Sensum : une vitrine technologique empathique révèle une voiture qui sait ce que vous ressentez





BELFAST, Irlande du Nord, 23 mai 2019 /PRNewswire/ -- Un habitacle de véhicule capable de répondre automatiquement aux émotions des passagers a été révélé lors de la conférence Viva Technology à Paris la semaine dernière. La démonstration, qui a montré comment les nouveaux véhicules interagiront de manière « empathique » avec leurs occupants, a été produite par Valeo, un fournisseur mondial de l'industrie automobile, travaillant en partenariat avec Sensum, une start-up dans le domaine de l'« IA empathique ».

L'habitacle du véhicule capte les émotions des passagers et réagit de différentes manières pour créer une « bulle de confort » personnalisée. Valeo s'est associée à Sensum pour développer un système d'évaluation embarqué, afin de mieux interagir avec les passagers et de comprendre leurs besoins. Le système traite de la sécurité (en surveillant les niveaux de fatigue et de distraction), ainsi que du confort et du bien-être (en calmant et en dynamisant). S'appuyant sur l'intelligence artificielle basée sur divers capteurs répartis dans l'habitacle du véhicule, le système Valeo mesure le profil physiologique et émotionnel de chaque passager, afin de lui fournir une bulle de confort personnalisée et multisensorielle, ajustant la lumière, les parfums, les sons et les sensations thermiques.

L'habitacle utilise la technologie « IA empathique » de Sensum pour traiter les données en provenance des capteurs qui détectent des changements subtils dans la physiologie des passagers. Sensum analyse ces changements à la recherche de signaux d'émotions et d'autres états cognitifs, tels que le stress, la fatigue ou des distractions. Ces informations peuvent être utilisées pour aider les machines à interagir avec les humains avec plus d'empathie, en mesurant leurs sentiments et en répondant de manière appropriée. Sensum applique son IA empathique non seulement à la technologie des véhicules, mais également à l'électronique grand public, aux médias et aux expériences, ainsi qu'à la performance et au bien-être.

Alors que le coût des capteurs et de la puissance de calcul continue de baisser, l'industrie automobile s'emploie maintenant à intégrer l'IA empathique dans sa prochaine génération de véhicules. Cela pourrait déboucher sur de nouvelles perspectives. Des mesures de sécurité peuvent être prises lorsque le véhicule détecte que le conducteur se trouve dans un état potentiellement dangereux, comme une intoxication, une distraction ou de la fatigue. Des fonctions de confort, de service et de divertissement pourraient être déclenchées en réponse à d'autres états tels que le stress, la colère ou la frustration.

Technologie empathique pour le monde connecté

Sensum est le leader mondial en matière de mesure des états humains en dehors du laboratoire, dans la nature. Des marques mondiales incorporent nos algorithmes d'IA empathique dans leurs produits pour comprendre l'utilisateur en temps réel et personnaliser l'expérience d'interaction personne-machine.

www.sensum.co

Kit média disponible ici : http://bit.ly/Sen_Media

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 10:48 et diffusé par :