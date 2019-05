20e prix Henry-Teuscher - Danielle Dagenais, grande lauréate 2019





MONTRÉAL, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - Chaque année, dans le cadre du Rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal, le prestigieux Prix Henry-Teuscher est décerné à une personne dont les réalisations contribuent de façon significative à l'avancement de l'horticulture au Québec. Cette année, le jury s'est penché sur le remarquable parcours de Danielle Dagenais, directrice depuis juin 2018 de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal et professeur agrégée depuis 2007. Madame Dagenais est également chercheure associée à la Chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal (CPEUM) et à la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l'Université de Montréal (CUPEUM).

Agronome et titulaire d'une maîtrise en génie de l'environnement et d'un Ph. D. en Aménagement, Danielle Dagenais est une spécialiste de l'horticulture, des phytotechnologies, de l'identification des végétaux, de l'écologie et de l'art du jardin. Ses recherches portent sur l'implantation des infrastructures vertes ou phytotechnologies en milieu urbain et sur l'adaptation aux changements climatiques. Ses travaux actuels portent notamment sur l'impact du choix ou de l'entretien des espèces végétales sur les performances des biorétentions et des bandes végétalisées en climat froid. Elle s'intéresse également à la biodiversité, aux relations personne-végétaux, au discours écologique de l'architecture de paysage et au concept de nature urbaine. Elle collabore fréquemment avec des ministères, des collectivités ou des organismes de normalisation dans le cadre de projets de recherche ou à titre d'experte en végétaux. Elle est chercheure associée au Réseau Inondations intersectoriel du Québec, au Centre de la science de biodiversité du Québec et membre fondateur de la Société québécoise de phytotechnologie. Elle a publié plusieurs articles scientifiques et présenté de nombreuses communications lors de conférences internationales sur ces sujets.1 Elle est membre de l'Association des architectes paysagistes du Québec et du Canada et a été chroniqueuse horticole au journal le Devoir et à Radio-Canada entre 1994 et 2000. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que le comité du Jardin botanique lui décerne cette année le prix Henry-Teuscher.

Le prix Henry-Teuscher d'hier à aujourd'hui

Horticulteur, botaniste et architecte paysagiste visionnaire et passionné, Henry Teuscher (1891-1984) fut l'architecte concepteur du Jardin botanique de Montréal. Proche collaborateur du Frère Marie-Victorin, on lui doit la conception de plusieurs serres d'exposition et l'existence de certaines grandes collections végétales du Jardin. Depuis sa création en 1999, le prix Henry-Teuscher a tour à tour été décerné à : André Poliquin (2018), Yves Gagnon (2017), Bertrand Dumont (2016), Claude Vallée (2015), Albert Mondor (2014); Isabelle Dupras (2013); Francis H. Cabot (2012, à titre posthume); Hélène Leclerc (2011); Jacques-André Rioux (2010); Elsie Reford et Alexander Reford (2009); Jean-Claude Vigor (2008); Émile Jacqmain (2007); Fred Oehmichen (2006); Daniel A. Séguin (2005); Gaëtan Hamel (2004); Milan B. Havlin (2003); Henri et Camille Perron (2002); Wilfrid Meloche (2001); Roger Van den Hende (2000) et Tony Huber (1999).

____________________________ 1Sources et extraits cités : https://amenagement.umontreal.ca/professeurs/fiche/in/in14600/sg/Danielle%20Dagenais/

https://www.biopolis.ca/bioneers/danielle-dagenais/

http://www.paysage.umontreal.ca/fr/biographie/danielle-dagenais

Tracez l'histoire de l'évolution

En 2019, Espace pour la vie explorera la nature et la biodiversité à travers le prisme de l'évolution. Comment des phénomènes, échelonnés sur plusieurs millénaires, ont-ils pu construire la fascinante histoire de la vie sur notre planète? Un parcours passionnant et complexe à tracer et à découvrir!

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

SOURCE Espace pour la vie

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 10:30 et diffusé par :