De nouveaux brevets américains attribués à RegenLab

LE MONT-SUR-LAUSANNE, Suisse, 23 mai 2019 /PRNewswire/ -- M. Antoine Turzi, inventeur, RegenLab SA et RegenLab USA LLC ont le plaisir d'annoncer que l'United States Patent and Trademark Office (USPTO ou Bureau américain des brevets et des marques de commerce) a émis deux nouveaux brevets américains portant sur ses technologies sur le sérum de thrombine (ST), le plasma riche en plaquettes (PRP) et l'acide hyaluronique (AH) :

i) Des systèmes/méthodes pour la préparation du PRP et de l'AH dans un appareil « tout-en-un » : la technologie CELLULAR MATRIXtm* avec des tubes contenant de l'AH, un gel thixotrope et un anticoagulant : n° de brevet américain 10,272,139 et

ii) Des systèmes pour la préparation du sérum de thrombine et de colle biologique, en particulier des tubes contenant un gel thixotrope : n° de brevet américain 10,226,516.

Avec ces nouveaux brevets, l'USPTO reconnait l'innovation, la technologie et l'efficacité de RegenLab. C'est une excellente nouvelle pour RegenLab, ses employés et ses partenaires, et cela justifie son investissement dans la R&D et le respect de ses droits de propriété intellectuelle.

Cela donne un total de 10 (dix) brevets délivrés par les États-Unis pour ces technologies, ce qui élargit le portefeuille de brevets de RegenLab ainsi que des brevets récemment octroyés dans d'autres pays :

i) Des méthodes pour la préparation de PRP à l'aide de tubes à centrifuger avec un gel thixotrope (polymère) (+ un anticoagulant) et l'élimination du plasma pauvre en plaquettes (PPP), éventuellement associé à un extrait cellulaire ou à un activateur de la coagulation : n° de brevet américain 10,092,598

ii) Des méthodes pour la préparation de PRP à l'aide de tubes à centrifuger avec seulement un gel thixotrope et un anticoagulant, éventuellement combiné à, par ex. un activateur de coagulation, un extrait cellulaire, de la crème, un agent de remplissage, de l'hydrogel, une vitamine, un antalgique, un analgésique ou de l'AH : n° de brevet américain 10,080,770

iii) Des systèmes pour la préparation de PRP et d'un concentré de moelle osseuse (BMC), en particulier des tubes contenant un gel thixotrope et un anticoagulant : n° de brevet américain 10,064,894

iv) Des systèmes/méthodes combinant le PRP et de l'AH dans deux appareils séparés : n° de brevet américain 10,052,349

v) Des systèmes/méthodes pour la préparation de PRP, en particulier des tubes contenant un gel thixotrope et du citrate de sodium comme anticoagulant : n° de brevet américain 9,833,478

vi) Une composition comportant de l'AH, un anticoagulant et un gel thixotrope, un tube/récipient contenant cette composition, une combinaison avec un activateur de coagulation ou un extrait cellulaire : n° de brevet américain 9,517,255

vii) Des méthodes pour la préparation d'AH et de PRP dans un seul appareil, en particulier des tubes à centrifuger contenant de l'AH et éventuellement un gel et un anticoagulant, éventuellement combiné avec, par ex., un activateur de coagulation ou un extrait cellulaire : n° de brevet américain 8,945,537

viii) Des compositions PRP spécifiques, des tubes contenant des gels thixotropes et des anticoagulants spécifiques, une combinaison avec des extraits cellulaires, des méthodes apparentés et des méthodes de culture cellulaire : n° de brevet américain 8,529,957.

* PRP : plasma riche en plaquettes

* AH : acide hyaluronique

* ATS : sérum de thrombine autologue

À propos de RegenLab

RegenLab est un innovateur de premier plan dans le domaine des appareils médicaux pour la préparation de plasma riche en plaquettes, qu'il commercialise sous les marques réputées REGENLAB®, REGENKIT® et CELLULAR MATRIXtm*.

RegenLab reste déterminée à fournir des dispositifs sans pyrogène présentant la plus haute qualité et sécurité, et à protéger ses clients en faisant respecter ses droits de propriété intellectuelle.

Davantage d'informations sur RegenLab et ses brevets sont disponibles sur https://www.regenlab.com/corporate/ patents et sur https://www.regenlabusa.com.

* Seulement disponible à des fins de recherche aux États-Unis (non disponible à la vente)

RegenLab® USA LLC 575 Madison Avenue

Suite 1006 New York, NY 10022-2511, Téléphone et Fax : 1-800-220-9082

www.regenlabusa.com

Regen Lab SA En Budron B2

CH - 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Suisse

Tél. : +41(0)21 864 01.11

Fax. : +41(0)21 864 01.10

www.regenlab.com

Roberta Ruggeri, Tél. : +41(0)21 864 01.11

