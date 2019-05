Avis aux médias - Le ministre Wilkinson prendra la parole lors de l'assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de la Colombie-Britannique





VANCOUVER, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, prononcera un discours et prendra part à une séance de questions dirigée lors de l'assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de la Colombie-Britannique, au nom de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng.

Événement : Discours et séance de questions dirigée



Date : Le vendredi 24 mai 2019



Heure : De 12 h 45 à 13 h 30



Lieu : Hilton Vancouver Metrotown

6083, avenue McKay

Burnaby (Colombie-Britannique)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

