IPv4.Global de Hilco Streambank étend sa présence en Europe

Le bureau britannique de Hilco Streambank s'unit à IPv4.Global pour soutenir la marque avec une équipe en Europe dans l'objectif de poursuivre le développement de son service de courtage d'adresses IP à l'échelle mondiale.

NEW YORK, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- IPv4.Global de Hilco Streambank a annoncé la constitution d'une nouvelle équipe intégrée par des membres du bureau européen des services de propriété intellectuelle de Hilco Streambank au Royaume-Uni.

Grâce à cet élargissement, IPv4.Global sera physiquement présente dans la région, ce qui lui permettra de mieux servir ses acheteurs et ses vendeurs dans les transactions et la finalisation des transferts IPv4. IPv4.Global est déjà un courtier IPv4 actif dans la région, mais également un courtier de transferts IPv4 reconnu par RIPE NCC, le registre Internet régional pour l'Europe et le Moyen-Orient.

IPv4.Global est l'un des principaux courtiers IPv4 à l'échelle mondiale depuis 2014. IPv4.Global a réalisé plus de 1 000 transactions, dont plusieurs ont été effectuées depuis et vers la région du RIPE NCC, et ce par le biais de son marché aux enchères en ligne et de son service de courtage privé.

L'équipe britannique d'IPv4.Global inclura Nat Baldwin, qui dirige le bureau du Royaume-Uni, ainsi que Linda Shannon. Linda participera à la conférence RIPE78 cette semaine à Reykjavik, en Islande, dont IPv4.Global est un sponsor Silver.

Le PDG d'IPv4.Global, Gabe Fried, a déclaré : « Nous sommes heureux d'intégrer officiellement nos homologues européens dans notre activité IPv4. Le nombre de transferts interrégionaux étant en hausse, ce pont constitue une évolution naturelle qui rendra le processus de transaction et de transfert beaucoup plus efficace, et ce en tirant parti de notre expertise existante sur le marché en plein essor des adresses IP à travers tous les continents. »

À propos d'IPv4.Global

Servant des clients dans toutes les régions et prenant en charge des transactions d'adresses IPv4 de toutes tailles depuis 2011, IPv4.Global est devenu le principal courtier d'adresses IPv4. IPv4.Global compte parmi ses clients les plus grands fournisseurs de réseaux mondiaux et les plus grandes sociétés d'informatique en nuage, ainsi que des milliers de petites entreprises qui achètent ou vendent des adresses en ligne via leur marché aux enchères. Notre mission consiste à fournir un service exemplaire à nos clients, à garantir la transparence du marché IPv4 et à opérer dans le cadre de la politique de transfert dans chaque région. IPv4.Global, dont le siège social est situé à New York, est une unité opérationnelle de Hilco Streambank, un leader de la valorisation et de la monétisation d'immobilisations incorporelles.

