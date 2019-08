WebMD d'Internet Brands acquiert QxMD





L'acquisition lui permettra de profiter des outils et services de Medscape au point de service

NEW YORK, 12 août 2019 /PRNewswire/ -- WebMD Health Corp., une société leader des services d'information de santé destinés aux médecins et aux consommateurs qui appartient à Internet Brands, a acquis QxMD, une société de technologie d'apprentissage basée à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique qui fournit des outils de point de décision et des solutions d'apprentissage personnalisées pour les médecins et les professionnels de la santé.

Annoncée aujourd'hui, l'acquisition implique la combinaison des calculatrices cliniques en ligne inégalées de QxMD et d'autres outils d'apprentissage numériques pour les professionnels de la santé avec les solutions de contenu, de référence, de point de service et de production participative de Medscape, la principale plate-forme d'actualités, d'information et de formation médicale continue pour les médecins et les professionnels de la santé du monde entier. Medscape est une division de WebMD Health Corp.

« QxMD représente un ajout important à la marque Medscape et renforce notre engagement à fournir les meilleures solutions pour soutenir les soins des patients », a déclaré le directeur général adjoint et principal administrateur du groupe WebMD Global. « Leurs calculatrices médicales robustes sont utilisées par des médecins de plus de 150 pays et permettent d'étendre encore plus la présence de Medscape pour atteindre aujourd'hui plus de 4 millions de médecins à travers le monde », ajoute-t-il.

« Medscape et QxMD sont faites l'une pour l'autre », a déclaré le PDG de QxMD et directeur médical, Dr Daniel Schwartz. « La société partage notre engagement en faveur de l'innovation numérique qui rationalise et améliore la pratique clinique, mais également les soins aux patients. Grâce à la portée et à l'engagement sans égal de Medscape, nous pourrons avoir un impact encore plus grand auprès des médecins, des professionnels de la santé et de leurs patients », ajoute-t-il.

QxMD poursuivra son activité en tant que filiale indépendante de WebMD Health Corp. Les termes de la transaction n'ont pas été rendus publics.

À propos de QxMD

QxMDtm est une société de technologie d'apprentissage numérique qui permet aux professionnels de la santé de découvrir plus facilement les outils de preuves médicales et d'aide à la prise de décision les plus récents qui sont utilisés dans l'exercice clinique. La plate-forme d'engagement des professionnels de la santé de la société comprend une bibliothèque d'applications signées qui offrent à des millions de membres un accès rapide à la recherche en texte intégral, à la formation médicale continue et aux dernières versions des outils permettant la reconnaissance de maladies et l'optimisation des traitements. Optimisée par un moteur de personnalisation sophistiqué, la plate-forme rassemble les flux de PubMed, la table des matières de la revue scientifique, plus de 450 outils de diagnostic, des mini cours de formation médicale continue (FMC), et bien plus encore. QxMD sert également d'autres secteurs de la santé tels que les hôpitaux, les bibliothèques, les éditeurs de publications universitaires et près de la moitié des 25 plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde.

À propos de Medscape

Medscape est la principale source d'informations cliniques, d'informations sur la santé et d'outils de point de service pour les professionnels de la santé. Medscape offre aux spécialistes, aux médecins traitants et autres professionnels de la santé les informations médicales et les outils éducatifs les plus solides et les mieux intégrés. Medscape Education (medscape.org) est le site par excellence du développement professionnel continu. Il inclut plus de 30 parcours spécialisés offrant des milliers de cours gratuits de FMC et de formation continue ainsi que d'autres programmes éducatifs destinés aux médecins, aux infirmiers et infirmières et autres professionnels de la santé.

Medscape et Medscape Education font les tous deux partie de WebMD Health Corp., une société appartenant à Internet Brands.

À propos de WebMD Health Corp.

WebMD Health Corp., une société d'Internet Brands, est le principal fournisseur de services d'information de santé destinés aux patients, aux médecins, aux professionnels de la santé, aux employeurs ainsi qu'aux plans de couverture sanitaire, et ce par le biais de nos portails en ligne publics et privés, de nos plates-formes mobiles et de nos publications axées sur la santé. Le réseau de santé WebMD inclut WebMD Health, Medscape, Jobson Healthcare Information, prIME Oncology, MediQuality, Frontline, QxMD, Vitals Consumer Services, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education et d'autres sites appartenant à WebMD. WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org® et RxList® font partie des marques déposées de WebMD Health Corp. ou de ses filiales.

À propos d'Internet Brands

Basée à El Segundo, dans l'État de Californie, Internet Brands® est une entreprise de services logiciels et de médias en ligne entièrement intégrée qui articule son activité autour de quatre catégories verticales à forte valeur ajoutée : la santé, l'automobile, les affaires juridiques et l'immobilier/voyages. Les sites Internet grand public et primés de la société figurent tout en haut des classements de leurs catégories et servent plus de 250 millions de visiteurs par mois. De plus, une gamme complète d'offres de présence sur le Web a établi des relations étroites et à long terme avec les PME et les entreprises. La puissante plate-forme d'exploitation brevetée d'Internet Brands offre la flexibilité et l'évolutivité nécessaires pour alimenter la croissance continue de l'entreprise. Internet Brands est une société du portefeuille de KKR et de Temasek. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.internetbrands.com.

