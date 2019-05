Appui au développement d'une expertise unique en Mauricie dans le domaine des produits biosourcés





Le gouvernement du Canada accorde 1 500 000 $ à l'UQTR et au Cégep de Trois-Rivières pour appuyer des projets réalisés en collaboration

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les innovations portant sur les produits biosourcés offrent un immense potentiel en favorisant l'adoption de technologies propres qui serviront à concevoir et à fabriquer autrement des produits innovants.

Privilégiant une approche collaborative entre eux, l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), son Institut d'innovations en écomatériaux, écoproduits et écoénergies (I2E3), et Innofibre - Centre d'innovation des produits cellulosiques du Cégep de Trois-Rivières, recevront chacun une aide financière non remboursable de 750 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec pour renforcer leurs capacités d'innovation et de transfert technologique qui bénéficieront aux entreprises et aux organismes qu'ils desservent.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François?Philippe Champagne. L'aide du gouvernement du Canada permettra à l'UQTR et à Innofibre de se doter conjointement d'un ensemble d'équipements qui augmenteront leurs capacités à développer des technologies propres dans le secteur des produits biosourcés. Le développement des connaissances dans ce domaine permettra aux deux organismes de soutenir les entreprises de ce secteur par le transfert de technologies vertes et d'implanter des solutions innovantes.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à stimuler l'innovation pour accroître la productivité et la compétitivité à long terme des entreprises canadiennes. Importants vecteurs de progrès, les avancées en matière de développement de nouveaux procédés de fabrication et de technologies propres génèrent la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.

Citations

« L'innovation est essentielle pour la prospérité de nos régions. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer l'UQTR et Innofibre qui privilégient la recherche collaborative et jouent un rôle d'avant-garde dans le développement de procédés et de produits innovants. Cet investissement se veut un appui tangible à la capacité de ces centres de recherche spécialisés de contribuer aux plus grandes avancées en matière de technologies vertes et de bioproduits. Ces secteurs d'innovation représentent un potentiel incroyable pour la région de la Mauricie. Plus que jamais, nous avons de l'ambition pour nos régions! »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Afin d'accroître la qualité et d'améliorer l'incidence de nos programmes à l'appui de l'innovation, il est primordial pour le gouvernement du Canada de soutenir la recherche appliquée et l'entrepreneuriat. Le financement annoncé aujourd'hui traduit notre volonté d'appuyer la réalisation de projets innovants qui vont de pair avec croissance économique et développement durable. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le soutien indéfectible de DEC à l'UQTR est essentiel à notre rôle d'accélérateur dans le développement de technologies du futur et de produits de nouvelle génération, une niche des plus prometteuses. Sans nul doute, la contribution annoncée aujourd'hui permettra à de nouvelles initiatives de voir le jour en étroite synergie avec des entreprises innovantes dans la conception et la fabrication de bioproduits ainsi que de sous-produits à haute valeur ajoutée. »

Daniel McMahon, recteur, UQTR

« Le financement accordé à Innofibre démontre sans équivoque la confiance de DEC envers notre capacité d'innover et d'engendrer des retombées significatives en Mauricie, mais également dans les communautés canadiennes, en matière de développement de produits biosourcés innovants et de création d'emplois de qualité. L'équipe d'Innofibre travaillera en collaboration avec les partenaires privés et institutionnels afin d'accélérer le développement de technologies propres associées au domaine des produits cellulosiques. »

Louis Gendron, directeur général, Cégep de Trois-Rivières

Faits en bref

L'Institut d'innovations en écomatériaux, écoproduits et écoénergies (I2E3) est une unité de recherche vouée à l'étude des problématiques scientifiques fondamentales tant de l'industrie des matériaux composites et des matériaux lignocellulosiques que des pâtes et papiers afin de contribuer à une efficience accrue du développement de cette industrie au Québec. I2E3 collabore avec l'UQTR dans ses projets de recherche.

Innofibre - Centre d'innovation des produits cellulosiques, est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié au Cégep de Trois-Rivières et installé dans les locaux de l'UQTR. Innofibre est un centre de recherche de calibre international dont la mission est de contribuer au positionnement technologique et au développement durable de l'industrie papetière et du bioraffinage au Québec, en soutenant l'innovation et la diversification des produits issus de la biomasse et en adaptant les technologies papetières.

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

