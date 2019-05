Le captage du carbone à l'ordre du jour lors de la Réunion ministérielle internationale sur l'énergie propre





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 mai 2019 /PRNewswire/ -- Prônés par l'Organisation des Nations Unies1 comme une technologie nécessaire et prête à l'emploi dans l'urgence d'atténuer les changements climatiques, le captage et le stockage du carbone (CSC) seront largement évoqués et feront l'objet de débats à l'occasion de la Réunion ministérielle internationale sur l'énergie propre (CEM - Clean Energy Ministerial). Le CEM est une réunion mondiale de ministres de l'Énergie du monde entier ayant comme objectifs communs de faire progresser les technologies d'énergie propre, de partager les enseignements tirés et les meilleures pratiques, et d'encourager la transition vers des économies basées sur l'énergie propre dans le monde entier.

Pendant le CEM, le CSC sera défendu par des personnalités telles que Rick Perry, secrétaire à l'Énergie des États-Unis, Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Michal Kurtyka, ministre de l'Énergie de la Pologne et président de la COP24, parmi d'autres, à l'occasion de deux événements centraux le mercredi 29 mai au Vancouver Convention Centre.

Il est reconnu à l'échelle internationale qu'une action définitive est nécessaire afin de soutenir la capacité du monde à faire face à la crise climatique. Le CSC à grande échelle est une action qui facilite d'importantes réductions des émissions de gaz à effet de serre (GES). L'International CCS Knowledge Centre est à la tête du partage ouvert des meilleures pratiques en matière de CSC à l'échelle mondiale. Avec l'organisation d'une table ronde de haut niveau sur la réduction des coûts et des risques, l'agencement d'un pavillon dédié au CSC lors de l'Expo Innovation du CEM, ainsi qu'une visite de l'unité 3 de la centrale de CSC de Boundary Dam de SaskPower en Saskatchewan, au Canada, pour les délégués, juste après le CEM, l'International CCS Knowledge Centre met en évidence le fait que si le monde prend au sérieux la réduction des émissions, cela doit également s'appliquer au CSC.

Malgré son succès et son accessibilité éprouvés, le CSC est perçu comme étant associé à des coûts élevés et manque donc d'investissements. Avec l'arrivée d'innovations de deuxième génération2 dans cette technologie, les coûts ont chuté de 67 % par tonne de dioxyde de carbone (CO2) capturé, ouvrant des opportunités d'investissement. Pendant le CEM, les événements liés au CSC se concentreront sur les conditions clés nécessaires pour attirer des fonds pour la prochaine vague de projets de CSC.

L'Initiative du CEM dédiée au CSC donnera le coup d'envoi des discussions sur le CSC avec une session ministérielle intitulée Accelerating CCUS Together - Financing a key piece of the clean energy puzzle (Accélérer le CSC ensemble - Financer un élément clé du puzzle de l'énergie propre). Cette session sera suivie par une exploration approfondie des barrières et des possibilités lors d'une table ronde coorganisée par l'International CCS Knowledge Centre et ClearPath intitulée Advancing CCUS - A Deep Dive on Cost & Risk Reductions (Faire avancer le CSC - Un aperçu en profondeur de la réduction des coûts et des risques).

« À l'International CCS Knowledge Centre, nous sommes fiers de mettre en valeur le CSC pour son rôle crucial dans la réduction des émissions de GES d'une manière qui soutient activement les objectifs mondiaux sur le climat tout en aidant à assurer la stabilité des économies. Le CSC est une technologie éprouvée, fiable et désormais moins coûteuse. Il est prêt et conçu pour le monde. »

- Mike Monea, PDG de l'International CCS Knowledge Centre

Pour une liste complète des événements du CEM liés au CSC, cliquez ici.

1 Le CSC est considéré comme essentiel dans trois des quatre trajectoires visant à contenir le réchauffement planétaire dans une limite de 1,5 degré Celsius ? dans le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies: Réchauffement mondial de 1,5 degré Celsius

2 L'étude de faisabilité du CSC menée sur le site de Shand, une étude de 2e génération, montre que comparativement au projet de l'unité 3 de la centrale de CSC de Boundary Dam (BD3), un système de CSC à Shand pourrait générer une réduction des coûts en capital de 67 % par tonne de CO2 capté, ainsi que 92 % d'économies potentielles en matière de coûts en capital pour l'intégration de la centrale

INFORMATIONS CONTEXTUELLES

Liste des orateurs lors des événements du CEM liés au CSC

ACCELERATING CCUS TOGETHER Financing a key piece of the clean energy puzzle Cette session assurera un dialogue ministériel sur les conditions clés pour les

investissements dans le CSC. Elle fournira une plateforme permettant aux PDG et autres

hauts dirigeants du secteur financier de parler avec les ministres de la façon de faire avancer

le CSC sur le court terme, afin de réaliser des progrès tangibles 11h - mercredi 29 mai Salle de réunion n° 211 _______________________________________________________

ADVANCING CCUS A Deep Dive on Cost & Risk Reductions Cet événement sera une exploration des barrières et des possibilités liées à l'avancement du

CSC en tant que technologie clé pour réduire considérablement les émissions de GES. Grâce au partage des meilleures

pratiques, il a été prouvé que les prochaines centrales seront moins coûteuses. Les panélistes

partageront leurs connaissances sur les politiques, les processus décisionnels et le financement dans le domaine de l'énergie propre 12h30 ? mercredi 29 mai Pavillon de l'International CCS Knowledge Centre, stand 606 _______________________________________________________ John Mingé , ancien président et président du conseil d'administration de BP America

Rick Perry , secrétaire à l'Énergie des États-Unis

Fatih Birol , directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (France)

Richard Jackson , président d'Occidental Low Carbon Ventures et vice-président principal des opérations (États-Unis)

Gordon Salahor , PDG de Wolf Midstream (États-Unis)

Khalid Abuleif , négociateur en chef en matière de climat (Arabie saoudite)

John Loughhead , responsable scientifique du département des Affaires, de l'Énergie et des Stratégies industrielles (Royaume-Uni)

Yoshihiko Isozaki , ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (Japon)

Ajay Kumar Bhalla , secrétaire d'État à l'Énergie (Inde)

Liv Lønnum , secrétaire d'État au sein du ministère du Pétrole et de l'Énergie (Norvège)

Amy Pincu , directrice générale de Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)

Ashok Bhargava , directeur du département de l'énergie de la Banque asiatique de

développement, (Asie centrale et orientale)

Jérôme Schmitt, président du comité exécutif de l'Oil and Gas Climate Initiative (Royaume-Uni)

Michael Kurtyka , ministre de l'Énergie et de l'Environnement, président de la COP24 (Pologne)

Steve Winberg , secrétaire adjoint aux énergies fossiles au sein du département de l'Énergie des États-Unis

Khalid Abulief , négociateur en chef des ententes sur le climat, ministère du Pétrole et des Ressources minières (Arabie saoudite)

Tim Thomas , vice-président chez Mitsubishi Heavy Industries (Japon, bureau de Houston)

Hang Wang , directeur-général adjoint du Centre administratif pour l'Agenda 21, ministère des Sciences et des Technologies (Chine)

Mechthild Worsdorfer , directrice de la durabilité, des technologies et des perspectives, Agence internationale de l'énergie (France)

Cecile Conroy , directrice des affaires gouvernementales de l'International Brotherhood of Boilermakers (États-Unis)

Richard Jackson , président d'Occidental Low Carbon Ventures et vice-président principal des opérations (États-Unis)

Rich Powell , PDF de ClearPath (États-Unis) (coorganisateur d'un événement)

Mike Monea, PDG de l'International CCS Knowledge

Centre (Canada) (co-organisateur d'un événement)

Qu'est-ce que le captage et le stockage de carbone (CSC) ?

Le CSC est une technologie propre qui, lorsqu'elle est déployée à grande échelle, capte d'importantes quantités d'émissions de CO2 avant qu'elles ne soient rejetées dans l'atmosphère. Ce processus de captage peut être applicable dans des secteurs tels que l'acier, le ciment et l'énergie (charbon et gaz naturel), afin de soutenir d'importantes réductions des émissions. Le stockage fait référence au placement en aval du CO2 capté. Pour les grandes quantités, le CO2 est stocké de manière permanente dans des formations géologiques très profondes telles que des champs de grès ou des champs pétrolifères épuisés. Pour tout complément d'information, consultez la section du programme de R&D IEAGHG (IEA Greenhouse Gas) What is CCS?

À propos de l'International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) : Opérant depuis 2016 sous la direction d'un conseil indépendant, le Knowledge Centre a été établi par BHP et SaskPower dans le but de faire avancer la compréhension et le déploiement à l'échelle mondiale du CSC à grande échelle afin de réduire les émissions de GES à travers le monde. Le Knowledge Centre fournit le savoir-faire nécessaire à la mise en oeuvre de projets de CSC à grande échelle ainsi qu'à l'optimisation du CSC grâce aux enseignements de base tirés de l'unité 3 de la centrale de CSC de Boundary Dam pleinement intégrée et de l'étude exhaustive de deuxième génération du CSC, connue sous le nom d'Étude de faisabilité du CSC menée sur le site de Shand. Renseignements complémentaires: https://ccsknowledge.com/

