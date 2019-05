Le gouvernement du Canada fournit de l'aide aux femmes à risques à Abbotsford





ABBOTSFORD, BC, le 22 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir les femmes à risque et à garantir que les personnes vulnérables ont accès à l'aide dont elles ont besoin pour vivre en sécurité et en santé. Aujourd'hui, Jati Sidhu, le député de Mission--Matsqui--Fraser Canyon, au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, a annoncé un financement de 3,75 millions de dollars pour le programme Women Exiting Abuse, Violence and Exploitation (WEAVE). Le programme WEAVE est offert par la Société Elizabeth Fry du Grand Vancouver, en collaboration avec Abbotsford Community Services et SARA for Women.

Le programme WEAVE offre des services aux femmes vulnérables afin de les aider à quitter le commerce du sexe par l'entremise d'un programme personnalisé. Ces services aident ces femmes à surmonter leurs obstacles et à faciliter leur transition vers une vie économique stable et une meilleure santé. Ce projet quinquennal, lancé en 2016, aidera jusqu'à 158 femmes âgées de 18 ans et plus qui s'engageront à quitter le commerce du sexe.

«?Nous sommes fiers de soutenir un programme qui fera une réelle différence dans la vie de femmes vulnérables sous l'emprise de l'exploitation sexuelle dans cette région. Grâce au programme WEAVE, les personnes à risque auront accès à l'aide et aux possibilités leur permettant de quitter le commerce du sexe et d'adopter un mode de vie sain. Notre gouvernement s'engage à garantir la sécurité de nos concitoyens et de nos collectivités par des programmes communautaires qui ont fait leur preuve en matière de diminution des méfaits et des crimes à Abbotsford et dans l'ensemble de la vallée du Fraser.?»

- Jati Sidhu, député de Mission - Matsqui - Fraser Canyon

«?Sans soutien spécialisé, quitter une vie d'exploitation sexuelle est presque impossible pour les femmes vulnérables. Les programmes comme WEAVE peuvent changer une vie, tant pour les femmes que pour leurs enfants. En finançant WEAVE, le gouvernement du Canada aide des femmes véritablement marginalisées à se bâtir un avenir prometteur.?»

- Shawn Bayes, directrice générale, Société Elizabeth Fry du Grand Vancouver

«?Le programme WEAVE continue d'être un atout indispensable du réseau de soutien pour les femmes vulnérables les plus à risque à Abbotsford. Ce programme aide les femmes qui ont vécu beaucoup de violence et de traumatisme, les menant trop souvent au commerce du sexe, histoire de survivre. Le programme WEAVE offre aux femmes de l'espoir et leur donne des outils pour prendre leur vie en main. Lorsque ces femmes prennent la décision de vivre une vie plus saine, elles peuvent faire des changements positifs dans leur vie et dans la vie de leurs enfants.?»

- Rod Santiago, directeur général, Services communautaires d'Abbotsford

Un financement a été accordé dans le cadre du Fonds d'action en prévention du crime (FAPC), qui appuie les projets destinés aux enfants et aux jeunes à risque, ainsi qu'aux délinquants à risque élevé dans les collectivités.

La SNPC offre une direction nationale concernant les moyens rentables de prévenir et de réduire la criminalité au sein des populations à risque et des collectivités vulnérables en prenant des mesures pour atténuer les facteurs sous-jacents qui peuvent influencer les personnes à risque.

Le gouvernement du Canada offre jusqu'à 94 millions de dollars sur cinq ans afin d'élaborer des projets de prévention du crime inclusifs, diversifiés et adaptés culturellement partout au pays.

avril 2018 et le 31 mars 2019, le gouvernement du a soutenu 84 projets communautaires de prévention du crime au . La somme de 42,6 millions de dollars a été mise de côté en 2018-2019 pour soutenir la SNPC afin de mettre en oeuvre et évaluer des programmes de prévention du crime.

