Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des aînés réunis pour discuter du soutien à la population vieillissante du Canada





CHARLOTTETOWN, le 22 mai 2019 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables des aînés ont discuté aujourd'hui des grandes priorités et des moyens valables de soutenir les générations actuelles et futures d'aînés canadiens. La réunion était coprésidée par la ministre fédérale des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, et le ministre du Développement social et du Logement du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Ernie Hudson.

Les ministres ont échangé au sujet des mesures qui sont en vigueur dans leur champ de compétence respectif afin d'aider les aînés à vieillir dans leur communauté. Ils ont également discuté de deux rapports commandés par le Forum pour examiner des mesures de soutien qui aident les aînés à bien vieillir chez eux et dans leur communauté. Plus précisément, le premier rapport soulignait l'importance de mieux comprendre les besoins en logement des aînés et de s'assurer que les logements et les communautés soutiennent l'autonomie chez les aînés. Le deuxième rapport portait sur les services de soutien à domicile et communautaire présentement offerts aux aînés partout au Canada.

En outre, les ministres ont discuté de la participation des travailleurs âgés au marché du travail en examinant l'incidence des politiques et des programmes publics sur la décision des aînés de conserver un emploi, de prendre leur retraite ou de retourner sur le marché du travail. Les ministres ont reconnu la complexité de ces choix et appuyé un rapport qui invite à un examen plus poussé des enjeux qui influent sur ces décisions.

Ces rapports seront accessibles sur le site Web du Forum au cours des prochains mois.

Reconnaissant que les aînés constituent le groupe d'âge ayant la croissance la plus rapide au Canada, le Forum se tient au courant des questions importantes pour eux et discute de moyens de poursuivre la collaboration en vue d'assurer leur bien-être économique et social. Les ministres se réuniront de nouveau en 2020 pour la 21e réunion du Forum FPT des ministres responsables des aînés.

*Tous les gouvernements contribuent au Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés, dans le cadre duquel ils mettent en commun renseignements, expertise et pratiques innovantes. Toutefois, le Québec ne souscrit pas aux approches pancanadiennes concernant les aînés puisqu'il entend continuer d'assumer pleinement ses responsabilités auprès des aînés au Québec.

*En raison des récentes élections, le ministre de Terre-Neuve-et-Labrador était dans l'impossibilité de participer à la rencontre.

Citations

« Nous devons veiller à ce que les programmes et les politiques continuent de répondre aux besoins changeants d'une population vieillissante tout en tenant compte des contributions qu'apportent les aînés. Les discussions d'aujourd'hui avec mes collègues provinciaux et territoriaux soulignent la nécessité de collaborer sur des questions importantes pour les aînés. Ensemble, nous poursuivrons le travail afin de trouver des moyens de faire du Canada un endroit où il fait bon vivre et vieillir. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés, gouvernement du Canada

« Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard est heureux d'accueillir ses homologues des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin de discuter d'un éventail de questions qui touchent les Canadiens aînés. Cette réunion annuelle des ministres responsables des aînés constitue une occasion de mieux comprendre les contributions et les besoins des Canadiens qui vieillissent au sein de la société d'aujourd'hui. »

- L'honorable Ernie Hudson, ministre du Développement social et du Logement, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Lien connexe

Forum fédéral, provincial, territorial des ministres responsables des aînés

