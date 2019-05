2019 Etude Benchmarking des principaux laboratoires en Cancérologie: tendances de commercialisations qui affectent les marchés des tumeurs solides et liquides en Europe





Les études comparatives Phamaforce International permettent d'analyser les catégories de dépenses clés ainsi que l'organisation des principales unités ventes et marketing dans le monde entier. Les Etas-Unis n'est qu'un marché parmi cinq inclus dans notre étude Oncologie.

READING, Pennsylvania, le 23 Mai 2019 /PRNewswire/ -- Notre rapport 'EU Oncology Benchmarking Report' (France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni) est maintenant complet et serr disponible à la vente a la fin de ce mois-ci. Il compare 12 labos Pharmaceutiques, et offre une analyse approfondie de leurs franchises oncologie. Cette toute dernière édition donne un aperçu sur les développements qui impactent les marchés des tumeurs solides et liquides.

Les tendances de marché identifiées sont:

Principales adpatations de la strartégie commerciale pour ameliorer l' accès aux médicaments entre 2018 et 2019

2019 Les détails sur les accords de co-promotion et de co-marketing

Les approbations des thérapies combinées avec des produits concurrents et les plans d'actions de leurs lancements

Les équipes médicales et market access de terrain

Les rapports des autres marchés inclus dans cette étude, les U.S., le Japon, l'Inde, et l'Amerique Latine (Argentine, Brésil, Colombie, et le Méxique) seront disponsibles Durant le 3ème trimestre de l'année en cours.

Le contenu de chacun des laboratoires identifie les changements stratégiques et apporte une mise à jour sur les points suivants:

Un résumé stratégique de la franchise Oncologie

L' approche stratégique de la fonction Accès au marché en oncologie

Déploiement de personnel clé ventes et marketing

Structure organisationnelle et reporting au sein de la BU

Gestion du portefeuille produits

Nombre de conversations par produit et par cible

Deploiement des médecins regionaux (MSL)

Rémunération des forces de ventes

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à prendre contact avec Joyce Wedemeyer at Joyce.Wedemeyer@strategicreports.com or par téléphone au 610-370-2906.

