Cloud4C, le prestataire mondial d'infogérance du nuage, change son apparence





Le partenaire d'évolution du nuage assurant aux entreprises un contrôle total

SINGAPOUR, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- Cloud4C a dévoilé sa nouvelle image de marque. Cette réactualisation vise à renforcer sa position en tant que prestataire d'infogérance du nuage à très grande échelle (hyperscalers) pour les entreprises de divers secteurs et régions. Cette nouvelle image de marque reflète l'essence même d'une société de services en nuage, moderne et en phase avec son temps, partenaire des multinationales.

Cloud4C s'appuie sur la couleur bleu brillant pour illustrer les valeurs fondamentales de connaissance, de sécurité, de confiance et de service clientèle, tout ce qu'est Cloud4C, mais aussi la valeur que la société entend transmettre à ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes. Son nouveau slogan est Cloud Evolution Partner (Le partenaire d'évolution du nuage).

Sridhar Pinnapureddy, le fondateur et PDG de Cloud4C, a déclaré : « La nouvelle image de marque de Cloud4C est conçue pour souligner l'engagement global de la marque, qui est d'être Le partenaire d'évolution du nuage et assurant aux entreprises un contrôle total bien précis. Le logo est soigneusement conçu pour faire ressortir les ressources et l'expertise de classe mondiale dont dispose Cloud4C. Nous sommes la même entreprise, mais avec une nouvelle énergie. »

Créé en 2007, Cloud4C offre des solutions de gestion et des services informatiques adaptés, hybrides et multi-nuage à très grande échelle, spécialisés dans la gestion des applications d'entreprise essentielles.

Cloud4C répond aux besoins de plus de 60 sociétés figurant sur la liste Fortune 500 ; c'est un pionnier en matière de solutions en nuage de référence dans les secteurs manufacturier, bancaire, de l'assurance, de la santé, de l'énergie et des services publics, ses services intégrés de sécurité et de conformité, disposant d'un CNS unique au niveau des applications.

Cloud4C est actif dans 25 pays et dispose de 40 bureaux sur le continent américain, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et en Asie-Pacifique. Cette nouvelle image de marque accompagne nos initiatives pour rester à jour et centrés sur les entreprises du monde entier.

Cloud4C propose des services d'infogérance du nuage, en se fixant pour objectif d'être un prestataire réactif, fort, sûr et conforme.

Rohit Cherukuri, le Président adjoint chargé du marketing, a déclaré : « Nous voulions mieux mettre en valeur notre force comme prestataire de services d'infogérance du nuage et nous souhaitions que cela apparaisse au premier coup d'oeil, d'où l'importance de cette réactualisation. »

Cloud4C comprend les défis de l'entreprise et fournit un cadre de sécurité complet du nuage, à savoir plus de 40 contrôles de sécurité.

Cloud4C dispose d'une expertise en matière de conformité industrielle mondiale comme PCI-DSS, GxP, HIPAA, SOC 1 & 2, CSA et des conformités propres à certains pays comme GDPR (UE), IRAP (Australie), FedRAMP (États-Unis), MAS (Singapour), OJK (Indonésie), RBI & MEITY (Inde).

