La société de capital-risque Vuja De Capital, basée à Dubaï, ouvre ses portes en 2020 et aborde l'avenir de l'investissement à impact social





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 12 août 2019 /PRNewswire/ -- À l'heure actuelle, il existe des sociétés de capital-risque dans le monde entier pour financer des entreprises susceptibles de générer des profits importants pour leurs actionnaires. Vuja De Capital adopte elle aussi cet ordre du jour de marché, à ceci près qu'elle se démarque spécifiquement en ne faisant cela qu'au bénéfice des personnes, des communautés et de l'écosystème de notre planète à la fois.

Le financement sera lancé à partir de Dubaï, une ville dynamique, en 2020, et mettra résolument l'accent sur la diversité, l'inclusion et l'égalité. Vuja De Capital considère que les meilleures idées peuvent venir de n'importe qui, n'importe où.

Vuja De Capital s'articule autour de la collaboration et de l'action en équipe pour faire évoluer l'investissement financier de son malaise actuel à un état indispensable pour garantir une existence humaine durable sur Terre. En adoptant la vision et la mission de Vuja De Capital, les entreprises qui obtiennent un financement auront démontré leur adhésion inébranlable à la triple obligation de rendre compte des avantages sociaux, environnementaux et économiques.

Jason Maya, le fondateur de Vuja De Capital, explique : « Nous allons tous percevoir la même vision, celle des gens et de la planète. En fin de compte, si nous nous consacrons de manière responsable à ces deux éléments, cela se traduira par un bénéfice éthique ».

Pour en savoir plus, veuillez contact Vuja De Capital par courriel à l'adresse info@vujadecaopital.com

À propos de Vuja De Capital : basée à Dubaï aux Émirats arabes unis, Vuja De Capital s'est fixé pour mission de réunir des investisseurs et des entrepreneurs de tous les horizons et des quatre coins du globe qui pourront tisser des relations générant avec succès des profits éthiques, en se consacrant avant toute chose aux personnes, aux communautés et à la planète.

Communiqué envoyé le 12 août 2019 à 17:18 et diffusé par :