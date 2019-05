Front commun de dirigeants du monde des affaires en faveur de l'économie des ressources naturelles du Canada





TORONTO, 31 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des dirigeants du monde des affaires d'un océan à l'autre font front commun pour sensibiliser la population à l'importance de l'économie des ressources naturelles du Canada.



Dirigée par le Conseil des grandes villes canadiennes (CGVC), l'initiative Fiers de nos ressources naturelles a pour but de susciter des discussions importantes dans les foyers canadiens sur le rôle de l'économie nationale et sur la façon dont se dessine l'avenir.

À l'heure actuelle, plus de 1,82 million d'emplois au pays sont issus du secteur des ressources naturelles. De plus, la valeur des exportations canadiennes de ressources naturelles s'élève à 236 milliards de dollars chaque année. Pourtant, le Canada peine à acheminer ses ressources à la fois sur les marchés internationaux et à l'intérieur de ses propres frontières. Nos ressources naturelles sont ainsi vendues à rabais, ce qui fait que nous pouvons moins investir dans nos services sociaux et notre économie.

Dans le cadre de cette campagne, le CGVC invite tous les Canadiens et Canadiennes à échanger sur la façon dont nous pouvons développer davantage les ressources naturelles de notre pays alors que se profile l'élection fédérale cruciale de cet automne.

Le CGVC ? formé des chambres de commerce de Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Brampton, Toronto, Montréal et Halifax ? lancera officiellement l'initiative à l'assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne des municipalités le 31 mai prochain à Québec. Une série d'événements seront ainsi tenus avant et pendant la campagne électorale fédérale d'octobre dans le but de sensibiliser la population canadienne.

https://nosressourcesnaturelles.ca/

Citations

« Nous sommes fiers de travailler en collaboration avec des chambres de commerce d'un océan à l'autre pour susciter un dialogue national sur l'importance de nos ressources naturelles. En tant que Canadiens, nous devons agir rapidement pour élargir l'accès de nos ressources aux marchés internationaux, ce qui nous permettra d'investir davantage dans de nouvelles technologies et dans l'innovation afin de soutenir notre transition énergétique. Le Canada est ? et devrait de plus en plus être ? un fournisseur mondial fiable et privilégié de produits à faibles émissions de carbone. »

? L'honorable Iain Black, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Grand Vancouver

« Les Canadiens n'ont pas à choisir entre de bons emplois dans le secteur de l'énergie et la participation aux efforts de lutte contre les changements climatiques. En garantissant l'accès à de nouveaux marchés, ils obtiendront un juste prix pour leurs ressources naturelles et dépendront moins des sources d'énergie qui produisent beaucoup plus d'émissions que le pétrole et le gaz canadiens. »

? Janet Riopel, présidente et chef de la direction, Chambre de commerce d'Edmonton

« Notre avenir énergétique repose sur notre capacité à obtenir un prix juste pour nos ressources naturelles, à tracer une voie concrète vers une économie nationale à faibles émissions de carbone et à mettre à profit nos technologies, nos produits et notre savoir-faire en matière d'efficacité énergétique à l'échelle mondiale afin de contribuer nettement à la réduction des gaz à effet de serre. »

? Sandip Lalli, présidente et chef de la direction, Chambre de commerce de Calgary

« Le Canada est un meneur en matière de développement responsable, innovateur et durable des ressources naturelles. Lorsque les ressources canadiennes peuvent accéder aux marchés mondiaux, il s'agit de bien plus que des échanges commerciaux : nous favorisons la prospérité de millions de Canadiens et nous partageons nos compétences pour contribuer positivement à la planète. En octobre, la population canadienne aura une véritable occasion de soutenir son secteur des ressources naturelles et de bâtir une économie et un environnement responsables, ici et à l'étranger. »

? Loren Remillard, président et chef de la direction, Chambre de commerce de Winnipeg

« Les deux vont de pair : le Canada peut être un chef de file en innovation énergétique et a l'obligation de répondre à la demande croissante en commercialisant ses ressources dans les pays pauvres en énergie. De même, l'incapacité du Canada à acheminer ses ressources naturelles vers les marchés mondiaux nuit à sa capacité d'investir dans les infrastructures, dans l'éducation et dans les soins de santé ici même au pays. »

? Todd Letts, président et chef de la direction, Chambre de commerce de Brampton

« Notre secteur des ressources naturelles est essentiel à l'édification d'un Canada prospère d'un océan à l'autre. La croissance, la réussite et la compétitivité de la région de Toronto ? le quatrième centre commercial en importance en Amérique du Nord ? passent par un secteur énergétique fort. Toutes les provinces doivent travailler de concert pour commercialiser nos ressources. »

? Jan De Silva, présidente et chef de la direction, Chambre de commerce de la région de Toronto

« Le Canada a une occasion de jouer un rôle de chef de file dans la transition énergétique mondiale. Notre pays tire notamment sa force de la technologie et de l'innovation. Ces dernières constituent des outils puissants dont nous devons tirer parti pour établir une stratégie de développement de nos ressources naturelles à long terme tout en demeurant capables de vendre nos ressources aux prix mondiaux. Les décisions d'aujourd'hui auront une incidence sur la capacité du Canada à devenir un leader en matière d'énergie propre dans les prochaines décennies. Grâce à notre savoir-faire, à notre culture d'entrepreneuriat et à notre réseau industriel, nous avons tout ce qu'il faut pour prendre les devants. »

? Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain

« Nous devons obtenir un juste prix pour nos ressources naturelles, maintenant, pour pouvoir investir afin que les générations futures aient accès à des sources d'énergie fiables, abordables et renouvelables au quotidien, ainsi que pour protéger l'environnement et stimuler l'économie. »

? Patrick Sullivan, président et chef de la direction, Chambre de commerce d'Halifax

À propos du Conseil des grandes villes canadiennes

Fondé en 2015, le Conseil des grandes villes canadiennes (CGVC) est une coalition formée des présidents et des chefs de la direction des huit plus grandes chambres de commerce urbaines régionales du Canada : Brampton, Calgary, Edmonton, Halifax, Montréal, Toronto, Vancouver et Winnipeg. Représentant 52 % du PIB et plus de la moitié de la population du pays, le CGVC collabore à des dossiers d'intérêt national et international ayant une incidence sur la compétitivité de nos régions.

