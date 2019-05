Inauguration des nouveaux locaux de l'Office de la protection du consommateur à Saint-Jérôme

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, annoncera un soutien financier pour l'adaptation aux changements climatiques en Ontario. Date et heure : Le vendredi 24 mai 2019...

L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et Procureur général, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, fera l'annonce de nouveaux projets de recherche visant à réduire les émissions de carbone. Date : Vendredi...