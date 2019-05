Le 24e GILF démarre et régale les acheteurs mondiaux avec 6 points forts cet automne





ZHONGSHAN, Chine, 23 mai 2019 /PRNewswire/ -- Depuis la première exposition en 1999, le salon chinois (Guzhen) International Lighting Fair (salon international de l'éclairage, ci-après GILF) est devenu un centre d'approvisionnement de l'éclairage dans la capitale de l'éclairage en Chine, Guzhen. Le 24e GILF aura lieu du 22 au 26 octobre 2019 ; il illuminera la ville et mettra en lumière l'industrie.

Lors de la 23e édition du GILF, 8 salles ont accueilli 295 000 visites d'acheteurs provenant de 91 pays et régions dans le monde. Le principal lieu d'exposition, le Guzhen Convention and Exhibition Centre, a vu passer 54 134 visiteurs professionnels dont 2 736 acheteurs étrangers. Selon un sondage, 96 % des visiteurs ont exprimé leur satisfaction et dit qu'ils reviendraient au salon à l'avenir.

Cette année, le GILF compte six points forts pour la 24e édition.

Point fort 1 : Une industrie de 100 milliards de yuans + 2 000 exposants

-- Basés sur un centre industriel de 100 milliards de yuans, plus de 2 000 exposants englobent la chaîne de marque de l'ensemble de l'industrie de l'éclairage.

Après plus de 30 années de développement, Guzhen représente maintenant plus de 70 % du marché national de l'éclairage. Le GILF crée un lieu propice à la conception originale, s'appuyant sur une production d'éclairage de 100 milliards de yuans à Guzhen. Plus de 2 000 fournisseurs de haute qualité participent au salon.

Point fort 2 : 8 salles + 1,5 million de mètres carrés

-- Les liens d'innovation entre l'exposition et les hypermarchés sont approfondis.

Le Guzhen Convention and Exhibition Centre rassemble 800 entreprises bien connues venues présenter les tendances industrielles, l'éclairage résidentiel intelligent et différents styles de conception couvrant la totalité de l'industrie de l'éclairage.

En collaborant avec 7 hypermarchés, l'espace d'exposition total dépasse 1,5 million de mètres carrés.

Point fort 3 : 38 000 exposants + 130 pays

-- Le GILF s'appuie sur Guzhen, la source originale de l'éclairage pour créer le programme d'acheteur invité.

À l'heure actuelle, Guzhen compte 38 000 entreprises d'éclairage industriel et commercial, 7 739 commerçants de l'éclairage et des dizaines de centres commerciaux professionnels avec plus de 3 000 000 de mètres carrés de surface de vente.

Le salon de cette année va sélectionner d'excellents acheteurs étrangers de plus de 100 pays et régions pour participer au programme d'acheteur invité, qui comprend des rencontres d'appariement d'acheteurs, une soirée cocktail et des visites guidées, permettant des appariements précis et efficaces.

Point fort 4 : 5 salles dans le principal lieu d'exposition + plus de 800 exposants

-- L'éclairage intelligent crée la tendance et ouvre un nouveau secteur de l'industrie

Le Guzhen Convention and Exhibition Centre compte onze sections d'exposition dans 5 salles. Ce salon agrandit la section « éclairage intelligent » dans le hall A et aide les entreprises à accélérer l'innovation dans l'ère du tout-intelligent.

Une zone d'exposition spéciale pour les lampes est ajoutée, où une sélection de lampes d'ingénierie présente une grande variété de fonctionnalités. La zone de fabrication comprend les machines et les opérations de fabrication, les matériaux, les accessoires et les pièces détachées, les éléments qui font progresser l'automatisation et la personnalisation.

Point fort 5 : 20 séances + ticket gratuit d'une valeur de 100 yuans

-- Plus de 20 forums haut de gamme et un ticket gratuit d'une valeur de 100 yuans pour la préinscription

Cette année, le salon accueillera plus de 20 événements et forums haut de gamme, qui permettront aux professionnels de l'industrie de mieux comprendre le secteur de l'éclairage.

Le système de préenregistrement fonctionne déjà. Les acheteurs peuvent se préinscrire sur le site officiel, le compte officiel WeChat et d'autres moyens pour un ticket gratuit d'une valeur de 100 yuans. Les participants préenregistrés auront également accès au canal VIP exclusif.

Point fort 6 : 365 jours + plus de 20 000 pièces

-- Continuer d'améliorer l'intégration des réseaux d'exposition pour l'approvisionnement en ligne et hors ligne

Le site officiel B2B du GILF « Denggle.com » héberge un salon de l'éclairage en ligne 365 jours par an, rassemblant plus de 2 800 entreprises d'éclairage bien connues au niveau national et à l'étranger qui proposent plus de 30 000 produits de qualité. Les acheteurs peuvent utiliser le système de demande de renseignements en ligne des exposants pour trouver facilement les exposants correspondants.

Le GILF continue de créer de nouvelles possibilités d'affaires pour le secteur de l'éclairage. Du 22 au 26 octobre 2019, rendez-vous au 24e GILF (automne) à Guzhen !

