Crohn et Colite Canada invite les Québécois à sa marche annuelle Gutsy en Marche

MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le dimanche 2 juin matin, Crohn et Colite Canada tiendra sa marche annuelle Gutsy en Marche, le plus important évènement de financement communautaire au pays contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Cet évènement vise à recueillir les fonds essentiels aux programmes à l'intention des patients et aux programmes de recherche de classe mondiale visant la découverte des traitements curatifs nécessaires contre ces maladies.

Gutsy en Marche se déroule à plus de 60 endroits partout au Canada, dont dans la province du Québec à Montréal, Sherbrooke, Drummondville, Québec et Ville Sainte-Catherine. Cette randonnée de 5 kilomètres constitue un évènement amusant qui s'adresse à toute la famille. L'an dernier, Gutsy en Marche a permis de recueillir plus de $3,3 M dont $ 211,371.84 au Québec. Nous visons un total encore plus haut cette année.

Chaque emplacement est représenté par un(e) porte-parole local(e).

Nous vous présentons nos porte-paroles nationaux : Sam et Logan

Nous avons non pas une, mais deux personnes extraordinaires qui mènent Gutsy en Marche 2019. Il s'agit de Sam et Logan. Ces deux jeunes qui aiment s'amuser se sont rencontrés dans le cadre d'un groupe de soutien à l'Hôpital pour enfant de la Colombie-Britannique.



Nous vous présentons nos porte-paroles locaux engagés pour la cause!

Drummondville : Sarah-Jane

Sarah-Jane est une jeune maman qui vit avec la maladie de Crohn. Une belle histoire inspirante sur la possibilité d'être une maman même lorsqu'on est atteint de la maladie.



Montérégie : Geneviève et ses deux enfants, Henri et Adam

Henri, âgé de 13 ans et Adam de 11 ans, veulent absolument soutenir leur mère, Geneviève, qui a la maladie de Crohn depuis l'âge de 15 ans. Conjuguer la maladie de Crohn avec la maternité, c'est difficile. Ses garçons l'ont vu souffrir et ils ont eu beaucoup de peine de la voir malade et d'avoir à la perdre pour plusieurs mois lors de ses nombreux séjours à l'hôpital.

Montréal : Florent et Ava

Deux jeunes qui vivent pleinement leur vie et réussissent à s'épanouir malgré leur maladie. Leur bataille n'est pas gagnée, mais leur moral est élevé.

Florent a 10 ans et il est en 5e année. Ava est présentement en 6e année et a reçu son diagnostic de maladie de Crohn à sa 3e année.

Ville de Québec : Rose

Rose, âgée de 14 ans, a reçu son diagnostic de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse en septembre 2016. Ce n'est pas facile, car elle doit composer avec les deux maladies. Être porte-parole, c'est sa façon de faire avancer la recherche pour qu'un jour elle puisse vivre pleinement.

Sherbrooke : Josée et ses trois garçons

Tous les trois enfants, maintenant jeunes adultes, sont atteints de la maladie de Crohn. Tous marchent et s'impliquent depuis plusieurs années à la marche de Sherbrooke.

Pourquoi : Crohn et Colite Canada est le seul organisme de bienfaisance national composé de bénévoles qui s'est donné pour mission de trouver des traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et d'améliorer la vie des personnes atteintes de ces maladies. À l'heure actuelle, 270?000 Canadiens sont aux prises avec une maladie inflammatoire de l'intestin, et les experts scientifiques s'attendent à ce que le nombre de personnes atteintes au pays passe à 400?000 d'ici 2030. Ce qui représente 1 personne sur 140 au Canada. Grâce à nos efforts de financement tels que Gutsy en Marche, nous avons investi près de 122 millions $ dans la recherche à ce jour.



Quand : Le dimanche 2 juin 2019



Où : Dans toutes les villes participantes. Voir le site GutsyEnMarche.ca

Chaque porte-parole de chaque région peut donner des entrevues. Je suis disponible pour organiser une entrevue pour votre reportage.

Pour plus d'information sur Gutsy en marche, veuillez-vous rendre au gutsyenmarche.ca.

