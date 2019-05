Soutenir l'emploi et l'acquisition de compétences grâce aux acquisitions en matière de défense





Les projets d'approvisionnement liés à la défense favorisent le perfectionnement des compétences des Canadiens

OTTAWA, le 29 mai 2019 /CNW/ - Tous les ans, les achats de la Défense et les grands achats de la Garde côtière canadienne effectués par le gouvernement du Canada génèrent des milliards de dollars de travaux pour les entreprises canadiennes et appuient des milliers d'emplois au pays. Dans l'avenir, ils favoriseront également le développement d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée et diversifiée.

C'est le point de vue qu'a fait valoir aujourd'hui le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, lors de son passage à CANSEC, le plus important salon commercial des industries de la défense et de la sécurité au Canada. À cette occasion, le ministre Bains a participé au lancement du Prix pour le leadership dans l'industrie canadienne, mis sur pied conjointement par trois entreprises : L3 Technologies, Thales Canada et CAE Inc. Dix étudiantes ayant fait preuve de leadership et d'un bon rendement scolaire obtiendront ainsi un stage de travail ou stage coopératif rémunéré. Ces étudiantes collaboreront à des projets innovateurs qui consolideront leur apprentissage, tout en profitant de mentorat dans les disciplines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.

Les entreprises ont établi ce programme dans le cadre de la Politique des retombées industrielles et technologiques (RIT), selon laquelle les entreprises qui remportent des contrats d'approvisionnement de la défense doivent investir un montant équivalent à la valeur du contrat dans l'économie canadienne.

Le ministre Bains a annoncé des changements à la Politique des RIT qui favoriseront l'acquisition de compétences par les travailleurs. En effet, les entrepreneurs principaux obtiendront des points supplémentaires lors de l'évaluation de leur soumission si cette dernière prévoit des investissements dans le développement des compétences et la formation des Autochtones au Canada.

Un nouvel élément de cybercertification sera aussi mis en place afin d'offrir aux petites et moyennes entreprises canadiennes un meilleur accès aux possibilités d'affaires associées aux projets d'approvisionnement liés à la défense. Il s'agit là d'une façon pour le gouvernement de concrétiser son engagement à établir et à promouvoir une norme nationale de cyberprotection pour les entreprises canadiennes. Cette nouvelle mesure fait écho à la nouvelle Charte canadienne du numérique, dont l'un des 10 principes énonce que les Canadiens devraient pouvoir se fier à l'intégrité, à l'authenticité et à la sécurité des services qu'ils utilisent, et se sentir en sécurité en ligne.

Citations

« L'économie mondiale est hautement concurrentielle, et le Canada doit mettre tous ses talents à contribution pour tirer son épingle du jeu. Grâce à la Politique des RIT, le gouvernement soutient le développement d'une main-d'oeuvre qualifiée et inclusive. Le Prix pour le leadership dans l'industrie canadienne est un excellent exemple de la façon dont nos politiques peuvent favoriser des investissements qui aident les femmes à se tailler une place en sciences, en technologie, en ingénierie ou en mathématiques. Les améliorations à la politique annoncées aujourd'hui faciliteront également de nouveaux investissements dans le perfectionnement des compétences et la formation pour les Autochtones. De leur côté, les petites et moyennes entreprises auront plus facilement accès à un programme de cybercertification qui leur donnera un avantage concurrentiel de plus dans une industrie axée sur l'innovation. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

La Politique des RIT incite les entreprises à établir ou à accroître leur présence au Canada , à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes, ainsi qu'à développer des capacités industrielles canadiennes dans des sphères comme l'innovation, la recherche-développement, le développement des sources d'approvisionnement et les exportations.

, à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes, ainsi qu'à développer des capacités industrielles canadiennes dans des sphères comme l'innovation, la recherche-développement, le développement des sources d'approvisionnement et les exportations. L'un des éléments de la Politique des RIT est la proposition de valeur, en vertu de laquelle les soumissionnaires qui souhaitent obtenir des contrats liés à la défense mettent de l'avant des engagements qui leur permettront de satisfaire aux obligations de RIT.

En janvier 2019, l'ensemble du portefeuille des obligations de RIT comptait 161 projets d'une valeur de près de 47 milliards de dollars, dont 36,1 milliards de dollars pour des activités commerciales déjà terminées, 7,1 milliards de dollars pour des activités en cours, et 3,7 milliards de dollars en occasions de travaux futurs non encore déterminés.

L'industrie canadienne de la défense compte plus de 660 entreprises, dont les ventes dépassent les 10 milliards de dollars et qui soutiennent près de 60 000 emplois au pays. Cette industrie offre des emplois de calibre supérieur à des travailleurs hautement qualifiés.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE .

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : InnovationCanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn .

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 12:56 et diffusé par :