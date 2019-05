Un contrat de plusieurs millions de dollars a été attribué à l'entreprise blockchain PLMP Fintech en vue de la restructuration du secteur logistique de l'Indonésie





SINGAPOUR, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- La société blockchain PLMP Fintech de Singapour a signé un protocole d'entente cet après-midi avec l'agence pour les zones franches et les ports francs de Batam et l'entreprise indonésienne Central Distribusi Batam pour le développement d'un projet de plusieurs millions de dollars en partenariat avec le ministère du Commerce visant à restructurer le secteur logistique du pays entier en commençant par l'île la plus importante de la province de Riau.

La phase pilote permettra la mise en oeuvre à Batam du propre protocole blockchain Creatanium de PLMP Fintech pour normaliser le processus d'enchères entre les acheteurs et les vendeurs de matières premières agricoles. « Les deux parties profiteront d'un processus simplifié selon lequel les offres de prix et les échanges se déroulent de manière ouverte et transparente », a déclaré Clayton Ong, responsable désigné de la firme technologique pour l'Indonésie qui assurera la supervision des opérations alors qu'elles seront déployées graduellement à l'échelle du pays.

Ayant l'une des plus importantes populations au monde et un territoire complexe qui englobe des milliers d'îles et d'hectares de jungle, l'Indonésie tirera grandement profit d'une plateforme de suivi fondée sur la blockchain pour transformer sa chaîne logistique coûteuse en temps en une machine efficace. « Nos solutions permettront des mises à jour à tout moment concernant l'emplacement exact des marchandises en transit afin d'éviter les retards et d'optimiser l'ensemble du processus », explique Kym Kee , cofondatrice de PLMP Fintech, durant sa présentation.

Le secteur de la logistique indonésienne a un impact significatif sur le PIB du pays avec des coûts qui peuvent être plus de deux fois supérieurs à ceux de ses pays voisins et également des déséquilibres au niveau national. Alors que l'inefficacité dans le transport et la livraison de marchandises dans certaines régions peut entraîner l'augmentation des prix des denrées de base comme le riz ou le sucre, les solutions blockchain de PLMP Fintech peuvent offrir la transparence et la traçabilité nécessaires pour créer des conditions égales pour toutes les régions.

Ce projet fait partie de la vision de PLMP Fintech qui consiste à concevoir un écosystème blockchain solide unique en son genre en raison de l'utilisation de son propre protocole et d'une source de revenus diversifiée allant de solutions technologiques à des actifs numériques. Appuyée par un certain nombre de projets déjà en cours dans la région du Sud-Est asiatique, dont le plus récent à Batam, et par la confiance du marché, Creatanium, la monnaie numérique de l'entreprise, a déjà dépassé la parité avec le dollar américain, moins d'un an après son lancement en mai 2018.

