Saisie de véhicule et de tabac de contrebande à Cornwall : GTRC





CORNWALL, ON, le 7 août 2019 /CNW/ - Le 31 juillet 2019, lors d'une opération axée sur l'intégrité des frontières le long des rives du fleuve Saint-Laurent à Cornwall, en Ontario, des agents du Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC) ont observé une activité de contrebande où des boîtes et des sacs suspects étaient chargés dans une fourgonnette Pontiac Montana 2004 à partir des rives du fleuve.

Les agents de police ont intercepté la fourgonnette alors qu'elle quittait les lieux et ont dû faire appel à l'Unité canine de la Police provinciale de l'Ontario pour localiser deux des suspects, dont un ayant plongé dans le canal fluvial pour éviter de se faire appréhender. Nous remercions le service des incendies de Cornwall pour leur aide lors du sauvetage d'un des suspects, qui a reçu des soins médicaux pour des blessures mineures. Zachary Plumadore (18 ans) et Jordan Johnson (20 ans) de Cornwall, en Ontario, ont été arrêtés et font face à des accusations en vertu de la Loi sur l'accise (2001) pour la possession de tabac non estampillé. Les deux accusés devront comparaître devant la Cour de justice de l'Ontario à Cornwall le 22 octobre 2019.

Les policiers ont saisi un total de douze (12) sacs de tabac haché fin non estampillé pesant 209,70 kg, soixante (60) cartouches de petits cigares, trente-six (36) sacs de tabac pour pipe ainsi qu'une fourgonnette Pontiac Montana 2004. Les deux hommes font également face à différents chefs d'accusation en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac.

Le GTRC est une force policière mixte, composée de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l'Ontario, de l'Agence des services frontaliers du Canada et du ministère des Finances de l'Ontario.

Les enquêteurs du GTRC sont d'avis que d'autres suspects ayant fui les lieux en bateau étaient impliqués dans ce crime. Si vous détenez des informations sur des activités criminelles dans votre région, vous pouvez communiquer avec le GTRC, au 1 613 937-2800, ou avec Échec au crime, au 1 800 222-8477.

