Lancement de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance à Winnipeg





WINNIPEG, le 31 mai 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un endroit sécuritaire et abordable où ils se sentent chez-soi; pourtant, chaque jour, des Canadiens vulnérables vivent une situation d'itinérance ou risquent d'y être confrontés. Le gouvernement du Canada prend des mesures afin d'aider les gens dans le besoin et de faire une réelle différence afin de prévenir et de réduire l'itinérance partout au Canada.

Aujourd'hui, le député de Winnipeg?Centre, Robert-Falcon Ouellette et le secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, Dan Vandal, au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, ont souligné le tout récent lancement de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance

Le 1er avril 2019, Vers un chez-soi a remplacé la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. Vers un chez-soi appuie les efforts des communautés visant à prévenir et à réduire l'itinérance au Canada et soutient les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement, y compris une réduction de 50 % de l'itinérance chronique à l'échelle nationale d'ici 2027-2028.

Par l'entremise de Vers un chez-soi, le gouvernement du Canada continuera de renforcer l'approche communautaire afin de lutter contre l'itinérance en accordant des fonds directement aux municipalités et aux fournisseurs de services locaux. Près de 50 millions de dollars ont été accordés à la communauté désignée de Winnipeg au cours des cinq prochaines années dans le cadre du programme.

Le gouvernement continuera de travailler avec les communautés afin d'élaborer et d'exécuter des systèmes fondés sur des données et qui produisent des résultats clairs. Cette nouvelle approche axée sur les résultats, avec le retrait des cibles d'investissement de Logement d'abord, permet de conserver la prise de décision à l'échelle locale et de donner aux communautés plus de souplesse pour répondre aux priorités locales et atteindre les résultats pour les plus vulnérables au sein de leur communauté.

Les communautés auront également trois ans pour mettre en place un système d'accès coordonné afin d'accorder la priorité aux personnes qui ont le plus besoin d'un logement et de services d'assistance. Le gouvernement est déterminé à appuyer les communautés par l'entremise de cette transformation en offrant les outils nécessaires ainsi que la formation et le soutien technique dont elles ont besoin pour mettre en place et réaliser l'accès coordonné.

Une période de transition est en place afin d'assurer la continuité des services tandis que les communautés mettent en oeuvre les nouveaux éléments de Vers un chez-soi.

Pour en savoir plus sur Vers un chez-soi, visitez le site Web afin d'obtenir toute l'information.

Citations

« Lorsqu'une personne est forcée de vivre dans la rue, nous sommes tous diminués. L'itinérance est une réalité pour trop de Canadiens et un défi pour toutes les communautés canadiennes. Grâce à Vers un chez-soi, nous travaillons avec d'autres ordres de gouvernement, des organisations non gouvernementales, des partenaires autochtones et des communautés d'un bout à l'autre du Canada afin d'offrir un logement plus stable aux personnes qui sont itinérantes et nous augmentons notre appui aux groupes vulnérables. Ce n'est que le début et l'un des nombreux changements qui feront une réelle différence dans les vies des Canadiens vulnérables. En travaillant ensemble, nous pouvons réduire l'itinérance chronique dans nos communautés de 50 % d'ici 2027-2028. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Il y a de l'espoir pour les plus vulnérables à Winnipeg. Je suis fier de constater que notre ville a déjà pris d'importantes mesures pour prévenir et réduire l'itinérance dans les communautés locales. En tant que communauté, nous comprenons que nous devons aller plus loin que de simplement répondre aux besoins de base des individus pour veiller à ce qu'ils soient soutenus dans le cadre de leur rétablissement et de leur bien?être. Chacun mérite d'avoir une chance réelle et juste de réussir au Canada. »

- Robert-Falcon Ouellette, député de Winnipeg?Centre



« Je suis fier d'être ici aujourd'hui pour souligner l'importance du travail et du rôle que joue End Homelessness Winnipeg. Grâce à Vers un chez-soi, les organisations et les communautés ont capacité de prendre des décisions qui pourront avoir un effet direct sur l'itinérance au Canada. Chaque Canadien mérite d'avoir une chance réelle et juste de réussir. »

- Dan Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones

« En tant qu'organisation responsable de la mise en oeuvre du plan décennal de Winnipeg pour mettre fin à l'itinérance, End Homelessness Winnipeg est particulièrement bien placée et ravie du rôle d'entité communautaire qui lui est donné dans le cadre de Vers un chez-soi. Les directives de Vers un chez-soi correspondent aux piliers de notre plan local, traçant une voie claire à suivre pour réduire l'itinérance et y mettre fin dans notre communauté. »

- Lucille Bruce, présidente et directrice générale, End Homelessness Winnipeg Inc.



Les faits en bref

Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir un investissement total de 2,2 milliards de dollars sur dix ans pour lutter contre l'itinérance. D'ici 2021-2022, les investissements annuels seront doublés comparativement à 2015-2016.



s'est engagé à fournir un investissement total de 2,2 milliards de dollars sur dix ans pour lutter contre l'itinérance. D'ici 2021-2022, les investissements annuels seront doublés comparativement à 2015-2016. Vers un chez-soi permettra d'accroître le rayonnement du programme en ajoutant jusqu'à six nouvelles communautés désignées dans le cadre d'un processus ouvert et transparent, qui a été lancé en février 2019.

L'Initiative visant à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition des sans-abri, un volet de financement de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance, a pris fin le 31 mars 2019, et elle a été remplacée par l'Initiative des terrains fédéraux, dirigée par la Société canadienne d'hypothèque et de logement.

Produit connexe

Document d'information : Vers un chez-soi

Liens connexes

Vers un chez-soi : Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance

Stratégie nationale sur le logement

Initiative des terrains fédéraux

Suivez-vous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 13:03 et diffusé par :