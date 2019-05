Déclaration de l'ombudsman des contribuables du Canada sur les recommandations du Comité consultatif des personnes handicapées concernant le crédit d'impôt pour personnes handicapées





OTTAWA, le 29 mai 2019 /CNW/ - Mme Sherra Profit, ombudsman des contribuables, a publié aujourd'hui la déclaration suivante :

La Semaine nationale de l'accessibilité se déroule du 26 mai au 1er juin. Pendant ce temps, nous reconnaissons les obstacles qui empêchent les personnes handicapées d'avoir une chance égale de participer à tous les aspects de la société.

En tant qu'ombudsman des contribuables du Canada, les Canadiens handicapés et leurs familles me confient souvent les difficultés éprouvées lorsqu'ils tentent d'obtenir ou de conserver le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Je me réjouis de la réponse de la ministre du Revenu national au premier rapport annuel du Comité consultatif des personnes handicapées (CCPH), intitulé Favoriser l'accès aux mesures fiscales pour les personnes handicapées. Le rapport du CCPH présente 42 recommandations visant à faciliter l'accès, à sensibiliser les gens, à accroître l'équité, à réduire la pauvreté pour les Canadiens handicapés et à améliorer le processus de demande de CIPH.

Mon mandat à titre d'ombudsman des contribuables est d'aider, de conseiller et d'informer la ministre sur les questions relatives au service offert aux contribuables par l'Agence du revenu du Canada (ARC). L'engagement de la ministre à s'attaquer à l'iniquité en matière de prestation de services et d'accès au CIPH est louable.

Je me réjouis donc de l'occasion de collaborer avec la ministre et le CCPH pour offrir un point de vue indépendant et objectif à ce sujet, appuyé par les travaux de mon bureau et les commentaires que j'ai reçus du public et des groupes d'intervenants.

En collaborant, nous pouvons réduire les obstacles à la sécurité financière des Canadiens handicapés, promouvoir l'accessibilité et l'inclusion et améliorer le service de l'ARC en mettant l'accent sur les besoins des Canadiens handicapés et de leurs familles.

