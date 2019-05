Convocation à une conférence de presse : Recours judiciaire pour les demandeurs d'asile exclus du droit d'accès aux garderies subventionnées





MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Mercredi le 29 mai 2019 à 10h, Me Sibel Ataogul et Me Guillaume Grenier du cabinet Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino, annonceront en conférence de presse sur l'intention de faire appel à la justice afin de faire annuler l'article 3 du Règlement sur la contribution réduite pour les demandeurs d'asile exclus du droit d'accès aux garderies subventionnées. La conférence de presse se tiendra au cabinet de Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino, 1717 boulevard René-Lévesque Est, bureau 300.

