Adagio Medical traite pour la première fois des patients atteints de fibrillation auriculaire persistante avec le cathéter d'ablation par cryothérapie One Shot+tm, en n'utilisant que des marqueurs anatomiques pour une imagerie précise

LAGUNA HILLS, Californie, 1er août 2019 /PRNewswire/ -- Adagio Medical, Inc., le créateur d'iCLAStm, son système intelligent de lignes d'ablation continues à ultra-basse température pour le traitement des arythmies cardiaques, annonce que le premier patient atteint de fibrillation auriculaire persistante (PsAF) a été traité avec succès grâce au nouveau cathéter d'ablation par cryothérapie One Shot+tm, suivant une procédure qui utilise uniquement des marqueurs anatomiques et, dans une moindre mesure, des images fluorographiques, éliminant ainsi le besoin de cartographie électromagnétique. Cette nouvelle approche vise à simplifier la procédure d'ablation pour le traitement des patients atteints de FA persistante ou persistante de longue date, de telle manière qu'elle puisse être achevée dans un délai court et prévisible sans compromettre l'efficacité et l'efficience de la procédure.

L'approche anatomique emploie le cathéter One Shot+ et seule une ponction transseptale est nécessaire pour atteindre les cibles de l'oreillette gauche. Le même cathéter est utilisé pour la navigation, l'ablation et la validation des lésions. Avant le premier patient souffrant de PsAF traité dans l'étude clinique européenne multicentrique d'Adagio, plusieurs patients souffrant de fibrillation auriculaire paroxystique (PAF) avaient subi une ablation avec une navigation précise utilisant uniquement des marqueurs anatomiques. Pour les patients souffrant de PAF, les traitements se sont limités à l'isolement de toutes les veines pulmonaires, alors que pour le patient atteint de PsAF, d'autres zones de l'oreillette gauche, comme la paroi postérieure, étaient incluses dans la procédure.

« Cette technologie et son application purement anatomique se sont avérées très efficaces et efficientes pour le traitement de la fibrillation auriculaire paroxystique, comme cela a été démontré sur plus d'une dizaine de patients traités dans notre hôpital à ce jour », a déclaré le Professeur Lucas Boersma, médecin, docteur et membre de l'European Society of Cardiology, à l'hôpital St Antonius de Nieuwegein (Pays-Bas). « Je suis très heureux de constater qu'elle progresse maintenant dans la population des personnes atteintes de PsAF, où les options de traitement des patients sont beaucoup plus limitées que dans le cas de la fibrillation auriculaire paroxystique. Je crois que l'impact peut être significatif non seulement au niveau du résultat du traitement, mais aussi sur la simplicité et la durée globale de la procédure. »

« Je suis très heureux de ma première expérience dans le traitement de la fibrillation auriculaire persistante avec cette nouvelle approche », a dit le docteurTom De Potter, FEHRA, directeur associé, département de cardiologie du Centre cardiovasculaire, Section d'électrophysiologie de l'hôpital OLV, à Alost (Belgique). « Grâce à la capacité de ce cathéter à former des lignes longues et contiguës, le temps supplémentaire pour traiter des cibles autres que les IVP n'est que de quelques minutes et n'augmente pas la durée totale de la procédure. Si l'on considère les résultats impressionnants obtenus dans le traitement de la PsAF avec la technologie d'Adagio lors de l'utilisation des modes de navigation « traditionnels », comme nous l'avons déjà montré dans plus de 50 cas, je suis sûr que la nouvelle approche anatomique sera aussi efficace et beaucoup plus rapide. L'utilisation de l'approche anatomique pour la navigation, associée à l'angiographie rotationnelle tridimensionnelle a été très simple. Je pense que grâce à cette approche, une procédure PsAF type ne prendra que 60 à 90 minutes, même lorsqu'on utilise des ensembles complets de lignes Cox-Maze. Le fait que cela soit possible sans outil de cartographie complexe est encore plus impressionnant. »

« Le temps de procédure et les dispositifs coûteux nécessaires pour les procédures de fibrillation auriculaire ont limité la rentabilité des fournisseurs. Ceci, ajouté à des résultats insatisfaisants, explique pourquoi plus de 95 % du marché des traitements est toujours entre les mains de la pharmacothérapie. Depuis le début, l'objectif d'Adagio a été de traiter les PAF et les PsAF en moins d'une heure d'intervention », a déclaré Olav Bergheim, PDG d'Adagio Medical, Inc. « Notre procédure de cathéter One Shot+tm nous rapproche de cet objectif tout en éliminant la nécessité d'une cartographie électronique, sans ajouter de temps de fluoroscopie. Cela représente d'importantes économies, tant pour l'établissement que pour l'électrophysiologiste. »

À propos d'Adagio Medical

Adagio Medical, Inc. est une entreprise privée située à Laguna Hills (Californie), qui met au point des technologies innovantes d'ablation par cryothérapie qui créent des lignes d'ablation continues, linéaires et transmurales afin de traiter les arythmies cardiaques, y compris la fibrillation auriculaire paroxystique et persistante, le flutter auriculaire et la tachycardie ventriculaire. Adagio Medical, Inc. fait partie du portefeuille de sociétés de Fjord Ventures. Pour plus d'informations, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante : info@adagiomedical.com.

