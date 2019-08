EVERSANAtm ouvre des bureaux à Singapour et à Mumbai alors que ses activités commerciales se développent rapidement en Asie-Pacifique





CHICAGO, 7 août 2019 /PRNewswire/ -- EVERSANAtm, chef de file des fournisseurs indépendants de services commerciaux mondiaux à l'industrie des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui l'expansion rapide de ses activités dans la région Asie-Pacifique avec l'ouverture de deux nouveaux bureaux à Singapour et à Mumbai. Cette annonce intervient au moment où la société nomme une équipe de direction régionale qui pilotera, à partir de Singapour, la croissance de la société et assurera le service à la clientèle.

EVERSANA offre une plateforme de services commerciaux entièrement intégrée et indépendante conçue pour résoudre les problèmes de soutien aux patients, de distribution, de travail sur le terrain, de conformité et de marketing dans le secteur des sciences de la vie. Au fur et à mesure que se développe le marché de la région Asie-Pacifique, on observe un besoin croissant en matière de renforcement des capacités pour les solutions globales destinées aux entreprises qui ont leur siège social dans la région ou qui souhaitent se développer dans la région, ainsi qu'aux entreprises américaines et européennes cherchant à proposer leurs solutions aux marchés de la région Asie-Pacifique.

« La Chine et le Japon sont aujourd'hui les deuxième et troisième marchés en importance dans le secteur des sciences de la vie et sont largement considérés comme des contributeurs essentiels à l'avenir de la médecine de précision », explique Jim Lang, chef de la direction, EVERSANA. « Nous reconnaissons qu'un secteur mondial prospère des sciences de la vie a besoin d'une plateforme de services commerciaux qui non seulement ajoute de la valeur à chaque étape du cycle de vie des produits, mais qui comprend également quelles sont les complexités commerciales, réglementaires et culturelles uniques qui caractérisent le marché mondial. »

À l'échelle mondiale, EVERSANA compte plus de 2 000 employés répartis sur 25 sites, avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. EVERSANA prévoit d'investir d'importantes ressources financières afin de renforcer sa présence régionale et de soutenir le développement des talents. La société prévoit d'ouvrir des bureaux à Shanghai et à Tokyo avant la fin de 2019.

« Pour nous et nos clients, il ne s'agit pas seulement d'une occasion économique, mais plutôt d'un impératif moral nous enjoignant à offrir ces thérapies qui transformeront la vie des patients de cette région », ajoute Lang.

EVERSANAtm est le principal fournisseur indépendant de services mondiaux au secteur des sciences de la vie. Les solutions intégrées de la société sont ancrées dans l'expérience du patient et couvrent toutes les étapes du cycle de vie des produits pour offrir une valeur durable à long terme aux patients, aux prescripteurs, aux partenaires de distribution et aux payeurs. La société dessert plus de 500 organisations, y compris des start-up innovantes et des sociétés pharmaceutiques établies, afin de faire progresser les solutions des sciences de la vie pour renforcer les résultats en matière de santé du monde entier. Pour en savoir plus au sujet d'EVERSANA, rendez-vous sur eversana.com ou communiquez avec la société via LinkedIn et Twitter.

