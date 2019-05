Le Canada et les États-Unis s'accordent sur l'application de zones pour permettre la sécurité des échanges en cas d'épidémie de peste porcine africaine





Déclaration commune des vétérinaires en chef du Canada et des États-Unis

OTTAWA, le 22 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le vétérinaire en chef du Canada (VC), le Dr Jaspinder Komal, en collaboration avec le vétérinaire en chef des États-Unis, le Dr Jack Shere, émet la déclaration suivante :

Nous sommes heureux d'annoncer que l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) ont convenu d'assurer la poursuite de la sécurité des échanges en cas de déclaration de la peste porcine africaine (PPA) dans l'un ou l'autre des deux pays.

Pour assurer la continuité des activités, le Canada et les États-Unis ont modifié leurs certificats d'exportation afin de permettre au commerce de porcs vivants, de sperme de porc, d'aliments pour animaux familiers et de sous-produits animaux et de viande de continuer dans des zones exemptes de maladies approuvées en cas d'épidémie de PPA. Ceci s'ajoute à l'accord de zonage canado-américain conclu le 15 août 2018 entre l'ACIA et le USDA, qui énonce les principes convenus concernant le zonage et le commerce.

Le zonage est un outil reconnu à l'échelle internationale utilisé pour aider à gérer les maladies et faciliter le commerce international. Lorsqu'un cas de PPA est détecté, des limites géographiques sont définies pour contenir l'épidémie. Ces limites géographiques sont des zones de contrôles établies conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Les zones situées en dehors de ces zones de contrôle sont des zones exemptes de maladie.

Cet accord de zonage a été établi pour protéger l'industrie du porc canadienne et américaine. Au Canada, l'industrie du porc génère plus de 100 000 emplois et près de 24 milliards de dollars en y incluant les exploitations agricoles, les entrants, la transformation et les exportations de porc. Le Canada est le troisième plus grand exportateur de porc en valeur et en volume et représente environ 20 % du commerce mondial du porc. En 2017, 1,2 million de tonnes de porc canadien évaluées à 4 milliards de dollars ont été exportées vers plus de 100 pays.

Aux États-Unis, les producteurs de porc ont commercialisé plus de 120 millions de porcs en 2017, une recette monétaire totale de plus de 20 milliards de dollars, et fourni plus de 25 milliards de livres de viande aux consommateurs partout dans le monde. De plus, l'industrie porcine des É.-U. appuie plus d'un demi-million d'emplois au pays, dont la majorité sont dans des régions rurales.

L'importance du zonage et de la sécurité des échanges a été répétée par tous les ordres de gouvernement et les représentants de l'industrie au cours du Forum de la PPA, un événement international organisé par le Canada du 30 avril au 1er mai, en collaboration avec les États-Unis et appuyé par des dirigeants du Mexique, de l'Union européenne et de l'Organisation des Nations-Unis pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), les partenaires des provinces, des territoires et des États ainsi que par l'industrie.

Une menace mondiale, la PPA ne peut pas être traitée de façon isolée. Ce n'est qu'en collaborant avec les gouvernements, l'industrie et d'autres intervenants que nous pouvons mieux faire face à la menace de la PPA tout en conservant le commerce du porc et des produits du porc qui est important pour les économies canadienne et américaine.

Dr Jaspinder Komal

Vétérinaire en chef du Canada

Agence canadienne d'inspection des aliments

Dr Jack Shere

Vétérinaire en chef des États-Unis

Département de l'Agriculture des États-Unis - Services d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire

