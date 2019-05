Le gouvernement devrait restreindre les ventes de produits de vapotage pour assurer que les jeunes Canadiens ne consomment pas de nicotine : Rothmans, Benson & Hedges





TORONTO, le 23 mai 2019 /CNW/ - Dans sa présentation d'aujourd'hui à Santé Canada, Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a recommandé que le gouvernement du Canada devrait restreindre les ventes et les saveurs liées aux produits de vapotage, afin d'assurer que les jeunes Canadiens ne commencent jamais à consommer de la nicotine.

Ces recommandations ont été soumises à Santé Canada, alors qu'elle examine des mesures réglementaires potentielles visant à restreindre l'accessibilité et l'attrait des produits de vapotage pour les jeunes Canadiens.

RBH a affirmé que les produits de vapotage ne sont pas conseillés aux personnes n'ayant jamais fumé ni aux anciens fumeurs, et certainement pas aux jeunes. La nicotine crée une dépendance et n'est pas sans risque.

RBH recommande que le gouvernement du Canada interdise la vente de produits de vapotage auprès des jeunes.

L'entreprise recommande aussi que ces produits ne devraient être vendus qu'aux fumeurs adultes actuels qui cherchent une meilleure solution que les cigarettes. De telles restrictions pour les non-fumeurs, particulièrement les jeunes, limiteraient l'accès à la nicotine.

Selon RBH, les saveurs qui plaisent particulièrement aux jeunes devraient aussi être interdites. Parallèlement, des pratiques responsables de marketing devraient être élaborées pour proscrire l'attrait du vapotage chez les jeunes.

Cependant, les solutions de rechange sans fumée aux cigarettes, comme le vapotage de nicotine ou les systèmes à chauffer le tabac, devraient aussi être réglementées de manière équilibrée pour aider les fumeurs adultes actuels qui ne cessent pas entièrement de consommer de la nicotine.

Certaines saveurs de produits de vapotage sont importantes, afin d'aider ces personnes à délaisser les cigarettes nocives. La plupart des produits de vapotage n'ont pas de saveur et requièrent un aromatisant.

CITATIONS : Peter Luongo, directeur général, RBH

« Nous sommes très clairs : les jeunes ne devraient jamais utiliser de produits contenant de la nicotine, incluant ceux du vapotage. »

« Nous appuyons l'objectif du gouvernement visant à réduire le vapotage chez les jeunes pour aider la prochaine génération à assurer un avenir sans fumée au Canada . »

. » « Nous sommes engagés en faveur d'un avenir sans fumée pour les Canadiens. Notre objectif est de cesser de vendre des cigarettes. »

« Ottawa peut mettre fin aux cigarettes plus rapidement en empêchant les gens de la prochaine génération de devenir dépendants à la nicotine ainsi qu'en aidant les fumeurs adultes d'aujourd'hui qui ne veulent pas cesser d'en consommer de modifier leurs habitudes. »

peut mettre fin aux cigarettes plus rapidement en empêchant les gens de la prochaine génération de devenir dépendants à la nicotine ainsi qu'en aidant les fumeurs adultes d'aujourd'hui qui ne veulent pas cesser d'en consommer de modifier leurs habitudes. » « Le meilleur choix pour tous consiste à ne jamais commencer à vapoter, à fumer ou à consommer de produit à base de nicotine. »

« Si vous avez commencé à vapoter ou à fumer, vous devriez arrêter. Si vous n'arrêtez pas, modifiez vos habitudes. »

« L'innovation et la technologie peuvent aider les fumeurs adultes à délaisser la cigarette. »

« Pour les fumeurs adultes actuels, le vapotage peut être une solution de rechange responsable aux cigarettes. »

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc., est une société productrice de tabac de premier ordre au Canada qui compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. RBH a officiellement été reconnue en tant qu'employeur de choix au Canada en 2019 pour l'excellence des conditions de travail offertes à ses salariés.

Philip Morris International : bâtir un avenir sans fumée

Philip Morris International (PMI) dirige une transformation dans le secteur du tabac en vue de créer un environnement sans fumée et, ultimement, de remplacer les cigarettes par des produits sans combustion, au profit des adultes qui, sinon, continueraient de fumer, de la société, de l'entreprise et de ses actionnaires. PMI est une société internationale de premier plan dans l'industrie du tabac qui se spécialise dans la fabrication et la vente de cigarettes, de produits sans combustion et d'appareils électroniques connexes ainsi que d'accessoires et d'autres produits qui contiennent de la nicotine dans des marchés à l'extérieur des États-Unis. Elle bâtit un avenir au moyen d'une nouvelle catégorie de produits sans combustion qui, même s'ils ne sont pas sans risque, sont un bien meilleur choix que de continuer à fumer. Grâce à ses capacités multidisciplinaires dans le développement de produits, à ses installations de pointe et à ses démonstrations scientifiques, PMI cherche à faire en sorte que ses produits sans combustion respectent les préférences des consommateurs adultes et les exigences réglementaires rigoureuses. La gamme de produits sans combustion IQOS de PMI comprend des produits qui émettent de la vapeur contenant de la nicotine ainsi qu'à base de tabac chauffé plutôt que brûlé. Depuis le 31 mars 2019, PMI estime qu'environ 7,3 millions de fumeurs adultes dans le monde ont déjà arrêté de fumer et se sont convertis aux produits à base de tabac chauffé de PMI, qui sont actuellement offerts sur plus de 44 marchés dans des villes clés ou des pays en entier sous la marque IQOS. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.pmi.com et www.pmiscience.com/fr.

