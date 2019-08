Réouverture du bureau de Charlottetown - Les nouveaux arrivants et les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ont dorénavant accès à des services chez eux





CHARLOTTETOWN, le 8 août 2019 /CNW/ - Les nouveaux arrivants et les résidents de l'Île?du?Prince?Édouard (Î.?P.?É.) ont dorénavant accès à des services d'immigration chez eux, à Charlottetown, grâce à la réouverture officielle du bureau aujourd'hui.

Au cours des dernières années, la Stratégie de croissance pour l'Atlantique et le Programme pilote d'immigration au Canada atlantique ont aidé l'Î.?P.?É. à attirer davantage d'immigrants et de nouveaux Canadiens. L'accès de ces nouveaux arrivants aux services dont ils ont besoin contribuera à leur réussite au Canada.

Les résidents de l'Î.?P.?É. n'ont plus à se déplacer à l'extérieur de la province pour profiter de ces services, ce qui leur fait économiser temps et argent.

La réouverture du bureau de Charlottetown est marquée par une cérémonie de citoyenneté, lors de laquelle 30 résidents permanents de 11 pays deviendront de nouveaux citoyens canadiens. C'est la juge Joan Mahoney qui présidera la cérémonie.

Le bureau de Charlottetown offre plusieurs services, dont les entrevues et les cérémonies; les entrevues d'immigration; les arrivées de résidents permanents; et la distribution de cartes de résident permanent.

Le bureau de Charlottetown travaille également avec les fournisseurs de services d'établissement locaux et gère les demandes d'asile.

En offrant une excellente expérience client, le Canada continue d'être concurrentiel à l'échelle mondiale pour ce qui est d'attirer des visiteurs, des étudiants, des travailleurs qualifiés et de nouveaux Canadiens, qui contribuent directement à la prospérité économique, culturelle et sociale globale du pays.

Citations

« L'amélioration des services que nous proposons aux nouveaux arrivants et aux résidents est une priorité pour notre gouvernement. À compter d'aujourd'hui, les résidents de l'Île?du?Prince?Édouard peuvent enfin avoir accès à ces services dans leur province. Offrir un soutien accessible, rapide et de qualité aux nouveaux arrivants permet d'optimiser les avantages de l'immigration pour la croissance économique, l'innovation et la création d'emplois dans la région de l'Atlantique et dans tout le Canada. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les nouveaux Canadiens sont des éléments essentiels de notre collectivité, apportant des avantages à la fois économiques et sociaux. Grâce à la réouverture du bureau de Charlottetown, les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard pourront maintenant recevoir le soutien et les services indispensables dont ils ont besoin pour devenir citoyens plus près de chez eux. »

- Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Charlottetown

Faits en bref

Au cours des 3 dernières années, le nombre de nouveaux immigrants dans la province a presque doublé. En outre, près de 400 résidents de l'Î.?P.?É. sont devenus de nouveaux citoyens au cours des 2 dernières années.

Dans les provinces de l'Atlantique, IRCC dispose également de bureaux à Halifax , en Nouvelle?Écosse; à Fredericton , au Nouveau?Brunswick; et à St. John's , à Terre?Neuve?et?Labrador.

, en Nouvelle?Écosse; à , au Nouveau?Brunswick; et à , à Terre?Neuve?et?Labrador. Le Canada est maintenant composé de personnes issues de plus de 200 groupes ethniques, dont 13 de ces groupes comptent plus d'un million d'habitants au Canada. Au cours des 10 dernières années, près de 1,7 million de personnes ont obtenu la citoyenneté canadienne.

Suivez-nous

