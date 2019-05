Aider les jeunes Canadiens à faire leur marque dans les métiers spécialisés et les domaines technologiques





HALIFAX, le 30 mai 2019 /CNW/ - Les métiers spécialisés constituent un cheminement de carrière prometteur et enrichissant pour les jeunes Canadiens. Le gouvernement du Canada encourage un plus grand nombre de jeunes Canadiens à exercer des métiers spécialisés afin de faire croître notre économie et de renforcer la classe moyenne. Cela fait partie de notre plan visant à bâtir une main-d'oeuvre qualifiée et agile et à remédier à la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée au Canada.

Aujourd'hui, le député d'Halifax, Andy Fillmore, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a pris la parole devant le 25e Concours national de Compétences Canada à Halifax et a souligné l'investissement de 40 millions de dollars que fait le gouvernement du Canada dans Compétences Canada.

Financé en partie par la Stratégie emploi jeunesse (SEJ), le Concours national de Compétences Canada offre à 550 jeunes étudiants en métier spécialisé ou en technologie la chance d'être évalués en rivalisant avec leurs pairs dans plus de 40 domaines de compétences liés aux métiers et à la technologie.

Le gouvernement du Canada encourage un plus grand nombre de Canadiens à poursuivre une carrière dans les métiers spécialisés grâce à des mesures comme des subventions aux apprentis, notamment la nouvelle Subvention incitative aux apprentis pour les femmes et le Prêt canadien aux apprentis, ainsi que d'autres mesures de soutien financier et crédits d'impôt. Le gouvernement s'emploie également à accroître la sensibilisation à l'égard des professions dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, des métiers spécialisés et des technologies, et à inciter à faire carrière dans ces domaines, et touche plus de 300 000 jeunes chaque année dans tout le pays.

« Chaque année, le Concours national de Compétences Canada réunit quelques-uns des meilleurs et des plus brillants étudiants du pays. Il y a des carrières gratifiantes dans les métiers spécialisés partout au Canada, et notre gouvernement travaille d'arrache-pied pour s'assurer que les jeunes Canadiens ont l'occasion d'acquérir ces compétences, d'occuper ces emplois et de contribuer à l'économie du Canada. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Une main-d'oeuvre qualifiée constitue le pilier de notre économie à Halifax et dans l'ensemble du Canada. Depuis la formation de notre gouvernement, les Canadiens ont créé un million d'emplois, et le taux de chômage est à son plus bas en 40 ans. Nous devons favoriser une main-d'oeuvre qualifiée et concurrentielle afin de poursuivre sur notre lancée. Notre investissement dans Compétences Canada renforcera grandement notre économie et notre main-d'oeuvre. »

- Andy Fillmore, député d'Halifax.

«?Compétences Canada et le gouvernement du Canada ont travaillé en partenariat pour inciter les jeunes Canadiens à poursuivre des carrières dans les métiers spécialisés et l'apprentissage et nous sommes ravis de pouvoir poursuivre cet important travail?»

- Shaun Thorson, directeur général, Compétences Canada

Le Concours national de Compétences Canada fait la promotion de la valeur des carrières dans les domaines des métiers spécialisés et de la technologie en réunissant des jeunes de partout au Canada pour évaluer leurs compétences, compétitionner avec leurs pairs et acquérir une expérience pratique.

fait la promotion de la valeur des carrières dans les domaines des métiers spécialisés et de la technologie en réunissant des jeunes de partout au pour évaluer leurs compétences, compétitionner avec leurs pairs et acquérir une expérience pratique. Cet investissement de 40 millions de dollars dans Compétences Canada a été prévu dans le budget de 2019 et sera versé sur quatre ans, à compter de 2020-2021, avec 10 millions de dollars annuellement par la suite.

a été prévu dans le budget de sera versé sur quatre ans, à compter de 2020-2021, avec 10 millions de dollars annuellement par la suite. Parmi les nouvelles initiatives d'apprentissage qui s'appuient sur l'aide fédérale existante pour les métiers spécialisés, mentionnons le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés, qui fournit 10 millions de dollars par année pour aider les jeunes Canadiens et les autres groupes qui font face à des obstacles en matière d'accès aux métiers spécialisés.

Le budget de 2019 propose d'investir 49,5 millions de dollars en plus des 330 millions de dollars que le gouvernement investit annuellement pour appuyer la modernisation en cours de la Stratégie emploi jeunesse. Cela s'ajoute aux investissements prévus dans les budgets de 2016, 2017 et 2018 de la Stratégie emploi jeunesse pour aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour trouver et conserver un bon emploi.

2018 de la Stratégie emploi jeunesse pour aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour trouver et conserver un bon emploi. La modernisation actuelle de la Stratégie s'appuie sur les recommandations du Groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes et sur une vaste consultation auprès des jeunes, des organismes de prestation de services et d'autres intervenants.

