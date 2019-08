Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Gary Anandasangaree fera une annonce de financement à Scarborough





M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme) et député de Scarborough?Rouge Park, fera une annonce concernant le multiculturalisme

SCARBOROUGH, ON, le 6 août 2019 /CNW/ - M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme) et député de Scarborough?Rouge Park, annoncera un financement en appui au multiculturalisme mercredi. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 7 août 2019

HEURE :

15 h

LIEU :

705, avenue Progress #63

Scarborough (Ontario)

