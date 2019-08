Nouveaux programmes favorisent l'établissement et l'intégration des nouveaux arrivants





Plus de 800 projets partout au Canada permettront d'appuyer les nouveaux arrivants et les collectivités locales

MONCTON, le 7 août 2019 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement à appuyer l'établissement et l'intégration réussie des nouveaux arrivants, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a sélectionné 824 projets qui permettront d'offrir des services de grande qualité aux nouveaux arrivants d'un bout à l'autre du pays pour un maximum de 5 ans.

L'un de ces projets sera réalisé par le Repaire jeunesse de Moncton. Ce nouveau fournisseur de services travaillera avec les jeunes de 13 à 18 ans dans la région de Moncton pour rassembler les nouveaux arrivants et les jeunes nés dans la région, afin de leur permettre de nouer des relations de confiance grâce à diverses activités, au mentorat, au perfectionnement professionnel, à l'engagement communautaire, politique et civique, à la défense des droits, au bénévolat, aux objectifs entrepreneuriaux partagés et au développement du leadership. Le programme permettra de promouvoir la compréhension interculturelle, de favoriser des liens solides et d'aider les jeunes, peu importe leur lieu de naissance, à développer de nouvelles compétences pour connaître le succès.

Parmi les autres partenaires participant à ce projet, mentionnons tous les ordres de gouvernement, l'Atlantic Superstore, les chefs d'entreprise locaux et les entreprises partenaires qui offriront des possibilités de mentorat, comme la Banque Royale du Canada (RBC), Midland, Irving et Croix Bleue Medavie.

Par l'entremise du Programme d'établissement d'IRCC, les nouveaux arrivants admissibles reçoivent les renseignements à propos de la vie au Canada et de la collectivité où ils souhaitent s'établir, une formation linguistique et de l'aide pour trouver un emploi. Ils sont aussi mis en contact avec des Canadiens et des immigrants établis. Ces services et mesures de soutien aident les nouveaux arrivants à s'intégrer et à réussir leur vie au Canada, tout en aidant les employeurs, les écoles et d'autres organisations à bâtir des collectivités accueillantes.

Le Programme d'aide à la réinstallation offre des mesures de soutien et des services pour répondre aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés parrainés par le gouvernement et d'autres clients admissibles qui sont réinstallés au Canada depuis l'étranger.

Les projets sélectionnés dans le cadre de l'appel national de propositions touchent aux éléments suivants :

une formation linguistique et des cours de langue en milieu de travail qui aideront les nouveaux arrivants à s'établir et à acquérir des compétences pertinentes;

des services liés à l'emploi qui cultiveront l'esprit d'entrepreneuriat des nouveaux arrivants et solliciteront la participation du secteur privé;

l'appui aux nouveaux arrivants d'expression française qui établiront des liens plus étroits avec les collectivités francophones en situation minoritaire à l'extérieur du Québec;

l'intégration des populations vulnérables, comme les jeunes, les femmes, les aînés et les nouveaux arrivants LGBTQ2;

des programmes qui permettent de combler les besoins des nouveaux arrivants par rapport à la santé mentale et au bien-être de ceux?ci;

des projets qui permettent d'améliorer l'intégration locale et l'inclusion sociale dans les petits centres et dans les régions rurales et du Nord.

Les projets récemment choisis complètent ceux qui ont été sélectionnés dans le cadre du Programme sur l'amélioration de la prestation des services, du Programme des services avant l'arrivée et du Programme pour les nouvelles arrivantes membres d'une minorité visible.

Citations

« Le Canada est un chef de file international reconnu en matière d'établissement et d'intégration. Nous sommes convaincus que lorsque nous investissons afin d'aider les nouveaux arrivants à apprendre une langue, à trouver un emploi et à bâtir une vie réussie, tout le Canada en profite. Le projet du Repaire jeunesse de Moncton est un exemple de programmation novateur qui permet d'aider les nouveaux arrivants à mettre à profit leurs talents, afin de réussir leur intégration et de contribuer pleinement à l'économie canadienne et à la collectivité où ils s'établissent. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Depuis plus de 62 ans, le Repaire jeunesse de Moncton aide les jeunes à découvrir, à développer et à réaliser leur plein potentiel en stimulant et en enrichissant leur corps et leur esprit et en cultivant leur estime de soi. Nous offrons un espace sécuritaire et chaleureux aux enfants et aux jeunes nouveaux arrivants au moment où eux et leur famille commencent une nouvelle vie au Canada. Le projet Connected Kids for Connected Communities permettra de rapprocher les immigrants et les réfugiés ainsi que les enfants et les jeunes de la région, grâce à la compréhension interculturelle, à la promotion de la diversité et à l'établissement de relations durables au moyen de toute une gamme d'activités. »

- Moncef Lakouas, directeur général, Repaire jeunesse de Moncton

Faits en bref

Le 18 février 2019, IRCC a commencé à accepter les propositions de personnes et d'organisations admissibles pour fournir des services directs aux nouveaux arrivants. Le 27 mars, IRCC a commencé à accepter des propositions de services d'établissement indirects (comme la recherche et le renforcement de la capacité).

Après un examen approfondi des propositions reçues, IRCC a sélectionné 824 projets en vue d'offrir des services centrés sur le client, axés sur les résultats, adaptés aux besoins et utilisant efficacement les ressources.

Le financement des projets recommandés devrait commencer le 1er avril 2020 et se terminera au plus tard le 31 mars 2025.

Produit connexe

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 7 août 2019 à 10:19 et diffusé par :