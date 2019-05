Avis aux Médias - Le ministre Hussen et conseiller spécial Boissonnault feront une annonce dans le cadre du lancement de la saison de la fierté





TORONTO, le 31 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et Randy Boissonnault, conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2 et député d'Edmonton-Centre, répondront aux questions des médias à la suite d'une annonce concernant les réfugiés vulnérables de partout dans le monde.

Date : Le samedi 1er juin 2019



Heure : 11 h (heure locale)



Endroit : Metropolitan Community Church of Toronto

115 Avenue Simpson

Toronto, ON

M4K 1A1

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

