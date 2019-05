Fiera Capital annonce la mise en place d'un régime de réinvestissement des dividendes





MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle a mis en place un régime de réinvestissement des dividendes (le « RRD » ou le « régime »), avec prise d'effet le 30 mai 2019. L'objectif du régime est d'offrir aux actionnaires de Fiera Capital la possibilité de réinvestir automatiquement les dividendes en espèces déclarés sur leurs actions de Fiera Capital dans des actions avec droit de vote subordonné de catégorie A (les « actions de catégorie A ») supplémentaires sans avoir à payer de commissions de courtage ou de frais de service. Seuls les dividendes que Fiera Capital déclarera à l'avenir seront admissibles à un réinvestissement aux termes du RRD. Par conséquent, le dividende trimestriel récemment déclaré par Fiera Capital sur chacune de ses actions de catégorie A et actions à droit de vote spécial de catégorie B en circulation, lequel était payable aux actionnaires inscrits le 22 mai 2019, n'est pas admissible au RRD.

« Nous sommes heureux d'annoncer la mise en place d'un régime de réinvestissement des dividendes, qui offrira aux actionnaires la possibilité de réinvestir leurs dividendes afin d'acquérir des actions supplémentaires », a indiqué Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction de Fiera Capital. « La saine gestion du capital, tant pour les clients que pour les actionnaires, a toujours joué un rôle fondamental dans l'exercice de nos activités. Alors que nous poursuivons nos efforts pour nous hisser parmi les 100 plus importantes sociétés de gestion de placements au monde, les investissements que nous ferons dans la Société et l'augmentation de nos marges constitueront des éléments essentiels à la création de valeur pour les actionnaires. Ainsi, nos efforts à court terme seront axés sur l'intégration adéquate de nos acquisitions récemment annoncées, ainsi que sur la poursuite des diverses initiatives de rationalisation déjà en cours ».

La participation au régime est facultative; les actionnaires de Fiera Capital qui ne souhaitent pas y participer continueront de recevoir un dividende en espèces.

Bien que Fiera Capital puisse, à son gré, répondre aux besoins en actions du RRD chaque trimestre au moyen d'actions de catégorie A acquises sur le marché libre (un « achat sur le marché ») ou au moyen d'actions nouvellement émises par Fiera Capital (un « achat d'actions nouvelles »), il est présentement prévu que les participants au RRD acquerront les actions de catégories A achetées aux termes du régime (les « actions du régime ») au moyen d'un achat d'actions nouvelles.

Le prix des actions du régime achetées aux termes du RRD au moyen d'achats d'actions nouvelles correspond au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions du régime pendant les cinq jours de bourse précédant immédiatement la date de versement des dividendes.

Si Fiera Capital décidait d'acquérir la totalité ou une partie des actions du régime pouvant être émises lors d'une date de versement des dividendes donnée au moyen d'un achat sur le marché, le prix de toutes les actions du régime ainsi acquises correspondrait à leur cours moyen (à l'exclusion des commissions de courtage et des frais de service et autres frais).

Un exemplaire complet du régime devrait pouvoir être consulté vers le 11 juin 2019 sur le site Web de Société de fiducie Computershare du Canada (le « mandataire aux fins du régime »), à l'adresse www.investorcentre.com/service.

Seuls les dividendes que Fiera Capital déclarera à l'avenir seront admissibles à un réinvestissement aux termes du RRD. Par conséquent, le dernier dividende trimestriel de 0,21 $ l'action déclaré par Fiera Capital pour chacune de ses actions de catégorie A et actions à droit de vote spécial de catégorie B en circulation, lequel était payable aux actionnaires inscrits le 22 mai 2019, n'est pas admissible au RRD.

Les dividendes trimestriels ne sont payables que lorsque le conseil d'administration de Fiera Capital en déclare, et personne n'a droit à des dividendes avant que le conseil en ait ainsi déclaré. Avant d'adhérer au régime, les actionnaires devraient lire le texte de celui-ci intégralement et consulter leurs conseillers financiers au sujet de leur situation fiscale et de leur profil d'investisseur particuliers. Seuls les résidents du Canada pourront adhérer au régime.

Les actionnaires qui détiennent leurs actions de Fiera Capital par l'intermédiaire d'un courtier ou d'une institution financière et qui souhaitent adhérer au régime devraient communiquer directement avec ceux-ci afin d'obtenir davantage de renseignements au sujet des procédures et des dates limites qui s'appliquent à eux relativement à leur adhésion au régime. Lorsqu'il sera possible d'adhérer au régime, les actionnaires inscrits pourront le faire en ligne par l'intermédiaire du portail Web en libre-service du mandataire aux fins du régime, le Centre des investisseurs, à l'adresse www.investorcentre.com/service.

Assemblée générale annuelle et extraordinaire

La Société tiendra son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires (« AGA ») aujourd'hui même à 9 h 30 au Centre Mont-Royal, au 2200 rue Mansfield, Montréal (Québec).

L'AGA sera également diffusée sur le Web, sur la page « Relations avec les investisseurs » du site Web de Fiera Capital (www.fieracapital.com), dans la section « Événements ».

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations portent sur des événements ou résultats futurs et sont fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Les déclarations prospectives se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « peut », « va », « devrait », « s'attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement, à terme, des résultats qui y sont avancés. Au moment d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à considérer tout particulièrement les divers facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels se démarquent substantiellement de ce qui y est énoncé.

Ces facteurs comprennent, notamment, la conjoncture économique en général et les conditions du marché en particulier, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes évoqués de temps à autre dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son dernier rapport annuel et dans sa plus récente notice annuelle, que l'on peut trouver sur le site www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou événements nouveaux.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 144,9 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2019. La Société offre à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles bénéficient de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de solutions et de son service exceptionnel. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la «?SEC?»). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

