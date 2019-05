Le Pôle d'innovation en Commerce Intelligent et Technologies Expérientielles - Jean-Michel Vanasse devient porte-parole de CIETECH





REPENTIGNY, QC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Journaliste, animateur et producteur de l'émission télévisuelle Planète techno diffusée à Ici Explora, Jean-Michel Vanasse se joint à l'équipe de CIETECH à titre de porte-parole afin de participer au déploiement du pôle d'innovation situé à Repentigny.

« Cela fait maintenant plus de 2 ans que je collabore au projet CIETECH. Je suis heureux de me joindre officiellement à cette équipe qui oeuvre à créer le commerce de demain en tirant profit des technologies. Le consommateur a modifié ses habitudes d'achats et l'industrie du commerce est en pleine mutation. Doter ces entreprises d'outils visant à les épauler dans leur transformation numérique est essentiel voire crucial. De plus, CIETECH donne un coup de main aux start ups, scale ups et pme techno afin de les aider à commercialiser plus rapidement leurs innovations technologiques. Je crois qu'elles ont besoin de ce coup de pouce pour faire connaître leurs produits aux acheteurs potentiels. Finalement, CIETECH s'entoure, grâce à son écosystème, d'une multitude de partenaires qui sont non seulement experts dans leur domaine, mais qui partage aussi la même vision que nous, soit de participer à créer l'expérience client du futur grâce aux technologies. L'accent est mis sur l'expérience client qui est en constante évolution », a mentionné Jean-Michel Vanasse.

CIETECH : Créer de la valeur ajoutée pour les entreprises technos tout en prodiguant de l'innovation au monde du commerce

CIETECH prend assise au centre du Quadrilatère numérique (QN), situé au coeur de la ville de Repentigny, qui sert de terrain de jeu pour les entreprises technologiques associées au Pôle d'innovation en Commerce Intelligent et Technologies Expérientielles. Celles-ci profiteront du QN pour tester de nouveaux produits technologiques en lien avec le commerce. À cet effet, CIETECH a inauguré en février 2018, son laboratoire technologique servant à la fois d'espace de co-working, de vitrine pour des innovations technologiques et de lieu de rencontres pour la communauté CIETECH. Le but recherché du Pôle est de favoriser un maillage entre les acteurs clés des secteurs du commerce et des technologies afin de soutenir l'innovation en lien avec l'expérience client. Notons qu'un site Internet est en ligne concernant le Pôle et ses composantes (cietech.ca).

Une vision audacieuse déployée par des élus déterminés

Le projet du Pôle d'innovation en Commerce Intelligent et Technologies Expérientielles (CIETECH) a vu le jour au lendemain de la fermeture d'Electrolux. Après avoir procédé à plusieurs études et travaux avec de nombreux acteurs socioéconomiques du territoire, le Conseil des maires de la MRC de L'Assomption a décliné une stratégie en 4 volets (reinventernotreavenir.org) qui permettra au territoire de convertir son économie et de se moderniser afin de réinventer les bases d'une économie plutôt traditionnelle et ainsi créer davantage d'emplois à valeur ajoutée.

Plus d'informations sur CIENOV

Rappelons que la mission première de CIENOV est d'assurer le déploiement de la stratégie de relance économique (reinventernotreavenir.org) en soutenant notamment la performance des entreprises de la MRC de L'Assomption. Elle offre un éventail de produits et services adaptés aux entreprises pour ainsi favoriser leur croissance et la création d'emplois sur le territoire. Cienov.ca

