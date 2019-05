Samsung Canada annonce la mise en vente au Canada de la nouvelle série Galaxy A





Galaxy A20, A50 et A70 - Conçus pour les connexions d'aujourd'hui

TORONTO, le 31 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Samsung Electronics Canada Inc. annonce que la série Galaxy A sera disponible en magasin partout au pays le 7 juin 2019. La gamme canadienne comprendra les modèles Galaxy A20, A50 et A70, conçus pour proposer des innovations au sein de l'industrie à des prix accessibles. Ces trois modèles de la série Galaxy A proposent des améliorations aux fonctions essentielles des appareils les plus importantes, notamment une expérience de visionnement immersive, une performance accrue et un appareil photo qui saisit le monde tel que vous le voyez.

La série Galaxy A propose aux consommateurs un choix sans compromis de produits de milieu de gamme; elle a été conçue selon les préférences de connexion d'aujourd'hui, soit le partage, la saisie et la consommation de contenus en direct. La nouvelle gamme de produits mobiles comprend divers appareils puissants qui peuvent répondre à ces demandes de collaborations spontanées.

« Nous nous sommes engagés à offrir aux Canadiens des innovations importantes qui améliorent leur expérience - et à tous les prix », indique Jennifer Safruk, vice-présidente, Activités mobiles, Samsung Canada. « Les gens ne se connectent plus de la même façon et notre nouvelle série Galaxy A propose les fonctions essentielles qui permettent ces interactions en direct, avec diverses options pour répondre à leurs besoins sans cesse en évolution. »

Avec la série Galaxy A, les consommateurs peuvent profiter sans tracas de l'écosystème Galaxy et utiliser des services clés comme Samsung Health, Samsung Pay, Bixby et d'autres.1

Les modèles suivants de la série améliorée Galaxy A seront proposés au Canada :

Galaxy A20

Diffusez en continu, regardez des vidéos et demeurez toujours en mode actif avec le Samsung Galaxy A20.

Profitez du design sans distraction de l'écran Infinity V-Display Super AMOLED de 6,4 po avec une grande batterie de 4 000 mAh (typique)*2 vous permettant de profiter de votre téléphone plus longtemps. Deux appareils photo vous permettent de capturer les moments les plus époustouflants du quotidien et l'appareil photo ultra grand-angle de 120 degrés vous permet de capturer des souvenirs comme vous les voyez avec vos propres yeux.

Expérience de visionnement immersive - L'écran Infinity-V Display Super AMOLED offre une expérience de visionnement améliorée.

- L'écran Infinity-V Display Super AMOLED offre une expérience de visionnement améliorée. Batterie longue durée à chargement rapide - Batterie de 4 000 mAh (typique)* qui vous permet de profiter de votre téléphone plus longtemps.

- Batterie de 4 000 mAh (typique)* qui vous permet de profiter de votre téléphone plus longtemps. Appareil photo double - L'appareil photo double vous permet de capturer des photos de qualité professionnelle.

- L'appareil photo double vous permet de capturer des photos de qualité professionnelle. Lecteur d'empreintes - Déverrouillez votre téléphone d'une seule main grâce à la technologie intuitive des empreintes.

Galaxy A50

Avec une fonctionnalité supérieure de l'appareil photo, une batterie très durable à recharge rapide, et un écran Infinity U-Display, restez connecté avec votre monde grâce au Galaxy A50.

Écran Infinity U-Display de 6,4 po - L'écran Infinity-U Display Super AMOLED offre une expérience de visionnement améliorée.

L'écran Infinity-U Display Super AMOLED offre une expérience de visionnement améliorée. Appareil photo arrière triple - L'appareil photo triple vous permet de capturer des photos de qualité professionnelle.

- L'appareil photo triple vous permet de capturer des photos de qualité professionnelle. Batterie longue durée à chargement rapide -- Batterie de 4 000 mAh (typique)* 3 qui vous permet de profiter de votre téléphone plus longtemps.

Batterie de 4 000 mAh (typique)* qui vous permet de profiter de votre téléphone plus longtemps. Lecteur d'empreintes à l'écran - Déverrouillez votre téléphone d'une seule main grâce à la technologie intuitive des empreintes.

Galaxy A70

Faites plus, capturez mieux et soyez toujours en mode actif avec le Samsung Galaxy A70. Profitez d'une expérience de visionnement améliorée avec l'écran Infinity-U Display Super AMOLED de 6,7 po. Trois appareils photo vous permettent de capturer des images brillantes et l'optimiseur de scène améliore automatiquement les tons de couleur pour des photos de qualité professionnelle. Profitez de votre téléphone pendant de longues heures grâce à une grande batterie4 de 4 500 mAh (typique) et passez plus de temps à regarder des vidéos en continu, à jouer et à partager des histoires.

Écran Infinity U-Display de 6,7 po - L'écran Infinity-U Display Super AMOLED offre une expérience de visionnement améliorée.

- L'écran Infinity-U Display Super AMOLED offre une expérience de visionnement améliorée. Appareil photo arrière triple - L'appareil photo triple vous permet de capturer des photos de qualité professionnelle.

- L'appareil photo triple vous permet de capturer des photos de qualité professionnelle. Batterie longue durée à chargement ultra rapide -Batterie de 4 500 mAh (typique)* qui vous permet de profiter de votre téléphone pendant de longues heures.

-Batterie de 4 500 mAh (typique)* qui vous permet de profiter de votre téléphone pendant de longues heures. Lecteur d'empreintes à l'écran - Déverrouillez votre téléphone d'une seule main grâce à la technologie intuitive des empreintes.

Les modèles Galaxy A20 et A70 seront vendus avec un fini noir, alors que le Galaxy A50 sera offert en noir et en blanc. PDSF : 629,99 $ (A70), 449,99 $ (A50), 349,99 $ (A20) (prix de détail moyen).

Les consommateurs pourront se procurer leurs appareils de la gamme Galaxy A dans une boutique expérience+ Samsung, au Samsung.com/ca ou chez tout opérateur de télécommunications national et partenaire détaillant dès le 7 juin 2019. Les conditions générales et les prix varieront en fonction de l'opérateur de télécommunications et du partenaire détaillant participant.

Pour obtenir plus de renseignements sur la gamme Galaxy A, veuillez visiter le www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-a-series/ .

Gamme Galaxy A - Spécifications



Galaxy A20 Galaxy A50 Galaxy A70 Écran Taille

(résolution) HD+ de 6,4 po

(720 x 1560) Écran Super AMOLED HD intégrale+ de 6,4 po

(1080 x 2340) Écran Super AMOLED HD intégrale+ de 6,7 po

(1080 x 2400) Écran Super AMOLED Écran

Infinity Display Écran Infinity-V Display Écran Infinity-U Display Écran Infinity-U Display Dimensions 158,4 x 74,7 x 7.8 mm 158,5 x 74,7 x 7,7 mm 164,3 x 76,7 x 7,9 mm Design 3D Glasstic 3D Glasstic 3D Glasstic Processeur Séries Exynos 7 (7884) Octocoeur, jusqu'à

1,6 GHz Série Exynos 7 (9610)

Octocoeur, jusqu'à 2,3 GHz Snapdragon 675

Octocoeur, jusqu'à 2,0 GHz Appareil

photo Arrière Principal 13 Mpx (f/1,9)

Ultra grand-angle 5 Mpx (f/2,2) Principal 25 Mpx (f/1,7)

Ultra grand-angle 8 Mpx

(f/2,2)

Profondeur 5 Mpx (f/2,2) Principal 32 Mpx (f/1,7)

Ultra grand-angle 8 Mpx

(f/2,2)

Profondeur 5 Mpx (f/2,2) Avant 8 Mpx (f/2,0) 25 Mpx (f/2,0) 32 Mpx (f/2,0) Mémoire Mémoire vive 3 Go (LPDDR4x) 4 Go (LPDDR4x) 6 Go (LPDDR4x) Mémoire

interne 32 Go 64 Go 128 Go MicroSD Jusqu'à 512 Go Jusqu'à 512 Go Jusqu'à 512 Go Batterie 4 000 mAh 4 000 mAh 4 500 mAh Autres caractéristiques Lecteur d'empreintes Recharge rapide de 15 W Empreintes à l'écran Recharge rapide de 15 W Samsung Pay, Bixby Empreintes à l'écran, Recharge ultra rapide de 25 W Samsung Pay, Bixby



_____________________ 1 Les fonctions et services varient selon les régions et les modèles. 2 Valeur typique de 4 000 mAh selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 3 900 mAh. L'autonomie réelle de la batterie peut varier selon l'environnement réseau, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. 3 Valeur typique de 4 000 mAh selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 3 900 mAh. L'autonomie réelle de la batterie peut varier selon l'environnement réseau, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. 4 Valeur typique de 4 500 mAh selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4 400 mAh. L'autonomie réelle de la batterie peut varier selon l'environnement réseau, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils numériques. En 2017, Samsung a été classée parmi les 10 premières marques de la liste « Best Global Brands » d'Interbrand, parmi les 10 marques les plus influentes au Canada dans le cadre d'une étude menée par Ipsos Reid et parmi les 10 marques les plus admirées au Canada selon Leger Marketing. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé Espoir pour les enfants, elle soutient des causes liées à l'éducation publique, à la durabilité et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.samsung.com.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada

