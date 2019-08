Les gouvernements du Canada, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut annoncent un financement conjoint pour l'avancement de l'égalité des genres





YELLOWKNIFE, NT, le 8 août 2019 /CNW/ - Afin de parvenir à une égalité des genres durable et significative au Canada, tous les ordres de gouvernement - fédéral, provinciaux et territoriaux - doivent travailler main dans la main.

C'est pourquoi aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, l'honorable Caroline Cochrane, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation et ministre responsable de la condition de la femme, ont annoncé un financement conjoint des gouvernements fédéral et territoriaux visant à donner des moyens aux femmes et aux filles dans le Nord. Ce financement totalise plus de 1 million de dollars.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest recevra un financement du gouvernement du Canada de 525 000 $ visant à renforcer son propre investissement de 121 500 $ destiné à la promotion des femmes et des filles à des postes politiques de responsabilité partout dans les territoires par le biais d'une campagne publique et d'un nouveau programme d'études.

recevra un financement du gouvernement du Canada de 525 000 $ visant à renforcer son propre investissement de 121 500 $ destiné à la promotion des femmes et des filles à des postes politiques de responsabilité partout dans les territoires par le biais d'une campagne publique et d'un nouveau programme d'études. Le gouvernement du Nunavut recevra 600 000 $ du gouvernement du Canada afin de permettre aux femmes et aux filles inuites d'acquérir des compétences de leadership en mobilisant des intervenants communautaires, régionaux et territoriaux pour mettre sur pied un forum sur le leadership et la gouvernance pour les femmes et les filles, et mener un projet pilote d'ateliers connexes.

L'annonce d'aujourd'hui mène à bien l'un des nombreux engagements pris par les ministres responsables de la condition féminine aux échelons fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) visant à relever les défis principaux qui touchent les femmes et les filles du Canada. Le Canada a jusqu'à maintenant pris des engagements de financement conjoint avec les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et du Yukon.



Citations

« Faire avancer l'égalité des genres est la responsabilité de tout un chacun, et elle appelle la collaboration de tous les ordres de gouvernement, de l'industrie et de la société civile. C'est un honneur pour moi de collaborer avec les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut pour donner les moyens à plus de femmes de s'épanouir et de devenir des leaders dans leur communauté. Car lorsque l'on investit pour les femmes et les filles, c'est tout le monde qui y gagne. »



L'honorable Maryam Monsef, c.p., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Les femmes leaders des Territoires du Nord-Ouest contribuent remarquablement et quotidiennement à notre économie et à notre communauté. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui prend des mesures en matière d'égalité des genres, car lorsqu'une femme réussit, c'est nous tous qui en profitons. »



Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Les gouvernements se doivent d'être le reflet des personnes qu'ils représentent. C'est pourquoi la 18e Assemblée législative a inclus dans son mandat le soutien aux initiatives qui visent à accroître la participation des femmes dans le domaine politique, et que nous sommes heureux de voir que nous et le gouvernement du Canada avons la même compréhension de l'importance primordiale d'atteindre cet objectif. Ce financement consolide de manière considérable les efforts déployés par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour attirer plus de femmes dans la sphère politique. »

L'honorable Caroline Cochrane

Ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation et ministre responsable de la Condition féminine

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Les projets qui s'articulent autour du leadership et de la gouvernance pour les femmes et les filles sont plus que nécessaires pour l'ensemble de ce territoire du Nord qui est le nôtre. J'encourage chaleureusement les femmes et les filles de tout âge à se mobiliser, à acquérir des compétences de leadership, et à s'engager auprès des intervenants communautaires, régionaux et territoriaux. Il n'y a aucun doute que les fruits de ces projets serviront l'égalité des genres et feront progresser la capacité de leadership de toutes les communautés du Nunavut. »



L'honorable Elisapee Sheutiapik

Leader parlementaire, ministre responsable des Services à la famille, de la Condition féminine, des Sans-abri, de l'Immigration, et de la Réduction de la pauvreté du gouvernement du Nunavut

Faits saillants

Les ministres FPT responsables de la condition féminine se rencontrent annuellement pour échanger des renseignements, discuter des meilleures pratiques, et examiner les enjeux qui touchent les femmes et les filles canadiennes. Elles discutent aussi des possibilités de créer une collaboration mutuellement avantageuse qui vise à améliorer la prospérité sociale et économique des femmes et des filles, ainsi que pour prévenir et contrer la violence faite aux femmes et aux filles.

Dans le cadre du budget de 2018, un financement de 100 millions de dollars sur 5 ans a été annoncé pour soutenir un mouvement des femmes viable et durable au Canada. En plus de cet investissement historique, un montant additionnel de 160 millions de dollars sur 5 ans a été proposé dans le cadre du budget de 2019-2020 pour le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici 2023-2024, le Programme de la promotion de la femme, qui soutient des organisations admissibles dans leurs projets pour faire avancer l'égalité en s'attaquant aux obstacles systémiques, profitera d'un financement total annuel de 100 millions de dollars.

Ce financement permettra aux organisations de femmes et autochtones et aux organismes gouvernementaux au service des femmes et de leurs familles de s'attaquer aux obstacles systémiques qui nuisent au progrès des femmes tout en reconnaissant les expériences diverses selon les genres et les inégalités partout au pays.

Il n'y a actuellement que deux sièges sur les 19 de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest qui sont occupés par des femmes.

87 % des femmes du Nunavut sont inuites, métisses et des Premières nations.

Programme de promotion de la femme - Femmes et Égalité des genres Canada

Un des moyens utilisés par Femmes et Égalité des genres Canada pour faire avancer l'égalité des genres est de financer des organisations admissibles dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les projets financés sont choisis au moyen d'appels de propositions visant des thèmes particuliers, et par un processus de réception continu qui permet au Programme de promotion de la femme de se pencher sur des problèmes dès leur émergence.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui portent sur des obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois secteurs prioritaires : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles; l'amélioration de la sécurité et de la prospérité économiques des femmes et des filles; et l'accès des femmes et des filles à des postes de responsabilité.

Partenariats de financement avec les gouvernements du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest

Ces ententes de financement représentent un investissement stratégique au nom de Femmes et Égalité des genres Canada et des gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.



Cette collaboration intergouvernementale stratégique s'inscrit dans les travaux menés avec les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de favoriser l'avancement de l'égalité des genres partout au Canada grâce à un plus grand nombre de possibilités de financement durable. Il s'agissait d'une des priorités clés de la Réunion fédérale-provinciale-territoriale annuelle des ministres responsables de la condition féminine de 2017.

Projets du Nord

L'annonce d'aujourd'hui présente deux projets visant à donner les moyens aux femmes et aux filles du Nord d'occuper des postes de responsabilité dans leurs communautés. Les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont déterminé que ces projets représentaient des occasions stratégiques de faire avancer l'égalité des genres.

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Titre du projet : Promoting Women in Leadership (Promouvoir l'accès des femmes à des postes de responsabilité)

Montant du financement : 525 000 $

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest recevra un financement du gouvernement du Canada de 525 000 $ visant à renforcer son propre investissement de 121 500 $ destiné à faire la promotion des femmes à des postes politiques de responsabilité partout dans les territoires par le biais d'une campagne de sensibilisation pour le public et d'un nouveau programme d'études.

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation offre des programmes et des services aux peuples des Territoires du Nord-Ouest en vue de les aider à atteindre leur plein potentiel, à avoir une vie enrichissante et à contribuer à une société forte et prospère.

Gouvernement du Nunavut



Titre du projet : Nunavut Women and Girls Leadership and Governance Initiative (Initiative de leadership et de gouvernance pour les femmes et les filles du Nunavut)

Montant du financement : 600 000 $

Le ministère des Services à la famille du gouvernement du Nunavut recevra 600 000 $ du gouvernement du Canada afin de permettre aux femmes et aux filles inuites d'acquérir des compétences de leadership en mobilisant des intervenants communautaires, régionaux et territoriaux pour mettre sur pied un forum sur le leadership et la gouvernance pour les femmes et les filles. Dans la foulée de ce forum, un certain nombre d'ateliers pilotes seront menés dans différentes communautés pour contribuer à la prospérité économique et au leadership politique des femmes et des filles du Nunavut, ainsi qu'à la prévention de la violence faite à ces dernières.

Le ministère des Services à la famille du Nunavut offre des programmes et des services qui viennent en aide aux familles, tout en privilégiant les relations respectueuses et enrichissantes et en veillant à ce que les peuples du Nunavut atteignent leur plein potentiel.

