurs

Embassy REIT a publié un dossier d'informations relatif aux résultats et performances trimestriels qui comporte (i) les états financiers autonomes condensés et consolidés pour le trimestre clos le 30 juin 2019, (ii) une présentation des résultats du premier trimestre de l'exercice 2019-20 destinée aux investisseurs et (iii) un recueil de données financières et d'exploitation complémentaire conforme aux meilleures pratiques en matière d'établissement de rapports appliquées par les FPI mondiales. Ce dossier d'information est disponible dans la section Relations avec les investisseurs (Investor Relations) du site Internet d'Embassy REIT http://ir.embassyofficeparks.com .

Embassy REIT tiendra une conférence téléphonique le 12 août 2019 à 18h30, heure normale de l'Inde, pour discuter des résultats du premier trimestre de l'exercice 2019-20. Il sera possible de visionner cette conférence jusqu'au 26 août 2019 dans la section Relations avec les investisseurs (Investor Relations) du site Internet d'Embassy REIT http://ir.embassyofficeparks.com .

Limitation de responsabilité

Le présent communiqué de presse est préparé à des fins d'information générale uniquement. Les données qui y sont contenues sont fondées sur des informations et des estimations de gestion. Elles ne sont actuelles qu'à la date de leur publication, n'ont pas été vérifiées par un organisme indépendant et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Embassy Office Parks Management Services Private Limited (« le gestionnaire ») et Embassy REIT ne font aucune déclaration, n'offrent aucune garantie, expresse ou implicite, et déclinent toute responsabilité en ce qui concerne l'impartialité, l'exactitude ou le caractère complet des renseignements présentés. Le lecteur est seul responsable de sa propre évaluation du marché et de la position d'Embassy REIT sur le marché.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives incluent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient amener les résultats réels, la situation financière, les performances, les accomplissements ou les résultats du secteur à différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans les différentes déclarations prospectives. Au vu de ces risques, incertitudes et autres facteurs, les lecteurs du présent communiqué de presse sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Le gestionnaire n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la modification ou la mise à jour des différentes déclarations prospectives.

Les investisseurs sont également priés de noter qu'Embassy REIT a été introduite en bourse le 1er avril 2019 et que les actifs d'Embassy REIT ont été acquis entre le 22 mars 2019 et le 25 mars 2019. Par conséquent, les informations financières trimestrielles comparatives ont été préparées en rapprochant les états financiers cumulés non vérifiés du premier trimestre de l'exercice 2018-19 (en partant du principe qu'Embassy REIT possédait les actifs de la FPI sous leur forme actuelle au cours du premier trimestre de l'exercice 2018-19) et les états financiers consolidés et condensés du premier trimestre de l'exercice 2019-20.

À propos d'Embassy REIT

Embassy Office Parks est la première et seule fiducie de placement immobilier cotée d'Inde. La FPI englobe 2,3 millions m2 de propriétés commerciales achevées et opérationnelles dans toute l'Inde. Avec un projet de développement portant sur une superficie d'environ 750 000 m2 sur site en cours, le portefeuille total couvre un peu plus de 3 millions m2 au sein de sept parcs de bureaux de niveau supérieur et de quatre bâtiments de bureaux au centre-ville sur les marchés de bureaux les plus performants d'Inde à Bengaluru, à Mumbai, à Pune et dans la région de la capitale nationale. Le portefeuille compte plus de 160 entreprises locataires de premier ordre et 75 bâtiments disposant d'infrastructures stratégiques, dont deux hôtels achevés, deux hôtels en cours de construction et un parc solaire de 100 MW fournissant une énergie renouvelable aux locataires.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Ritwik Bhattacharjee

Responsable Relations avec les investisseurs

Courriel : ir@embassyofficeparks.com

Téléphone : +91-80-3322-2222

