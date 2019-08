Message de la gouverneure générale à la suite du décès de Son Honneur l'honorable Jocelyne Roy Vienneau, lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick





OTTAWA, le 2 août 2019 /CNW/ - Le pays perd une femme d'exception à la suite du décès de Son Honneur l'honorable Jocelyne Roy Vienneau.

Ayant consacré la plus grande partie de sa carrière à la promotion et la valorisation de la recherche et de l'innovation, Mme Roy Vienneau a été une véritable pionnière à bien des égards. En plus d'être la première femme acadienne à devenir lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, en 2014, elle a été la première femme à occuper un poste laïque à titre de vice-rectrice d'un campus de l'Université de Moncton, la première femme à diriger un collège communautaire francophone au Nouveau-Brunswick et l'une des premières femmes à être diplômée de la faculté de génie de l'Université de Moncton.

J'ai rencontré Mme Roy Vienneau et son conjoint pour la première fois en novembre 2017, lors de ma première visite officielle au Nouveau-Brunswick en tant que gouverneure générale. Je garde en mémoire une grande dame, vive et chaleureuse, profondément dédiée à son pays.

Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu'aux Néo-Brunswickois.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 2 août 2019 à 16:06 et diffusé par :