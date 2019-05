La clé de la productivité au travail pourrait résider dans la santé des yeux





Une nouvelle étude suggère la nécessité économique d'agir en priorité sur la gestion de la myopie

DALLAS, 23 mai 2019 /PRNewswire/ --

Publiée dans la revue Ophthalmology , une étude révèle que la cécité et les troubles visuels entraînés par une myopie (vision de près) non corrigée ont coûté en 2015 à l'économie mondiale 244 milliards USD en termes de productivité perdue, d'après les estimations.

, une étude révèle que la cécité et les troubles visuels entraînés par une myopie (vision de près) non corrigée ont coûté en 2015 à l'économie mondiale 244 milliards USD en termes de productivité perdue, d'après les estimations. L'Asie de l'Est, qui inclut la Chine, représente la plus lourde perte de productivité, supérieure à 150 milliards USD.

La perte potentielle de productivité associée à la cécité et aux troubles visuels entraînés par une myopie non corrigée représente un coût supérieur au coût de la correction.

L'étude a été financée par le Vision Impact Institute et le Brien Holden Vision Institute.

Partout à travers le monde, les employeurs s'efforcent constamment d'améliorer la productivité de leurs employés. Une nouvelle étude publiée dans la revue Ophthalmology suggère une solution. La clé pourrait résider dans une correction de la vision de près.

Menée par des chercheurs mondiaux, l'étude révèle que les troubles visuels entraînés par une myopie non corrigée ont coûté en 2015 à l'économie mondiale 244 milliards USD en termes de productivité perdue, d'après les estimations. Bien que cette problématique soit planétaire, la perte de productivité dépasse en Asie de l'Est 150 milliards $.

« La myopie a toujours constitué une menace réelle pour la santé publique, mais nous anticipons aujourd'hui des niveaux de crise. Il est prévu que cette problématique de santé publique affecte 50 % de la population mondiale d'ici 2050 », a déclaré le professeur Kovin Naidoo , vice-président principal de la division d'entreprise 2.5 NVG (New Vision Generation), philanthropie et impact social chez Essilor, et auteur principal de l'étude. « Aujourd'hui, nos recherches démontrent qu'il existe des implications économiques connexes. La bonne nouvelle, c'est que cette problématique est corrigible via une solution déjà existante. »

L'étude démontre qu'un investissement unique de 20 milliards USD sur 5 ans permettrait d'établir les services nécessaires pour apporter une correction de la vue à tous ceux qui en ont besoin, ce qui pourrait potentiellement conduire à une réduction significative de la perte de productivité.

« Bien que ces recherches soulignent la corrélation entre myopie et productivité, les conséquences sont généralisées », a déclaré Kristan Gross , directeur exécutif mondial du Vision Impact Institute. « La vue exerce également un impact sur l'éducation, le développement de l'enfant, et la sécurité routière. De plus, au niveau des États, plusieurs des Objectifs de développement durable de l'ONU, à savoir les objectifs n°1 (éradication de la pauvreté), n°4 (éducation de qualité), n°8 (emplois décents et croissance économique), et n°10 (réduction des inégalités), ne pourront être atteints sans une bonne santé des yeux. »

À propos du Vision Impact Institute

Notre mission consiste à sensibiliser les mentalités sur l'importance de la correction et de la préservation de la vue, afin de faire de la bonne santé des yeux une priorité mondiale. En tant qu'organisation à but non lucratif sous statut 501(c)(3), l'organisation bénéficie du soutien du fonds Vision for Life d'Essilor, leader mondial en optique ophtalmologique. L'organisation abrite une base de données unique de recherche visionimpactinstitute.org .

Contact :

Andrea Kirsten

Directrice mondiale de la communication

andrea.kirsten@visionimpactinstitute.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/832635/Vision_Impact_Institute_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 11:35 et diffusé par :