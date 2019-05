Suivi sur les anomalies de PP de la propriété Francoeur/Arntfield





ROUYN-NORANDA, Québec, 24 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF ? International OTCQX). En mars 2019, Globex a effectué huit forages peu profonds sur la propriété Francoeur/Arntfield localisée approximativement 20 km à l'ouest de Rouyn-Noranda, Québec dans le canton de Beauchastel.

Les forages avaient pour cibles une série d'anomalies identifiées par un récent levé de polarisation provoquée effectué pour Globex au sud de la faille Francoeur-Wasa. L'hypothèse étant que les anomalies étaient causées par des sulfures, principalement de la pyrite avec de l'or, tel que découvert récemment avec le décapage et le rainurage de la zone aurifère 450 et sur la zone South.

La plupart des forages ont intersecté de la pyrite disséminée retournant de faibles valeurs aurifères:

Sondage Cible Longueur * (m) Au (g/t) Commentaire FS-19-46 South Shear Anomalie PP 1,50 2,10 South Zone FS-19-47 Main Shear Anomalie PP 3,00 2,45 Francoeur-Wasa faille principale FS-19-48 450 PP Extension Est 1,00



1,05



1,50 1,35



1,71



3,33 182 m à l'est de Zone 450 FS-19-49 450 PP Extension Ouest - - 118 m à l'ouest de Zone 450 FS-19-52 450 PP Extension Est 0,90



1,20 1,06



1,38 83 m à l'est de Zone 450 FS-19-53 450 PP Extension Est 1,00



1,50



3,00 2,04



1,18



0,96 282 m à l'est de Zone 450 FS-19-50 Anomalie PP - Nil - FS-19-51 Anomalie PP 1,50 1,24 - *Épaisseur vraie est estimée à 80% de la longueur.

Bien que des valeurs aurifères soient présentes dans plusieurs forages, les résultats jusqu'à 3,33 g/t Au sur 1,50 mètres sont décevants. Les sondages 48, 49, 52 et 53 ont été forés sur des anomalies de polarisation provoquée de chaque côté de la zone aurifère 450. Aucun forage n'a été effectué sous la zone 450 décapée et rainurée ayant retourné des valeurs de 7,04 g/t Au sur 9,5 m, 6,68 g/t Au sur 5,4 m, 2,08 g/t Au sur 4,90 m et 4,34 g/t Au sur 5,05 m annoncées par Globex dans le communiqué de presse daté du 16 octobre 2018.

La cartographie de l'été dernier sur la zone 450 montrait une série de structures orientées nord-est. Il est maintenant envisageable que ces structures recoupantes pourraient contrôler la minéralisation aurifère à l'intérieur des cisaillements est-ouest à pendage vers le nord et que les quatre forages effectués auraient été trop espacées pour atteindre l'intersection des deux structures contrôlant la minéralisation.

Deux forages ont également été effectués sur les cisaillements Sud et Francoeur-Wasa. Le forage FS-19-46 a retourné 2,10 g/t Au sur 1,5 m et le forage FS-19-47, 2,45 g/t Au sur 3,00 m.

Bien qu'il soit décevant de constater que les anomalies de polarisation provoquée n'ont pas indiqué la présence de haute teneur aurifère, nous pouvons maintenant concentrer nos efforts à identifier et à tester les structures nord-est pouvant contrôler la minéralisation à l'intérieur des cisaillements principaux est-ouest.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction et Pierre Riopel, géo., directeur de l'exploration pour Entreprises minières Globex, dans leurs capacités de « personne qualifiée » conformément aux règles en vigueur.

Laboratoire et méthodes d'analyses

Préparation des échantillons

Tous les échantillons ont été livrés chez Laboratoire Expert inc. situé au 750-A, rue Saguenay, Rouyn-Noranda, Québec. Le laboratoire exécute toutes les étapes de la préparation des échantillons. Les échantillons sont séchés et broyés à travers une grille 90% passant -10 mesh. Un sous-échantillon de 300 grammes est pulvérisé à travers une fine grille 90% passant ?200 mesh. Les résidus du matériau broyé sont conservés afin de les entreposer.

Analyse en Or

Un sous-échantillon de 29,16 grammes de pulpe (1 tonne d'essai) est traité à très haute température en appliquant les procédures normalisées de la pyroanalyse. Le contenu en or de chaque échantillon est déterminé par spectroscopie d'absorption atomique. (Méthode: Au FA-GEO, limite détection minimum 5 ppb). Les échantillons contenant plus de 1g/t d'or sont analysés une deuxième fois et le contenu en or est déterminé par pyroanalyse avec une finition par gravimétrie.

