Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de l'Aïd al-Adha





Aujourd'hui, les musulmans du Canada et du monde entier célèbrent le début de l'Aïd al-Adha

OTTAWA, le 11 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui marque le début de l'Aïd al-Adha, l'une des fêtes les plus sacrées du calendrier musulman. Cette célébration souligne la fin du hadj, le pèlerinage annuel à la Mecque.

Les musulmans du Canada et de partout dans le monde se rassembleront en famille et entre amis pour prier, partager un repas et échanger des cadeaux et des voeux. Aussi appelée la fête du sacrifice, l'Aïd al-Adha est une période empreinte de pardon, de compassion et de générosité envers les plus démunis. Aux quatre coins du pays, les Canadiens de tous les horizons peuvent s'inspirer de ces valeurs communes qui nous unissent.

L'Aïd al-Adha est une belle occasion pour la population canadienne d'en apprendre davantage sur l'apport considérable de la communauté musulmane canadienne à l'enrichissement du tissu social et culturel de notre société. Nous tenons à réitérer notre profonde gratitude à nos concitoyens musulmans pour leur contribution à faire du Canada d'aujourd'hui un pays accueillant, inclusif, prospère et fort de sa diversité, un endroit où il fait si bon vivre.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, je transmets mes meilleurs voeux à tous les Canadiens musulmans qui observent l'Aïd al-Adha. Aïd Moubarak!

