Takeda présente ses résultats pour le premier trimestre 2019 et revoit à la hausse ses prévisions pour l'exercice complet.





Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502) (NYSE : TAK) :

Le chiffre d'affaires sous-jacent a diminué de 0,8 % par rapport au chiffre d'affaires pro forma du premier trimestre de l'exercice fiscal 20181

Les 14 marques mondiales de Takeda, avec un chiffre d'affaires cumulé de 270,2 milliards JPY, ont enregistré une forte de croissance de 22 % d'une année sur l'autre. Cette croissance contrebalance l'impact négatif d'une intensification de la concurrence, de la mise en phase et du phénomène général d'érosion.

Les 5 domaines clés d'activités de Takeda représentent environ 78 % du chiffre d'affaires. GI a connu une croissance de 8 %, avec en fer de lance ENTYVIO qui continue à gagner des parts du marché. L'immunologie basée sur les traitements dérivés du plasma (TDP) a connu une hausse de 2 % sous la poussée de la croissance de l'albumine, les ventes d'immunoglobuline (IG) subissant l'impact de la mise en phase des envois d'immunoglobuline intraveineuse (IVIG). Les maladies rares ont décliné de 10 % avec l'hématologie rare subissant l'impact de la compétition et de la pression des prix tandis que le fort taux d'acceptation du TAKHZYRO n'a pas suffit à contrebalancer la baisse des autres produits pour l'angio-oedème héréditaire (AOH) résultant du passage au TAKHZYRO et au stockage durant le premier trimestre de l'exercice fiscal 2018. L'oncologie a connu une hausse de 8 % sous la poussée de l'expansion de NINLARO. Les neurosciences ont connu une hausse de 10 % du fait de la nouvelle structure commerciale des activités aux États-Unis.



Marge des bénéfices d'exploitation de base sous-jacente de 32,4 % pour le premier trimestre

Les bénéfices d'exploitation déclarés sont tombés à 90 % pour arriver à 9,9 milliards JPY, subissant le gros impact des coûts d'intégration ponctuels ainsi que des frais comptables d'achat hors trésorerie, notamment le déroulement de l'augmentation graduelle de l'inventaire et l'amortissement accru des biens incorporels et des dépréciations.

La marge des bénéfices d'exploitation de base sous-jacente pour la période actuelle était de 32,4 %, ce qui reflète les économies tirées des effets de synergie et de la poursuite de la discipline OPEX.

Le pipeline de produits a franchi plusieurs étapes importantes au 1er trimestre

19 nouvelles entités moléculaires actuellement en phase 2 et 3.

Avancées sur les plateformes de traitement cellulaire et génétique sur lesquelles la thérapie CAR-T de T-CiRA progresse vers la phase clinique et intégration du centre de développement de processus basé sur le virus associé aux adénovirus (VAA) et de fabrication en Autriche.

La formulation sous-cutanée ENTYVIO a obtenu le critère d'évaluation primaire comme traitement de maintien dans la maladie de Crohn.

L'agoniste du récepteur 2 de l'orexine, TAK-925 a reçu la nomination Sakigake au Japon pour le traitement de la narcolepsie.

Cession d'actifs non-stratégiques visant à générer des liquidités et focaliser l'entreprise

La dette nette / BAIIA ajusté passe de 4,7x en fin d'exercice fiscal 2018 à 4,4x en juin 2019, ce qui n'inclut pas les 3,4 milliards USD du paiement ponctuel initial reçu le 1er juillet 2019 pour la vente de XIIDRA à Novartis.

La vente de TACHOSIL est en bonne voie pour une conclusion durant la deuxième moitié de l'année civile.

Négociations en cours pour d'autres désinvestissements potentiels.

Costa Saroukos, directeur financier, a commenté en ces termes :

« Takeda a commencé l'année très fort en concrétisant ses priorités stratégiques tout en menant à bien une intégration réussie de Shire. La combinaison de solides performances sur les 14 marques mondiales, la poursuite de la discipline OPEX et la réalisation d'une harmonisation des coûts à permis d'obtenir de solides marges et flux de trésorerie. Nous faisons également des progrès continus sur notre plan de désinvestissement avec la conclusion de la vente de XIIDRA le 1er juillet.

Pendant toute l'année, Takeda a révisé les prévisions de gestion à la hausse afin de refléter les mises à jour rendues nécessaires dans les assomptions relatives à VELCADE et les désinvestissements, et la société anticipe maintenant sur la réalisation de marges de bénéfices d'exploitation de base sous-jacentes entre 25 et 30 %. Takeda s'emploie sans relâche pour maintenir la synergie des coûts, le désendettement et les objectifs de marge. Nous restons en bonne voie quant à la réalisation de notre objectif en termes d'harmonisation rehaussée des coûts à 2 milliards USD d'ici la fin de l'exercice fiscal 2021 : nous nous engageons à atteindre notre cible de 2x de dette nette / BAIIA ajusté dans les trois à cinq prochaines années et notre solide début pour l'année fiscale 2019 renforce notre confiance dans la réalisation de marges de haut niveau dans le moyen terme. »

Résultats déclarés pour le 1er trimestre de l'exercice 2019 (Avril ? Juin) (en milliards JPY) DÉCLARÉ ACTIVITÉS DE BASE SOUS-JACENT i. EXERCICE 2019, 1er TRIMESTRE COMPARÉ À EXERCICE PRÉCÉDENT EXERCICE 2019, 1er TRIMESTRE COMPARÉ À EXERCICE PRÉCÉDENT Chiffre d'affaires 849,1 +88,8 % 849,1 +88,8 % -0,8 % an./an. ii. (pro forma) Bénéfice d'exploitation 9,9 -90,0 % 283,0 iii. +142,3 % Marge 1,2 % -20,8 pp 33,3 % +7,4 pp 32,4 % Bénéfice net iv -20,7 N/M v. 198,4 +103,0 % EPS (JPY) -13 yens -113 yens 128 yens +3 yens 124 yens

La croissance sous-jacente compare deux périodes (trimestres ou années) de résultats financiers sous une base commune et est utilisée par la direction pour évaluer l'activité. Ces résultats financiers sont calculés en devises constantes et en excluant l'impact des dessaisissements et d'autres montants qui sont des éléments exceptionnels, inhabituels ou non liés à nos opérations continues. Croissance par rapport au bénéfice pro-forma T1 de l'exercice 2018. Ajustements pro-forma devant refléter l'amortissement des biens incorporels comme si le rachat de Shire avait eu lieu au début de l'exercice fiscal 2018 tout en éliminant les coûts non récurrents liés à l'achat, par exemple les coûts de transaction. Les ajustements incluent également la suppression des impacts liés aux activités d'oncologie de Shire qui ont fait l'objet d'un désinvestissement en août 2018. Les bénéfices d'exploitation de base représentent le revenu net ajusté pour exclure la charge fiscale, notre part des bénéfices ou pertes d'investissements comptabilisés en vertu de la méthode de la mise en équivalence, les charges et produits financiers, d'autres coûts et résultat d'exploitation, les amortissements et dépréciations des actifs incorporels associés aux produits et autres articles que la direction perçoit comme non liés à nos activités principales, comme l'incidence de la comptabilisation selon la méthode de l'acquisition et les frais liés à la transaction. Attribuable aux propriétaires de la société. Indifférent

Projections de la direction pour l'exercice 2019 : Révision à la hausse pour refléter les changements d'assomptions

Takeda n'assume plus aucun autre concurrent US pour VELCADE sur l'exercice fiscal 2019

Reflète le désinvestissement de XIIDRA (conclu le 1er juillet 2019) et TACHOSIL (conclusion prévue pour la clôture d'exercice 2019 H2)

Projections précédentes

(14 mai 2019) Projections revues

(31 juillet 2019) Croissance du chiffre d'affaires sous-jacent vi Stable ou en léger recul Stable ou légère hausse Marge de bénéfice d'exploitation de base sous-jacente % aux alentours de la mi-vingtaine Entre 25 et 29 % BPA de base sous-jacent 350-370 yens 360 ? 380 yens Dividende annuel par action 180 yens 180 yens

vi. Croissance constante du taux de change (application du taux de change moyen annuel complet pour exercice fiscal 2018). Par rapport à la référence de 3 300 milliards JPY (chiffre d'affaire combiné pro-forma arrondi Avril 2018 - Mars 2019 pour les sociétés Legacy Takeda et Legacy Shire, converti au taux de change moyen de 111 JPY/USD pour Avril 2018 - Mars 2019 ; également ajusté pour supprimer le chiffre d'affaires des actifs désinvestis tels que Techpool, Multilab et TACHOSIL pour la société héritée Takeda, et le portefeuille en oncologie et XIIDRA pour la société Legacy Shire)

Prévisions déclarées pour l'exercice fiscal 2019 : Augmentation prévue des bénéfices avec prévision inchangée du chiffre d'affaires déclaré (en milliards JPY) Prévisions précédentes

(14 mai 2019) Prévisions révisées (31 juillet 2019) Variation croissance par rapport à l'exercice 2018 Chiffre d'affaires 3 300,0 3 300,0 - +57,4 % Bénéfice d'exploitation -193,0 -166,0 +14,0 % - Bénéfice net -383,0 -367,7 +4,0 % - BPA -246 yens -236 yens +4,2 % - Bénéfice d'exploitation de base 883,0 910,0 +3,1 % +98,1 % Taux de change (moyenne annuelle) 1 USD = 111 JPY 1 EUR = 124 JPY 1 USD = 111 JPY 1 EUR = 124 JPY

Pour plus de détails sur les résultats du 1er trimestre de l'exercice 2019 de Takeda, ainsi que d'autres informations financières, veuillez consulter https://www.takeda.com/investors/reports/

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502/NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon, et dont la mission est d'offrir une Meilleure santé et un Meilleur avenir aux patients, en convertissant la science en médicaments ultra innovants. Takeda focalise ses initiatives R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, gastroentérologie (GI), maladies rares et neurosciences. Nous engageons également des investissements R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments ultra innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des gens ; pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs optimisés pour créer un pipeline robuste, de modalités diverses. Les employés de Takeda s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.takeda.com

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme « communiqué de presse » désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions et réponses et tout matériel écrit ou oral discuté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») en lien avec le présent communiqué de presse. Le présent communiqué (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions et réponses en connexion avec ce dernier) n'est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue pas, ne représente pas ou ne fait pas partie d'une quelconque offre, invitation ou sollicitation d'offre d'achat, d'acquisition, de souscription, d'échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une juridiction quelconque. Aucune action ou autre valeur mobilière n'est offerte au public par le biais de ce communiqué. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d'un enregistrement en vertu de la loi « U.S. Securities Act » de 1933, et ses amendements, ou d'une dispense de celle-ci. Le présent communiqué de presse (ainsi que les autres informations qui pourront être fournies au destinataire) est fourni à condition qu'il soit utilisé par le destinataire à des fins d'information uniquement (et non pas pour l'évaluation d'un investissement, d'une acquisition, d'une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions pourra constituer une violation des lois applicables sur les valeurs mobilières.

Les sociétés dans lesquelles Takeda possède directement ou indirectement des investissements sont des entités distinctes. Dans le présent communiqué, « Takeda » est parfois utilisé pour plus de facilité lorsque des références sont faites à Takeda et à ses filiales en général. De même, les mots « nous », « nos » et « notre » sont également utilisés comme référence aux filiales en général ou à ceux qui travaillent pour elles. Ces expressions sont également utilisées lorsqu'il n'est pas utile d'identifier la ou les société(s) particulière(s).

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué et tout matériel distribué connexe sont susceptibles de contenir des déclarations prévisionnelles, des points de vue ou des opinions concernant l'activité future, la position future et les résultats des opérations de Takeda, y compris des estimations, prévisions, cibles et plans pour Takeda. Le présent communiqué de presse en particulier contient des prévisions et des estimations en matière de gestion qui portent sur les performances financières et opérationnelles de Takeda. Sans limitation, ces déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots, tels que « cibles », « plans », « croit », « espère », « continue », « s'attend à ce que », « cible », « envisage », « pourra », « pourrait », « devrait », « anticipe », « estime », « projette », « prévoit », l'emploi du futur et du conditionnel, ou des mots ou des termes de sens similaire ou leur négatif. Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document sont basées sur les hypothèses et les croyances actuelles de Takeda à la lumière des informations dont la société dispose actuellement. Ces déclarations prévisionnelles ne constituent pas des garanties de performance future par Takeda ou par sa direction et sous-entendent des risques, des incertitudes connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs, incluant mais sans y être limités : les circonstances économiques entourant l'entreprise de Takeda, y compris les conditions économiques générales au Japon, aux États-Unis et à l'échelle mondiale ; les pressions et les développements concurrentiels ; les lois et règlements applicables ; le succès ou l'échec des programmes de développement de produits ; les décisions des autorités réglementaires et leur timing ; les variations des taux de change ; les réclamations ou inquiétudes concernant la sécurité ou l'efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; et l'intégration post-fusion avec les sociétés acquises, chacun pouvant faire varier sensiblement les résultats, la performance, les réalisations ou la position financière réels de Takeda par rapport à ses résultats, sa performance, ses réalisations ou sa position financière futurs formulés explicitement ou sous-entendus par de telles déclarations prévisionnelles. Pour plus d'informations sur ces facteurs et sur d'autres facteurs susceptibles d'affecter les résultats, les performances, les réalisations ou la position financière de Takeda, voir « Item 3. Key Information?D. Risk Factors » dans le Rapport annuel le plus récent de Takeda sur formulaire 20-F déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et disponible sur le site Web de Takeda à l'adresse : https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. Ni Takeda ni sa direction ne garantissent que les attentes exprimées dans ces déclarations prévisionnelles s'avèreront correctes et les résultats, la performance ou les réalisations réels pourront varier sensiblement des attentes. Les personnes qui recevront le présent communiqué de presse ne doivent pas se fier outre mesure aux déclarations prévisionnelles. Takeda ne s'engage aucunement à mettre à jour une quelconque partie des déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre déclaration prévisionnelle que la société pourra faire, sauf dans la mesure requise par la loi ou le règlement de la bourse. La performance historique n'est pas un indicateur des résultats futurs et les résultats de Takeda indiqués dans le présent communiqué de presse ne sont pas nécessairement indicatifs, et ne constituent pas une estimation, une prévision ou une projection des résultats futurs de Takeda.

Certaines mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué de presse inclut certaines mesures et certains objectifs financiers non-IFRS. La direction de Takeda évalue les résultats et prend ses décisions d'investissement et d'exploitation en utilisant à la fois les mesures conformes et les mesures non conformes aux IFRS incluses dans le présent communiqué de presse. Les résultats hors IFRS excluent certains éléments de revenus et de coûts qui sont inclus dans les résultats répondant aux normes IFRS. En incluant ces mesures non conformes aux IFRS, la direction entend fournir aux investisseurs des informations supplémentaires permettant d'analyser plus en détail la performance, les résultats clés et les tendances sous-jacentes de Takeda. Les résultats hors IFRS ne sont pas préparés conformément aux normes IFRS et les informations hors IFRS doivent être considérées comme un supplément aux états financiers rédigés conformément aux normes IFRS, et non comme un remplacement. Les investisseurs sont invités à examiner le rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec leurs mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables.

Le rapprochement entre le chiffre d'affaires déclaré et la croissance du chiffre d'affaires sous-jacent présenté conformément aux normes IFRS est joint en annexe au présent document.

Des informations supplémentaires sur certaines des mesures non conformes aux IFRS de Takeda, notamment les rapprochements avec les mesures les plus comparables aux mesures présentées selon les normes IFRS, sont disponibles sur le site internet de Takeda (section des relations avec les investisseurs) à l'adresse :https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/quarterly-announcements-2019/

Informations médicales

Ce document contient des informations sur des produits qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, ou qui peuvent être disponibles sous des marques de commerce différentes, pour des indications différentes, dans des doses différentes, ou dans des concentrations différentes. Rien dans les présentes ne doit être considéré comme une sollicitation, une promotion ou une publicité pour des médicaments sous ordonnance, y compris ceux actuellement en développement.

Informations financières

Les états financiers de Takeda sont rédigés conformément aux normes internationales de déclaration des résultas financiers (« IFRS »).

Le rachat de Shire conclu le 8 janvier 2019 et nos résultats consolidés pour l'exercice fiscal clos le 31 mars 2019 incluent les résultats de Shire du 8 janvier 2019 au 31 mars 2019. Les références aux entreprises « Legacy Takeda » concernent les entreprises détenues par nous avant notre acquisition de Shire. Les références aux entreprises « Legacy Shire » concernent les entreprises acquises à travers le rachat de Shire.

Le présent communiqué de presse contient certaines informations pro-forma donnant effet au rachat de Shire comme si celui-ci avait eu lieu le 1er avril 2018. Ces informations pro-forma n'ont pas été rédigées conformément à l'Article 11 du règlement S-X. Elles sont présentées à titre d'illustration et reposent sur certaines assomptions et certains jugements issus des informations qui nous étaient disponibles à la date de rédaction du présent document et qui n'auraient pas nécessairement été applicables si le rachat de Shire avait effectivement eu lieu le 1er avril 2018. De plus, les présentes informations pro-forma donnent effet à certaines transactions et autres événements qui ne sont pas directement attribuables au rachat de Shire ou qui ont eu lieu après le rachat de Shire, notamment les désinvestissements et les effets de l'affectation du prix d'achat de Shire, et elles pourraient donc ne pas refléter fidèlement notre situation financière et les résultats d'exploitation comme si le rachat de Shire avait été complété le 1er avril 2018. Par conséquence, il convient de ne pas faire foi outre mesure des informations pro-forma incluses dans les présentes.

1 Croissance par rapport au chiffre d'affaires pro-forma du 1er trimestres 2018 (chiffre d'affaires combiné sur 3 mois Avril - Juin 2018 de Legacy Takeda et Legacy Shire, hors oncologie). Voir détails en annexe.

La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

