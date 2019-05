Avis aux médias - Le ministre Bains fera une annonce liée aux statistiques sur le genre, la diversité et l'inclusion





MISSISSAUGA, ON, le 30 mai 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, fera une annonce portant sur un accès accru aux statistiques sur le genre, la diversité et l'inclusion.

Le ministre Bains pourra répondre aux questions des médias après l'événement.

L'événement sera diffusé en direct sur Facebook.

Date : Le vendredi 31 mai 2019 Heure : 13 h Lieu : Centre communautaire et bibliothèque de Malton

3540 Morning Star Drive

Mississauga (Ontario)

