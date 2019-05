L'ACEI annonce accorder 1,25 M$ aux projets d'amélioration de l'infrastructure Internet, de l'accès en ligne et de la littératie numérique au Canada





OTTAWA, le 30 mai 2019 /CNW/ - L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet a aujourd'hui publié la liste des 21 organismes canadiens qui bénéficieront d'une subvention dans le cadre de son Programme d'investissement communautaire. Ce programme annuel appuie les organismes à but non lucratif, les organismes de bienfaisance et les établissements d'enseignement canadiens qui se consacrent à l'innovation et à l'amélioration de l'Internet canadien.

L'ACEI a déjà distribué 6,7 millions de dollars en subventions et a financé plus de 151 projets visant à améliorer la littératie numérique, les services offerts en ligne ainsi que l'infrastructure et l'accès Internet à ce jour.

« L'ACEI s'est fixé l'ambitieux objectif de bâtir un meilleur Canada en ligne et nous savons que nous ne pourrons y arriver seuls », a déclaré David Fowler, vice-président du marketing et des communications de l'ACEI. « Le Programme d'investissement communautaire soutient des initiatives qui permettent aux Canadiens d'avoir accès à l'Internet et qui les aident à naviguer sur le Web de façon à ce qu'ils puissent tirer le meilleur parti possible de leurs expériences en ligne. Nous sommes fiers des nombreux organismes auxquels nous avons accordé du financement au fil des ans, dont les plus récents bénéficiaires. »

Voici quelques bénéficiaires dignes de mention :



L'IA en éducation est une initiative lancée par l'organisme sans but lucratif Actua, basé à Ottawa , qui vise à doter les enseignants du primaire et du secondaire d'un manuel et d'une formation qui leur permettront d'intégrer des leçons portant sur l'intelligence artificielle (IA) à leurs curriculums scolaires.

Le réseau communautaire de Mamawapowin modernisera et élargira l'infrastructure sans fil de la Première nation crie de Samson, en Alberta .

Offrir un accès Internet et des formations en littératie numérique aux sans-abri - L'Orillia Christian Centre dirige un projet qui a pour but d'offrir un accès Internet et des formations en littératie numérique aux sans-abri et aux personnes à faible revenu.

Pour en savoir plus sur le Programme d'investissement communautaire, visitez le acei.ca/pic.

Au sujet du Programme d'investissement communautaire de l'ACEI

L'ACEI bâtit un meilleur Canada en ligne au moyen du Programme d'investissement communautaire en finançant des projets novateurs menés par des organismes de bienfaisance, des organismes à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur qui améliorent Internet pour tous les Canadiens. L'ACEI est mieux connue pour son rôle dans la gestion du domaine .CA au nom de tous les Canadiens. Bien que cette tâche demeure notre mission principale, nous avons l'objectif beaucoup plus vaste de renforcer l'Internet canadien en tant qu'organisme à but non lucratif composé de membres. Le Programme d'investissement communautaire est une de nos plus précieuses contributions à cet objectif et il finance des projets dans les domaines de l'infrastructure et de l'accès, de la littéracie numérique, des services en ligne et de l'engagement. Chaque nom de domaine .CA enregistré ou renouvelé contribue à ce programme. À ce jour, l'ACEI a soutenu 151 projets avec plus de 6,7 millions de dollars en financement.

Bénéficiaires d'une subvention du Programme d'investissement communautaire 2019

Colombie-Britannique

LifeCycles Project Society - Le Carrefour de récolte - phase 2

Le Carrefour de récolte permettra aux initiatives de récolte populaires à but non lucratif de partout au Canada d'avoir accès à une base de données spécialisées et à un outil d'organisation en ligne. Cela leur permettra d'améliorer leur efficacité, leur connectivité et le rendement des récoltes, en plus de s'assurer d'offrir davantage d'aliments frais à ceux qui en ont le plus besoin à travers le pays.

Alberta

Mamawapowin Technology Society - Le réseau communautaire de Mamawapowin

Le réseau communautaire de Mamawapowin (RCM) modernisera et élargira l'infrastructure de la Première nation crie de Samson dans le but de renforcer le réseau sans fil mis en place et de desservir chacun des foyers de la communauté. Le RCM veillera à ce qu'aucun résident ne soit laissé pour compte par le biais de formations à la littératie numérique et à l'utilisation des technologies dans un cadre de connectivité de haute qualité.

Saskatchewan

Saskatoon Internet Exchange (YXEIX) - Développement de l'infrastructure YXEIX

La croissance continue du réseau de points d'échange Internet de Saskatoon (YXEIX) nous pousse à devoir implanter un second point d'appairage dans le coeur du quartier des affaires et des finances de la ville. L'installation de ce second point d'appairage, en partenariat avec la Ville de Saskatoon, permettra de pallier les lacunes en matière de transport des données d'une rive à l'autre de la rivière Saskatchewan Sud.

College of Education, University of Saskatchewan - Outil didactique pour l'enseignement et l'apprentissage de la syntaxe nêhiyawê (NISOTAK)

L'application Nisotak facilitera l'apprentissage de la syntaxe crie (formation des mots et des phrases) par le biais de modules d'enseignement et d'exercices pratiques. Ce projet permettra de monter une banque de morphèmes et de règles de syntaxe, d'élaborer une interface dorsale pour la mise à jour de la banque de données ainsi que d'offrir une interface frontale favorisant l'apprentissage et la pratique du cri au moyen d'exercices engageants et adaptés sur le plan culturel.

Saskatchewan Youth in Care and Custody - Transitions des jeunes sous tutelle gouvernementale : les outils numériques

Les jeunes Canadiens pris en charge par le gouvernement méritent d'avoir accès à des outils numériques de haute qualité qui les aideront à préparer leur passage à l'âge adulte avec succès. Notre objectif consiste à concevoir et à tester un prototype d'application spécifique conçu par et pour les jeunes en vue d'appuyer leurs préparatifs numériques et de leur garantir une transition harmonieuse. Les principaux bénéficiaires incluront les jeunes sous tutelle, les jeunes récemment émancipés et le personnel de soutien qui travaille à leurs côtés dans la province de la Saskatchewan.

Manitoba

Winnipeg Metropolitan Region - Les fibres optiques : se connecter aux possibilités

Ce projet aide les dirigeants de la région métropolitaine de Winnipeg à fournir un accès équitable à des services Internet haute vitesse aux municipalités et aux collectivités autochtones mal desservies, de façon à ce que tous les résidents et toutes les entreprises puissent profiter de nouveaux débouchés économiques par le biais de services Internet fiables et abordables.

Brandon University - Favoriser le partage des connaissances sur la cybersécurité dans une perspective autochtone

La plupart des recherches sur l'éducation à la cybersécurité ont recours à de multiples analogies : les enveloppes scellées, les boîtes verrouillées avec un cadenas, les signatures, les sceaux ou encore les empreintes digitales. Ce projet imprimera une orientation autochtone à la recherche et à l'éducation en matière de cybersécurité par le biais de l'organisation d'ateliers généraux axés sur les médias sociaux dans les communautés autochtones rurales. S'adressant tant aux jeunes qu'aux anciens, ce projet permettra de faciliter les discussions sur la protection des renseignements personnels en ligne ainsi que d'élaborer un cadre de formation sur la cybersécurité adapté à la culture autochtone.

Jewish Heritage Centre of Western Canada - Portail numérique de l'histoire orale

Ce portail en ligne donnera accès aux enregistrements d'histoire orale explorant l'histoire du judaïsme dans l'Ouest canadien. Cette collection offre un aperçu inégalé de l'histoire du Canada en matière de religion, de travail, de musique, de théâtre, de commerce et de politique, parmi tant d'autres.



Ontario

Actua - L'IA en éducation : soutenir la formation des enseignants

L'intelligence artificielle fait partie intégrante du monde numérique d'aujourd'hui et il est essentiel que les jeunes puissent apprendre à s'en servir. Cette initiative vise à doter les enseignants de la maternelle à la 12e année d'un manuel et d'une formation qui leur permettront d'enseigner aux élèves à devenir des citoyens numériques responsables et, en définitive, à devenir des concepteurs de nouvelles technologies créatifs et éclairés.

Bibliothèque publique de Renfrew - Points d'accès sans fil et carrefours d'aide aux devoirs

Cette initiative permettra à tous les résidents de s'impliquer et d'établir des liens avec leur communauté grâce à l'utilisation de la technologie et de l'Internet. Les enfants de tous les milieux socioéconomiques auront la chance d'emprunter, d'explorer et d'utiliser diverses technologies à l'extérieur du cadre scolaire par le biais de points d'accès sans fil et de carrefours d'aide aux devoirs.

Bibliothèque publique de Niagara Falls - Élargir l'accès à l'équipement et à l'Internet

L'élargissement de l'accès à la connexion WiFi gratuite et le prêt d'ordinateurs portables dans les quatre succursales de la Bibliothèque publique de Niagara Falls contribueront à la création d'une communauté plus connectée et engagée que jamais. Cette initiative facilitera l'accès à une multitude de ressources en ligne axées sur la formation continue, la croissance personnelle et le perfectionnement.



Orillia Christian Centre - Offrir un accès Internet et des formations en littératie numérique aux sans-abri

Des obstacles sociaux entravent encore l'accès à Internet pour les sans-abri, les personnes vulnérables et les personnes à faible revenu. Ce projet créera un environnement convivial et accueillant au sein d'un centre de services de formation à la littératie numérique doté de matériel informatique et ouvert à tous ceux qui rencontrent des barrières en matière d'accès à l'Internet.

Project Neutral - Encourager les Canadiens à devenir carboneutres

Les jeunes Canadiens sont profondément préoccupés par les changements climatiques. Cette initiative de Project Neutral habilitera les Canadiens d'âge scolaire à mesurer leur empreinte carbone. Elle leur donnera également les outils nécessaires pour réussir à réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par leurs activités et celles de leurs communautés. Ce projet s'appuie sur la plateforme novatrice d'évaluation du carbone et de mobilisation de Project Neutral pour créer des outils numériques conviviaux et des ressources pédagogiques adaptés aux élèves de la 6e à la 10e année.

HandsTheFamilyHelpNetwork.ca - Service de counseling par clavardage pour les jeunes

Le Service de counseling par clavardage pour les jeunes (SCCJ) offre la possibilité aux jeunes ayant des problèmes ou des questions de santé mentale de communiquer avec un clinicien au moyen d'une application mobile. Les jeunes des régions rurales et éloignées pourront bénéficier d'un accès direct aux conseils des professionnels ainsi que d'une orientation vers des services adaptés et continus. Cette application permettra de compléter les services de santé mentale traditionnels offerts par Mains.



Québec

Communautique - Dataware - La littératie des données pour une jeunesse engagée

Dataware permettra de développer un curriculum et des contenus ouverts de littératie réutilisable sur l'utilisation citoyenne des données, pour outiller les jeunes à aborder des enjeux civiques qui se présentent dans leurs milieux. Il permettra d'expérimenter ce curriculum et de le diffuser partout au Canada, offrant aux jeunes canadien.ne.s de réaliser leur potentiel en tant que citoyen.ne.s informés, engagés.

Option consommateurs - Trois contes pour enfants sur la protection de la vie privée en ligne

Nous réaliserons trois contes visant, par l'emploi d'une trame narrative et d'illustrations accrocheuses, à sensibiliser les enfants sur trois thèmes de la protection de la vie privée en ligne : la cybersécurité, la protection de la réputation et la cyberintimidation. Offerts gratuitement sur le web et via un appareil mobile, ces contes seront accompagnés d'outils d'information pour les parents.



Université du Québec à Montréal - Développement d'une communauté et d'une plateforme collaborative de mentorat numérique en ligne afin de soutenir l'acquisition et le partage d'expériences de travail canadiennes des immigrants

Développer une communauté/plateforme collaborative de mentorat numérique en ligne afin de soutenir l'acquisition de l'expérience de travail canadienne, de faciliter l'insertion professionnelle des immigrants chercheurs d'emploi et d'accompagner les personnes en processus de développement de carrière.

Nouveau-Brunswick

Canadian Institute for Cybersecurity - University of New Brunswick - Détection et atténuation intelligentes des risques d'attaques DoH (DNS sur HTTPS)

Plus l'Internet gagne en expansion, plus les acteurs malintentionnés découvrent de faiblesses dans le système DNS pouvant être exploitées par les internautes criminels désireux de créer de faux enregistrements DNS. Ce projet vise à élaborer un détecteur d'attaques DNS sur HTTPS (DoH) intelligent pouvant être déployé dans les infrastructures des autorités d'enregistrement Internet, dans le but de leur permettre d'offrir un enregistrement DNS fiable, sûr et sécurisé aux internautes canadiens.

Terre-Neuve-et-Labrador

Réseau de développement économique et d'employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador - Connecter nos communautés francophones

L'infrastructure SimpleCell permettra aux résidents qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse d'y accéder à partir de leur téléphone cellulaire et de leurs appareils mobiles. Ce projet améliorera les communications dans toute la région historiquement francophone de la péninsule de Port-au-Port. Il permettra également aux résidents de cette communauté particulièrement rurale d'améliorer leur qualité de vie et de s'assurer un avenir meilleur.

Iris Kirby House - Réseautage : O'Shaughnessey House

Cette initiative permettra de relier deux maisons d'hébergement venant en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence familiale. Elle a pour mission d'améliorer les connaissances et la connectivité du personnel dans le but d'offrir des services plus efficients et de meilleure qualité aux femmes et aux enfants. Elle rendra également possible l'utilisation de logiciels en réseau qui permettront de recueillir de l'information sur l'itinérance au Canada.

