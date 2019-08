Indygena pourra consolider sa place sur les marchés américains





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 250 000 $ à l'entreprise montréalaise spécialisée en mode sportive

MONTRÉAL, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Indygena est une entreprise innovante offrant des vêtements de plein air haut de gamme. Pour développer de nouveaux marchés, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 250 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise pourra mettre en oeuvre sa stratégie de commercialisation aux États-Unis.

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie et députée d'Ahuntsic-Cartierville, l'honorable Mélanie Joly, a profité de sa rencontre avec le président d'Indygena, Jean-Pierre Ferrandez, pour annoncer ce financement. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement la conception de matériel promotionnel, le développement d'une plateforme transactionnelle B2B ainsi que l'embauche de personnel dans des postes clés pour la réalisation de la stratégie de marketing.

Innovante, en très forte croissance et à rayonnement international, Indygena inc. oeuvre dans le secteur de la mode, l'une des industries les plus créatrices d'emplois dans le Grand Montréal. La PME confectionne ses vêtements à Montréal et vise à créer des produits ingénieux par leur qualité comme leur durabilité. Elle est, de plus, en constante recherche de solutions écoresponsables et éthiques qui minimisent son empreinte écologique. L'entreprise investit continuellement en design et son équipe de R et D s'affaire à améliorer ses produits pour demeurer à l'avant-garde de son industrie et maintenir sa compétitivité face à la concurrence étrangère.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi il s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« Le gouvernement du Canada a mis en place une approche ambitieuse pour appuyer les entreprises qui investissent dans le développement de nouveaux marchés. Le soutien financier accordé à Indygena se veut un appui concret à une entreprise qui a démontré son savoir-faire et qui, de surcroît, est prête à évoluer dans de nouveaux marchés. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans Indygena annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce aux efforts de commercialisation de l'entreprise et stimulera la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« L'industrie des vêtements de plein air est extrêmement compétitive et comme Canadiens, nous possédons beaucoup d'atouts pour mettre en oeuvre nos idées et avoir du succès localement ainsi qu'à l'exportation. Toutefois, le parcours est long et parsemé d'embuches. Le support de DEC devient un atout majeur qui nous permet de mettre en place des objectifs plus ambitieux et de les réaliser avec brio. Pour ma part, je considère le support de DEC comme un "accélérateur" pour notre stratégie d'exportation, et ça fonctionne! Nous sommes très fiers d'avoir réalisé 50 % de nos ventes à l'exportation cette année! »

Jean-Pierre Ferrandez, président, Indygena

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Indygena sur Instagram

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 11:30 et diffusé par :