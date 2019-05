Envolez-vous à bord du Dreamliner de WestJet entre Toronto et Londres dès cet hiver





Il est maintenant possible de réserver des places à bord du 787-9 vers l'Europe

CALGARY, le 21 mai 2019 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui l'horaire d'hiver de son 787-9 Dreamliner : l'appareil de pointe assurera la liaison entre Toronto et Londres (Gatwick). Grâce à l'ajout de cette liaison, les voyageurs de l'est du Canada auront l'occasion de profiter d'un nouveau service en classes Affaires et Privilège entre deux pôles financiers et touristiques.

Cette liaison quotidienne entre Toronto et Londres à bord du Dreamliner, qui commencera le 23 octobre 2019, constitue une amélioration à la liaison actuelle de WestJet entre ces deux villes, qui était auparavant assurée par un appareil 767. Dans le cadre de la mise à jour des horaires, WestJet a également annoncé que l'appareil 787-9 Dreamliner s'envolera entre Calgary et Maui jusqu'à quatre fois par semaine dès le 31 octobre 2019, et entre Calgary et Londres quatre fois par semaine à compter du 27 octobre 2019.

« L'expérience à bord du Dreamliner de WestJet change la donne. Les commentaires des invités à cet égard sont exceptionnels, a expliqué Brian Znotins, vice-président, Planification du réseau et Alliances de WestJet. Le Dreamliner a été conçu pour des itinéraires transocéaniques et comporte des technologies qui permettent de réduire le décalage horaire et font en sorte que les voyageurs se sentent plus reposés à leur arrivée. Grâce à nos cabines personnalisées et à notre service primé, les invités aimeront autant leur voyage que leur destination. »

« Nous félicitons WestJet pour l'expansion des liaisons de son appareil Dreamliner de l'aéroport Pearson de Toronto à Londres (Gatwick) plus tard cette année, a déclaré Scott Collier, vice-président, Services des clients et des aérogares, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. L'aéroport Pearson de Toronto est fier de participer à la croissance continue de WestJet et est heureux que cette expérience améliorée soit proposée aux personnes qui voyagent pour le plaisir ou pour affaires entre Toronto et le Royaume-Uni. »

Le Dreamliner de WestJet propose 320 sièges répartis dans trois cabines, soit Économie, Privilège et Affaires, qui offrent toutes un confort élevé et le service primé de WestJet. La cabine Affaires du Dreamliner comprend des sièges inclinables à plat et à accès direct à l'allée, un service de repas à tout moment et un module de divertissements. La cabine haut de gamme Privilège offre une combinaison idéale de confort, de rapport qualité-prix et de service, y compris une cabine séparée, un service de repas de qualité supérieure et un service d'accueil signature qui comprend du champagne et une trousse de commodités. La cabine Économie améliorée de WestJet propose un service de divertissement sur demande, des couvertures et des oreillers, ainsi que de la nourriture et des boissons servies gratuitement. De plus, il est possible d'acheter un certain nombre de sièges offrant plus d'espace pour les jambes.

Itinéraire Fréquence Départ Arrivée À compter du Toronto - Londres

(Gatwick) Tous les

jours 20 h 50 9 h 10 + 1 23 octobre 2019 Londres (Gatwick) - Toronto Tous les

jours 11 h 10 13 h 57 24 octobre 2019 Calgary - Kahului Jusqu'à

six fois par

semaine 11 h 14 h 27 31 octobre 2019 Kahului - Calgary Jusqu'à

six fois par

semaine 22 h 30 7 h 14 + 1 31 octobre 2019 Calgary - Londres

(Gatwick) Quatre fois

par semaine 19 h 45 11 h 20 + 1 27 octobre 2019 Londres (Gatwick)

- Calgary Quatre fois

par semaine 13 h 20 15 h 25 28 octobre 2019

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les nouvelles liaisons et sur les fréquences accrues de l'horaire hivernal 787-9 de WestJet, visitez la page www.westjet.com/fr-ca/info-voyage/horaires-vols/nouveaute.

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019), et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet a aussi figuré parmi les compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques préférées des voyageurs en Amérique du Nord. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 au Canada (Récompenses Canada)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Amérique du Nord (Skytrax)

2018/2017/2016 - Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

